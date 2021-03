देशातील टॉप एमबीए प्रवेश परीक्षा ! जाणून घ्या त्यांचा संपूर्ण तपशील

सोलापूर : भारतात एमबीए पात्र उमेदवारांची मागणी कायमच राहणार आहे. भारतातील टॉप एमबीए परीक्षा देशातील सर्वोच्च एमबीए संस्थांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी घेतली जाते. केवळ एंट्रन्स उत्तीर्ण करणारे अर्जदारच देशातील सर्वोच्च एमबीए संस्थांमध्ये प्रवेशास पात्र आहेत. यातही त्यांची रॅंकिंग ठरवते की त्यांना कोणत्या संस्थेत प्रवेश मिळेल. काय असते योग्यता?

बहुतेक एमबीए प्रवेश परीक्षेसाठी कोणत्याही मान्यताप्राप्त संस्थेतून पदवीधर असणे आवश्‍यक असते. तथापि, काही प्रवेश परीक्षांमध्ये उमेदवारांच्या पदवीसाठी 50 टक्के गुणांची देखील मागणी केली जाते. दुसरीकडे, जर एखादा विद्यार्थी पदवीच्या शेवटच्या वर्षाला असेल तर ती परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर तिला / त्याला सर्व अटी व शर्ती पूर्ण कराव्या लागतील. देशातील काही आघाडीच्या एमबीए परीक्षा मॅट (व्यवस्थापन योग्यता चाचणी) - MAT (Management Aptitude Test)

कॅट (सामान्य प्रवेश परीक्षा) - CAT (Common Admission Test)

सीएमएटी (सामान्य व्यवस्थापन प्रवेश परीक्षा) - CMAT (Common Management Admission Test)

एक्‍सएटी (झेविअर एप्टिट्यूड टेस्ट) - XAT (Xavier Aptitude Test)

जीएमएटी (पदव्युत्तर व्यवस्थापन योग्यता चाचणी -पर्यटन) - GMAT (Graduate Management Aptitude Test Abroad)

एसएनएपी (सिम्बायोसिस नॅशनल एप्टिट्यूड टेस्ट) - SNAP (Symbiosis National Aptitude Test)

एन-मॅट (नरसी मोनजी एप्टिट्यूड टेस्ट) - N-MAT (Narsee Monjee Aptitude test)

एमएच-सीईटी (महाराष्ट्र कॉमन एन्ट्रन्स टेस्ट) - MH-CET (Maharashtra Common Entrance test)

आयबीएसएटी (आयसीएफएआय बिझनेस स्कूल प्रवेश परीक्षा) - IBSAT (ICFAI Business School Admission Test)

आयआयएफटी (भारतीय विदेश व्यापार संस्था) - IIFT (Indian Institute of Foreign Trade)

एटीएमए (व्यवस्थापन प्रवेशासाठी एआयएमएस चाचणी) - ATMA (AIMS Test for Management Admissions)

टान्ससेट (तमिळनाडू कॉमन एंट्रन्स टेस्ट) - TANCET (Tamil Nadu Common Entrance Test)

एएमयूसीएटी (अलिगड मुस्लिम विद्यापीठ एएमयू कॅट) - AMUCAT (Aligarh Muslim University AMU CAT)

अमृता (अमृता विश्व विद्यापीठम) - AMRITA (Amrita Vishwa Vidyapeetham)

बीएमएटी (भारती विद्यापीठ व्यवस्थापन योग्यता चाचणी) - BMAT (Bharati Vidyapeeth Management Aptitude Test)

एफएमएस (व्यवस्थापन अभ्यास विद्याशाखा) - FMS (Faculty of management Studies)

केआयआयटीईई (केआयआयटी प्रवेश परीक्षा) - KIITEE (KIIT Entrance Examination)

केएमएटी (कर्नाटक मॅनेजमेंट एप्टिट्यूड टेस्ट) - KMAT (Karnataka Management Aptitude Test)

एमआयसीए (मुद्रा इन्स्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन्स, अहमदाबाद प्रवेश परीक्षा) - MICA (Mudra Institute of Communications, Ahmedabad Admission test)

इग्नू ओपनमॅट (इग्नू ओपनमॅट एमबीए प्रवेश परीक्षा) - IGNOU OPENMAT (IGNOU OPENMAT MBA Entrance Exam)

आरएमएटी (राजस्थान मॅनेजमेंट ऍप्टिट्यूड टेस्ट) - RMAT (Rajasthan Management Aptitute Test)

एसआरएमसीएटी (एसआरएम कॉमन ऍडमिशन टेस्ट) - SRMCAT (SRM Common Admission Test)

एचपीसीएटी (हिमाचल प्रदेश संयुक्त ऍप्टिट्यूट टेस्ट) - HPCAT (Himachal Pradesh Combined Aptitute Test)

यूपीएसईई (यूपी राज्य प्रवेश परीक्षा) - UPSEE (UP State Entrance Examination)

टीएस-आयसीईटी - तेलंगणा राज्य - एकत्रित सामान्य प्रवेश चाचणी - TS-Icet - Telangana State - Integrated Common Entrance Test

एसआरएमजेईईएम - एसआरएम जॉइंट एन्ट्रन्स टेस्ट-मॅनेजमेंट - SRMJEEM - Srm Joint Entrance Test-Management

ITSSNET एमबीए अभ्यासक्रम दोन वर्षांचा आहे आणि बऱ्याच खास वैशिष्ट्ये देखील आहेत. विद्यार्थी त्यांच्या आवडीनुसार अभ्यासक्रम निवडू शकतात. या सर्व प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन परीक्षांच्या माध्यमातून घेतल्या जातात. परंतु अर्ज करण्यापूर्वी आपण कोणत्या संस्थेतून एमबीए करायचे आहे ते ठरवा. या प्रवेश परीक्षांविषयी माहितीसाठी आपण त्यांची अधिकृत वेबसाइट नियमितपणे तपासू शकता.

Web Title: Solapur: Learn more about the countrys top MBA entrance exams