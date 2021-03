तुम्ही SAT परीक्षेची तयारी करत आहात? मग जाणून घ्या या महत्त्वाच्या टिप्स 

सोलापूर : आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी SAT चाचणी ऑक्‍टोबर ते मे दरम्यान वर्षातून चार वेळा घेतली जाते. प्रत्येकाच्या अर्जाची मुदत कमीत कमी एक महिना आधीच बंद होते. येथे आम्ही सांगणार आहोत, की SATची तयारी करण्यासाठी धोरण कसे तयार ठरवावे... SAT चाचणीच्या तयारी दरम्यान, 3-पी नियम म्हणजे प्रॅक्‍टिस, प्रॅक्‍टिस आणि प्रॅक्‍टिसचा फॉलो करण्याचा सल्ला दिला जातो. नियमित प्रॅक्‍टिस करण्याशिवाय पर्याय नाही. चाचणीमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करण्यासाठी अधिकाधिक सराव प्रश्न आणि फुल स्ट्रेंथ प्रॅक्‍टिस चाचणी अनुकूल करण्याचा प्रयत्न करा. प्रत्येक विभागासाठी वेळ देखील सेट करा आणि वेग वाढवा. हे आपल्याला परीक्षेविषयी चिंता दूर करण्यास मदत करेल. नि:शुल्क चाचणी साहित्य satpractice.org वर उपलब्ध आहे. सर्व प्रश्नांसाठी करा प्रयत्न

SAT चाचणीत कोणतेही निगेटिव्ह मार्किंग नसल्यामुळे अशा परिस्थितीत विद्यार्थी कोणत्याही प्रश्नावर ठाम नसले तरी सर्व प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करणे जरुरीचे आहे. आवश्‍यक असल्यास सेकंड अटेम्प्ट स्वीकारा

पहिल्या अटेम्प्टमध्ये स्कोअर चांगला नसेल तर काळजी करण्याची गरज नाही. SAT चाचणी वर्षामध्ये बऱ्याच वेळा केली जाते, म्हणून आपण दुसरा प्रयत्न करू शकता. हेही सत्य आहे, की 63 टक्के विद्यार्थी पुन्हा SATची परीक्षा देऊन त्यांचे गुण वाढवतात. महाविद्यालयांना आपला सर्वोत्तम स्कोअर पाहायचा आहे. अशा परिस्थितीत आपल्याला पुन्हा प्रयत्न करावे लागले तरीही आपण आपला सर्वोत्तम परफॉर्मन्स द्यावा. विविध भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय महाविद्यालये / विद्यापीठांत पदवीधर प्रवेशासाठी SAT चाचणी गुण पाहिले जातात. यासंबंधित अधिक माहितीसाठी आपण sat.org/international वर भेट देऊ शकता.

