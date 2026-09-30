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विशेष : कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि भविष्यातील निर्णय

कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या भविष्यवेधी नजरेतून उलगडणारी आपली प्रवास-खरेदीची गुपित माहिती; गुगलसारख्या प्लॅटफॉर्मवरच्या प्रत्येक क्लिकचा वापर वैयक्तिकृत जाहिराती आणि निर्णयांसाठी
Special Report: Artificial Intelligence and Future Decisions by Pranav Mantri

Special Report: Artificial Intelligence and Future Decisions by Pranav Mantri

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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प्रणव मंत्री, ‘एआय’ ट्रेनर

काही दिवसांपूर्वी गुगलवर स्पिती व्हॅलीविषयी माहिती शोधत होतो. प्रवासाचे नियोजन करण्यासाठी काही ठिकाणे, राहण्याची व्यवस्था आणि इतर माहिती पाहिली. काही वेळातच एक वेगळी गोष्ट जाणवली. स्पिती व्हॅलीशी संबंधित माहिती देण्यासाठी प्रवास संस्थांचे दूरध्वनी आणि स्पिती व्हॅलीमधील काही हॉटेल्सच्या जाहिरातीही मोबाईलवर येऊ लागल्या.

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