तुम्ही बारावी पास आहात? तर हा कोर्स करा; यात आहेत करिअरच्या भरपूर संधी

सोलापूर : ऍनिमेशन या कोर्सची मागणी भारतात खूप जास्त आहे आणि ते केल्यावर चांगल्या नोकऱ्यांसाठीही बऱ्याच संधी उपलब्ध आहेत. हा कोर्स केल्यावर नोकरीचे बरेच पर्याय फक्त भारतातच नव्हे तर भारताबाहेरही आहेत. तसेच हा कोर्स पूर्णवेळ केला जाण्याची गरज नाही, हा कोर्स कोणत्याही नियमित कोर्सद्वारेही करता येतो. आपण संस्थेचा तपशील आणि खालील कोर्स पाहू शकता. संस्था फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे कोर्स एक वर्ष 6 महिन्यांचा संगणक ग्राफिक आणि ऍनिमेशन कोर्स (प्रमाणपत्र कोर्स) पात्रता हा कोर्स पास करण्यासाठी बारावी पास आवश्‍यक आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी फाईन आर्टस्‌ डिप्लोमा केला आहे त्यांना हा कोर्स करण्यास प्राधान्य दिले जाते. संस्था व्हिसलिंग इंटरनॅशरल इन्स्टिट्यूट फॉर फिल्म, मीडिया, ऍनिमेशन अँड मीडिया आर्टस्‌ अभ्यासक्रम डिप्लोमा इन आर्ट अँड टेक्‍निक ऑफ ऍनिमेशन

ऍनिमेशनमधील स्पेशलायझेशनसाठी प्रमाणपत्र कोर्स

सर्टिफिकेट कोर्स इन सीजी ऍनिमेशन

सर्टिफिकेट कोर्स इन ऍनिमेशन (2 डी)

सर्टिफिकेट कोर्स इन बेसिक ऍनिमेशन (2 डी)

पात्रता : बारावी उत्तीर्ण संस्था मॅक इन्स्टिट्यूट फॉर ऍनिमेशन कोर्स थ्री-डी मॉडेल

थ्री-डी लायडिंग

थ्री-डी ऍनिमेशन पात्रता बारावी उत्तीर्ण संस्था भारतीय विद्या भवन (दिल्ली केंद्र) पात्रता बारावी पास आणि कोर्सच्या प्रवेशासाठी एंट्रेन्स आणि मुलाखत आहे.

Web Title: Solapur : There are a lot of career opportunities in animation for twelfth pass students