सोलापूर : करिअर म्हणून तरुणांच्या यादीत इकॉनॉमिक्‍स (अर्थशास्त्र) हा एक पसंतीचा कोर्स होत आहे. केवळ देशातच नव्हे तर परदेशातही अर्थशास्त्रामध्ये करिअर बनवण्याच्या बऱ्याच संधी आहेत. इकॉनॉमिक्‍समध्ये तुम्ही कोणता कोर्स करू शकता आणि कोर्स घेतल्यानंतर तुमच्या नोकरीचे पर्याय कोणते आहेत, हे जाणून घ्या... कोणता कोर्स घ्यावा?

इकॉनॉमिक्‍समध्ये करिअर करण्यापूर्वी तुम्हाला या विषयातील कोर्स निवडावा लागेल. अर्थशास्त्रात अनेक पदवी प्रोग्राम्स उपलब्ध आहेत जे खाली दिले आहेत. बॅचलर कोर्स बॅचलर ऑफ आर्टस्‌ इन इकॉनॉमिक्‍स

बॅचलर ऑफ सायन्स इन इकॉनॉमिक्‍स

बॅचलर ऑफ आर्टस्‌ इन बिझनेस इकॉनॉमिक्‍स

बॅचलर ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक्‍स

बॅचलर ऑफ आर्टस्‌ (ऑनर्स) इकॉनॉमिक्‍स मास्टर्स कोर्स मास्टर ऑफ आर्टस्‌ इन फायनान्शिअल इकॉनॉमिक्‍स

मास्टर ऑफ आर्टस्‌ इन इकॉनॉमिक्‍स

मास्टर ऑफ आर्टस्‌ इन बिझनेस इकॉनॉमिक्‍स

मास्टर ऑफ आर्टस्‌ इन अप्लाइड इकॉनॉमिक्‍स

मास्टर ऑफ सायन्स इन इकॉनॉमिक्‍स कुठे आहेत नोकरीच्या संधी? भारतीय आर्थिक सेवा (इंडियन इकॉनॉमिक सर्व्हिस) : जर आपण अर्थशास्त्रात एमए किंवा एमएस्सी केले असेल तर आपण केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने आयोजित केलेल्या भारतीय आर्थिक सेवेच्या परीक्षेत भाग घेऊ शकता. या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना "ग्रुप ए'ची नोकरी मिळते.

बॅंकांमधील संधी : अर्थशास्त्रात पदवी घेतल्यानंतर आपण खासगी किंवा सार्वजनिक बॅंकांमध्ये नोकरीसाठी अर्ज करू शकता. आरबीआय अर्थशास्त्रज्ञांचीही भरती करते, ज्यासाठी वेळोवेळी अर्ज मागवले जातात. याशिवाय सरकारी बॅंकांमध्ये अर्थतज्ज्ञांची भरती आयबीपीएस परीक्षेद्वारे केली जाते.

इतर संस्थांमध्ये संधी : अर्थशास्त्रातील पदवीधारक नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च, इंडियन कौन्सिल ऑफ सोशल सायन्स रिसर्च, इन्स्टिट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथ आदी इतर सरकारी संस्थांमध्ये अर्ज करू शकता.

आंतरराष्ट्रीय संस्था : मोठ्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये अशा अर्थव्यवस्थांना संधी आहे, ज्यांना या क्षेत्रात चांगला अनुभव आहे. जसे की जागतिक बॅंक, आयएमएफ, यूएनसीटीएडी आदी. वेतन किती मिळू शकते?

सुरवातीला चार ते पाच लाख रुपयांचे वर्षाचे पॅकेज मिळू शकते. हे पॅकेज आपल्या अनुभवावर आणि कंपनीवर अवलंबून आहे.

