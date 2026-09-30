विशेष : कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि भविष्यातील निर्णय

प्रणव मंत्री, ‘एआय’ ट्रेनरकाही दिवसांपूर्वी गुगलवर स्पिती व्हॅलीविषयी माहिती शोधत होतो. प्रवासाचे नियोजन करण्यासाठी काही ठिकाणे, राहण्याची व्यवस्था आणि इतर माहिती पाहिली. काही वेळातच एक वेगळी गोष्ट जाणवली. स्पिती व्हॅलीशी संबंधित माहिती देण्यासाठी प्रवास संस्थांचे दूरध्वनी आणि स्पिती व्हॅलीमधील काही हॉटेल्सच्या जाहिरातीही मोबाईलवर येऊ लागल्या..क्षणभर विचार करा, मी कुठेही फोन नंबर दिला नव्हता, कोणत्याही हॉटेलला विचारणा केली नव्हती; फक्त इंटरनेटवर काही माहिती शोधली होती. मग माझ्या आवडीचा हा विषय जाहिरातदारांपर्यंत कसा पोहोचला? याच प्रश्नामागे आहे कृत्रिम बुद्धिमत्तेची एक महत्त्वाची शक्ती; आपल्या पुढील गरजेचा अंदाज घेण्याची क्षमता..आज आपण इंटरनेटवर जे शोधतो, पाहतो, वाचतो किंवा ज्यावर काही काळ थांबतो, त्यातून आपल्या आवडी-निवडी आणि संभाव्य गरजा समजून घेण्यासाठी विविध संगणकीय प्रणाली काम करतात. गुगलच्या माहितीनुसार, शोधातील आपली कृती, पाहिलेला मजकूर, व्हिडिओ आणि इतर डिजिटल व्यवहार यासारखे संकेत वैयक्तिकृत जाहिराती दाखवण्यासाठी वापरले जाऊ शकतात..म्हणजेच, माझ्यासाठी ‘स्पिती व्हॅली’ हा केवळ एक शोध नव्हता. तो कदाचित ‘या व्यक्तीला प्रवासात रस आहे आणि ती स्पिती व्हॅलीचा विचार करत आहे’ असा एक संकेत ठरला. यालाच आपण साध्या भाषेत भविष्यवेधी कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणू शकतो..तुम्ही काय करणार आहात, हे यंत्राला कसे कळते?समजा, एखाद्या व्यक्तीने आधी विमानाची तिकिटे शोधली, नंतर एखाद्या शहरातील पर्यटनस्थळे पाहिली आणि त्यानंतर हॉटेल्स शोधली. या सर्व कृती स्वतंत्र वाटतात. परंतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता त्यांच्यातील संबंध ओळखण्याचा प्रयत्न करते. त्यामुळे पुढच्या वेळी त्या व्यक्तीसमोर ‘या शहरातील हॉटेल’, ‘येथे जाण्यासाठी विमान’, ‘जवळची पर्यटनस्थळे’ अशा सूचना दिसू शकतात. आज प्रवासाच्या क्षेत्रात ही प्रक्रिया आणखी पुढे जात आहे. गुगलने २०२६ मध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित शोधामध्ये विमानांच्या किमतींचा मागोवा घेणे, हॉटेल शोधणे आणि प्रवासाचे नियोजन यांसारख्या सुविधा विकसित केल्याचे सांगितले आहे. म्हणजे पूर्वी आपण संगणकाला प्रश्न विचारायचो आणि तो उत्तर द्यायचा. आता संगणकाला आपल्याला पुढे काय हवे असेल, याचा अंदाज घेऊन पर्याय समोर ठेवण्याची क्षमता मिळत आहे..याचा फायदा कोणाला?ग्राहकासाठी यामुळे योग्य माहिती पटकन मिळू शकते. प्रवास, खरेदी, मनोरंजन किंवा शिक्षण; आपल्या आवडीनुसार सूचना मिळाल्यामुळे वेळ वाचतो.व्यवसायांसाठी मात्र ही आणखी मोठी संधी आहे. एखाद्या ग्राहकाने एखाद्या वस्तूची किंवा सेवेची गरज व्यक्त करण्यापूर्वीच त्याच्यापर्यंत संबंधित माहिती पोहोचवता आली, तर ग्राहक आणि व्यवसाय यांच्यातील अंतर कमी होते. भारतामधील प्रवाशांच्या बाबतीत गुगलच्या संशोधनानुसार, प्रवासाच्या संपूर्ण प्रक्रियेत माहिती शोधण्यासाठी गुगल आणि यूट्यूब हे महत्त्वाचे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.