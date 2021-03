रेल्वेमध्ये नोकरी मिळवण्याची मोठी संधी ! दरमहा 75 हजार रुपये वेतन; जाणून घ्या पूर्ण डिटेल्स

सोलापूर : रेल्वेच्या नोकरीची तयारी करणाऱ्या तरुणांची प्रतीक्षा आता संपली आहे ! उत्तर रेल्वेने मेडिकल प्रॅक्‍टिशनर पदावर भरतीसाठी अर्ज मागविले आहेत. रेल्वेमध्ये या पदासाठी उमेदवारांना इंटरव्ह्यू द्यावी लागेल. सर्व इच्छुक व पात्र उमेदवारांची इंटरव्ह्यू 6 एप्रिल 2021 रोजी दिल्ली विभागात होईल. उत्तर रेल्वेमध्ये जनरल ड्यूटी मेडिकल प्रॅक्‍टिशनर्स (जीडीएमओ) ची पदे कराराच्या आधारे रिक्त आहेत. पूर्णवेळ जीडीएमओ पदे भरती करण्यासाठी एक वर्षाचा करार असेल. रेल्वे भरतीची अधिसूचना खाली दिली आहे. कोण अर्ज करू शकतो?

ज्या उमेदवाराने मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून एमबीबीएस पूर्ण केले आहे आणि एक वर्षासाठी रोटेटिंग इंटर्नशिप पूर्ण केले आहे ते रेल्वे मेडिकल प्रॅक्‍टिशनर पदासाठी रेल्वे (उत्तर रेल्वे भरती 2021) साठी अर्ज करू शकतात. याव्यतिरिक्त कोणत्याही राज्य परिषदेकडील वैध नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे आवश्‍यक आहे. कोणत्या वयाचे उमेदवार अर्ज करू शकतात?

उत्तर रेल्वे भरती 2021 साठी पात्र उमेदवारांची वयोमर्यादा 50 वर्षांपेक्षा जास्त नसावी. तथापि, शासकीय निकषानुसार राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी वयात सवलत असेल. वेतन किती मिळेल?

उत्तर विभागात निवडल्या जाणाऱ्या पात्र उमेदवारांची वेतनश्रेणी दरमहा 75,000 रुपये निश्‍चित केली जाईल. अर्ज कसा करावा?

इच्छुक उमेदवारांना आवश्‍यक कागदपत्रांसह 6 एप्रिल 2021 रोजी मुख्य वैद्यकीय अधीक्षक, मंडल रेल्वे हॉस्पिटल, उत्तर रेल्वे / डीएलआय डिव्हिजन येथे इंटरव्ह्यूसाठी जावे लागेल. इंटरव्ह्यू सकाळी साडेनऊ वाजता सुरू होतील आणि दुपारी अडीचपर्यंत चालतील. लक्षात ठेवा, उमेदवारांना परीक्षा केंद्रावर रिपोर्ट करण्याची वेळ सकाळी 8.30 पर्यंत आहे. ठळक... उत्तर रेल्वे (एनआर) मध्ये भरती

इंटरव्ह्यूद्वारे मिळेल नोकरी

6 एप्रिल 2021 रोजी सकाळी 6.30 करा रिपोर्ट

