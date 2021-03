सरकारी नोकरीच्या तयारीसाठी किती जुने करंट अफेअर्स वाचावेत? जाणून घ्या सविस्तर

सोलापूर : सरकारी नोकरीची इच्छा असणारे विद्यार्थी बऱ्याचदा करंट अफेअर्स (चालू घडामोडी) बद्दल काळजीत असतात; कारण त्यांना चालू घडामोडींचा किती काळ अभ्यास करावा लागतो याबद्दल शंका असते. याबरोबरच हा प्रश्न विद्यार्थ्यांनाही त्रास देतो, की करंट अफेअर्स कोणत्या विषयावर अधिक वाचायला पाहिजे. हे सर्वश्रुत आहे की करंट अफेअर्स (चालू घडामोडी) हा एक विषय आहे ज्यासाठी आपल्याला कोणतीही विशेष सामग्री गोळा करण्याची आवश्‍यकता नाही. हा विषय आपल्या आजूबाजूला उपलब्ध आहे, ज्यासाठी मूलभूत तयारी केवळ वृत्तपत्रे आणि वार्षिक मार्गदर्शकांसारख्या मूलभूत गोष्टींद्वारेच केली जाऊ शकते. आयएएस परीक्षेसाठी करंट अफेअर्स

जर कोणतीही परीक्षा भारतात पदवीधर झालेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये सर्वात लोकप्रिय असेल तर ती आयएएस परीक्षा आहे. जवळजवळ प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे दुसरा विद्यार्थी आयएएस होण्याचे स्वप्न पाहतो आणि हे स्वप्न पूर्ण होण्याच्या आशेने परीक्षेत बसतो. आयएएस परीक्षेत चालू घडामोडी खूप महत्त्वाच्या असतात. हा विषय उमेदवारांना करंट अफेअर्समध्ये पैकीचे पैकी गुण मिळवून देऊ शकतो. आयएएस परीक्षेसाठी चालू वर्षातील घटना वाचणे योग्य असते. आयएएसमध्ये विविध विषयांचा समावेश असल्याने, गेल्या एका वर्षात घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घडामोडींविषयी माहिती गोळा करणे फार महत्त्वाचे आहे. यासाठी राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय, विज्ञान-तंत्रज्ञान, पुरस्कार, मृत्यू, नियुक्ती, पर्यावरणशास्त्र आणि अर्थव्यवस्थेशी संबंधित घटनांशी संबंधित माहिती संकलित करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी आपण वार्षिक मार्गदर्शकाची मदत घेऊ शकता किंवा नियोजित मार्गाने वाचून नोट्‌स तयार करू शकता. एसएससीच्या परीक्षेसाठी करंट अफेअर्स

मागील सहा महिन्यांतील चालू घडामोडी एसएससीच्या तयारीसाठी वाचल्या जाऊ शकतात; परंतु त्यापूर्वी थोडी महत्त्वाची घटना घडून आली आहे का हे देखील लक्षात ठेवणे फायदेशीर ठरेल. तथापि, एसएससीमध्ये चालू घडामोडींच्या तयारीसाठी आपण आपल्या विषयानुसार अभ्यास केला पाहिजे. समजा, तुम्ही सीजीएलची तयारी करत असाल तर अशा परिस्थितीत तुम्हाला राजकीय घडामोडींकडे तसेच भौगोलिक, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाकडे लक्ष देणे आवश्‍यक आहे. परंतु जर आपण अनुवादकासाठी एसएससी परीक्षा देण्याची तयारी करत असाल तर आपल्याला राष्ट्रीय कार्यक्रम, साहित्य पुरस्कार, क्रीडा विश्‍व आदींशी संबंधित कार्यक्रमांवर अधिक लक्ष देणे आवश्‍यक आहे. बॅंक परीक्षेसाठी करंट अफेअर्स

करंट अफेअर्सची तयारी देखील विषयनिहाय असली पाहिजे, मग ती नागरी सेवा परीक्षा असो की बॅंक. बॅंक परीक्षेसाठी उमेदवाराने मागील तीन-चार महिन्यांच्या करंट अफेअर्सवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. बॅंकिंग परीक्षेत विचारले जाणारे बहुतेक सद्यस्थिती प्रश्न 3-4 ते महिन्यांचे आहेत. तथापि, असेही दिसून आले आहे, की बॅंकिंग आणि अर्थव्यवस्थेशी संबंधित महत्त्वाच्या घटना घडण्यापूर्वीच त्यासंबंधित प्रश्नही विचारले जातात. म्हणूनच बॅंक परीक्षांच्या तयारीसाठी अर्थव्यवस्था, आर्थिक बाबींशी संबंधित कार्यक्रम, चालू आर्थिक वर्षाची अर्थसंकल्प घोषणा आणि बॅंकिंग क्षेत्राशी संबंधित बॅंकिंग कार्यक्रम जाणून घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे. इतर परीक्षा

वरील उदाहरणांव्यतिरिक्त इतर परीक्षांमधील करंट अफेअर्स वाचणे आणि लक्षात ठेवणे देखील आवश्‍यक आहे. हा असा विषय आहे जो जवळजवळ प्रत्येक परीक्षेत विचारला जातो. म्हणूनच सहसा सहा महिन्यांपर्यंतच्या चालू घडामोडी वाचणे आवश्‍यक असते ज्यामध्ये राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय, पुरस्कार, खेळ, अर्थव्यवस्था आदी विषयांवर माहिती मिळवणे महत्त्वाचे आहे.

