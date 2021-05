सोलापूर : सहाय्यक प्रशिक्षकांच्या भरतीसाठी भारतीय क्रीडा प्राधिकरणकडून (स्पोर्टस अथॉरिटी ऑफ इंडिया) (Sports Authority Of India) अर्ज मागविण्यात आले आहेत. या पदांसाठी अर्ज करण्यास आज (गुरुवारी) शेवटची संधी आहे. वेगवेगळ्या खेळांशी संबंधित ही सहाय्यक प्रशिक्षक पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येत आहेत. करार चार वर्षांचा असेल. (Sports Authority of India is recruiting for various posts)

अर्जदार या पदांसाठी तीन श्रेणींमध्ये अर्ज करू शकतात. यामध्ये अर्जदार स्पोर्टस्‌ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएस आणि एनआयएसचे कोचिंग डिप्लोमा असणे आवश्‍यक आहे. या पदांसाठी इतर कोणत्याही विद्यापीठ किंवा परदेशी विद्यापीठाचे कोचिंग पदविकाधारक अर्ज करू शकतात. ऑलिम्पिक किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धांमध्ये भाग घेतलेला एखादा खेळाडू किंवा द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त प्रशिक्षकही त्यासाठी अर्ज करू शकतो. अर्जदार 20 मे 2021 पर्यंत या पदांसाठी अर्ज करू शकतात.

या पदांसाठी होणार भरती

तिरंदाजी (आर्चरी) : 13

ऍथलेटिक्‍स : 20

बॉक्‍सिंग : 13

हॉकी : 13

शूटिंग : 03

वेटलिफ्टिंग : 13

कुस्ती : 13

सायकलिंग : 13

फेसिंग : 13

ज्यूदो : 13

रोईंग : 13

पोहणे : 07

टेबल टेनिस : 07

बास्केटबॉल : 06

फुटबॉल : 10

जिम्नॅस्टिक्‍स : 06

हॅंडबॉल : 03

कबड्डी आणि खो खो : 07

कराटे : 04

कायकिंग आणि कॅनोइंग : 06

गेम स्पेक्‍ट टेक्रा : 05

सॉफ्टबॉल : 01

तायक्वांदो : 06

व्हॉलिबॉल : 06

वुशू : 06

अर्जदार या वेबसाइटवर अर्ज करू शकतात

या पदांविषयी अधिक माहितीसाठी अर्जदार एसएआय वेबसाइटला भेट देऊ शकतात. याशिवाय या पदांसाठी ऑनलाइन अर्जही करू शकतात. www.sportauthorityofindia.nic.in. या वेबसाइटला भेट देऊन अर्जदार अर्ज करू शकतात. अर्जदारांना 20 मे 2021 पूर्वी अर्ज करणे अनिवार्य असेल. त्यानंतर अर्ज करण्याची कोणतीही संधी दिली जाणार नाही.