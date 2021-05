By

सोलापूर : सैन्य अभियंता सेवा (Military Engineer Services : MES) ड्राफ्ट्‌समन आणि सुपरवायझर (Draftsman and Supervisor : B/S) पदांच्या भरतीसाठी घेण्यात येणारी लेखी परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे. यासंदर्भात अधिकृत संकेतस्थळावर एक छोटी नोटीस बजावण्यात आली आहे. पुढील सूचना होईपर्यंत परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्याची नोटीसमध्ये नमूद आहे. उमेदवार mes.gov.in वर भेट देऊन नोटीस तपासू शकतात. (June 20 exam for draftsman and supervisor posts canceled)

या भरतीसाठी लेखी परीक्षा 20 जून 2021 रोजी घेण्यात येणार होती. त्यासाठी अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करण्याची प्रक्रिया 22 मार्च 2021 पासून सुरू केली गेली. ऑनलाइन नोंदणीची अंतिम तारीख 17 मे 2021 होती. त्याचबरोबर ऑनलाइन फी जमा करण्याची शेवटची तारीखही 17 मे 2021 रोजी निश्‍चित करण्यात आली होती. या भरती अंतर्गत एकूण 572 रिक्त पदे भरली जाणार आहेत. ज्यामध्ये पर्यवेक्षकाची 458 आणि ड्राफ्ट्‌समनची 114 पदे समाविष्ट करण्यात आली आहेत.

यापूर्वी एकूण 502 पदांसाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. तथापि, नंतर पदांची संख्या वाढविण्यात आली. यापूर्वीही लेखी परीक्षा एकदाच तहकूब करण्यात आली आहे. आधीच्या वेळापत्रकानुसार 16 मे 2021 रोजी लेखी परीक्षा घेण्यात येणार होती. तथापि, अर्जाची अंतिम तारीख वाढविल्यानंतर लेखी परीक्षा 20 जून 2021 रोजी ठेवण्यात आली होती. आता या तारखेला होणारी परीक्षाही पुढे ढकलण्यात आली आहे. नवीन अपडेटसाठी उमेदवारांनी अधिकृत वेबसाइटवर भेट देणे आवश्‍यक आहे.

महत्त्वपूर्ण म्हणजे, मान्यताप्राप्त संस्थांकडून आर्किटेक्‍चरल असिस्टंटशिपमध्ये तीन वर्षांचा डिप्लोमा प्राप्त केलेल्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. पर्यवेक्षक पदासाठी अर्थशास्त्र / वाणिज्य / सांख्यिकी / व्यवसाय अभ्यास / सार्वजनिक प्रशासन या विषयांत पदव्युत्तर पदवी प्राप्त केलेल्या उमेदवारांनी अर्ज केला होता.