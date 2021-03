पालकांसाठी मोठी बातमी ! केंद्रीय विद्यालयांमध्ये इयत्ता पहिली प्रवेशासाठी रजिस्ट्रेशनला प्रारंभ; जाणून घ्या सविस्तर

सोलापूर : केंद्रीय विद्यालयाच्या इयत्ता पहिलीमध्ये आपल्या मुलाचा प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या पालकांसाठी एक मोठी बातमी आहे. भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयांतर्गत केंद्रीय विद्यालय संगठनने (केव्हीएस) शैक्षणिक सत्र 2021-22 साठी देशातील सर्व केंद्रीय विद्यालयांच्या प्रवेशासाठी संपूर्ण वेळापत्रक जाहीर केले आहे. केंद्रीय विद्यालय संघठनच्या अधिकृत वेबसाइटवर हे प्रवेश संबंधित वेळापत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले असून, संस्थेसह प्रवेशासंदर्भात मार्गदर्शक सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. प्रवेशासाठी इच्छुक सर्व संबंधित उमेदवार केव्हीएसच्या अधिकृत वेबसाइटवर मार्गदर्शक तत्त्वे डाउनलोड करू शकतात. केंद्रीय विद्यालय प्रवेश वेळापत्रक संबंधित नोटिशीनुसार, शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मध्ये केंद्रीय विद्यालयांमध्ये पहिली वर्गात प्रवेशाच्या नोंदणीची प्रक्रिया 1 एप्रिलपासून सुरू होईल, जी 19 एप्रिल रोजी संपेल. पहिली वर्गामध्ये प्रवेशाची पहिली यादी 23 एप्रिल रोजी जाहीर केली जाईल. ही यादी संबंधित केंद्रीय विद्यालय व शाळेच्या नोटीस बोर्डावर ऑनलाइन उपलब्ध असेल. दुसरी यादी 30 एप्रिल रोजी जाहीर केली जाईल. त्याचबरोबर इयत्ता दुसरीसाठी व इतर वर्गांसाठी (अकरावी वगळता) 8 एप्रिलपासून रजिस्ट्रेशन सुरू होईल आणि 15 एप्रिलपर्यंत सुरू राहील, तर सीबीएसई बोर्डाच्या दहावीचा निकाल जाहीर झाल्यापासून 10 दिवसांच्या आत इयत्ता अकरावी प्रवेशासाठी नोंदणी सुरू होईल. इयत्ता दुसरी वर्गासाठी प्रवेश यादी 19 एप्रिल रोजी जाहीर केली जाईल. या यादीच्या आधारे 20 ते 27 एप्रिल 2021 पर्यंत प्रवेश घेता येईल. केंद्रीय विद्यालय प्रवेश वेळापत्रक 2021-22 इयत्ता पहिली प्रवेशासाठी अधिसूचना जारी करण्याची तारीख : 26 मार्च 2021

इयत्ता पहिली प्रवेशासाठी रजिस्ट्रेशन सुरू होण्याची तारीख : 1 एप्रिल सकाळी 10 पासून

इयत्ता पहिली प्रवेशासाठी रजिस्ट्रेशनची शेवटची तारीख : 19 एप्रिल सायंकाळी 7 पर्यंत

