विशेष : सागरी क्षेत्रात करिअरच्या संधी

डॉ. (कमांडर) अर्नब दास, माजी नौदल अधिकारीभारत ‘महासागर व्हिजन’अंतर्गत सागरी सुरक्षा, तंत्रज्ञान, स्टार्टअप्स आणि नील अर्थव्यवस्थेवर अधिक भर देत असताना, पाण्याखालील क्षेत्रातील रोजगार, नवकल्पना आणि आर्थिक विकासाचे महत्त्वाचे केंद्र म्हणून उदयास येत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतातील झपाट्याने विस्तारत असलेल्या अंडरवॉटर डोमेन अर्थात पाण्याखालील व नील अर्थव्यवस्था क्षेत्रात २०३०पर्यंत आणि त्यानंतर तरुणांसाठी लाखो रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, पाण्याखालील डेटा विश्लेषण, हवामान बदल, मत्स्यपालन, गोड्या पाण्याचे व्यवस्थापन, गाळ व्यवस्थापन, शहरी पूर व्यवस्थापन आणि सागरी पायाभूत सुविधा यांसारख्या नव्या क्षेत्रांमुळे करिअरच्या अनेक नव्या वाटा तरुण पिढीसाठी खुल्या होत आहेत..या नव्या संधींसाठी तरुणांना तयार करण्याची गरज आहे. याशिवाय प्रत्यक्ष जीवनातील समस्या सोडविण्यासाठी विषयाचे सखोल ज्ञान आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान यांचा समन्वय साधणाऱ्या कुशल मनुष्यबळाचीही आवश्यकता आहे. भविष्यात अंडरवॉटर डोमेन क्षेत्रांमध्ये तरुण पिढीला मोठ्या संधी उपलब्ध होणार आहेत..सागरी क्षेत्र आणि मत्स्यपालन क्षेत्रामध्ये प्रगत विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि डिजिटल उपाययोजनांचा वापर करून उत्पादकता, शाश्वतता आणि हवामान बदलाला तोंड देण्याची क्षमता वाढविण्यास मोठा वाव आहे. खोल समुद्रातील खनिज उत्खनन हेही एक उदयोन्मुख क्षेत्र असून, त्यामध्ये भारताने देशांतर्गत कौशल्य विकसित करून बाह्य क्षमतांवरील अवलंबित्व कमी करण्याची गरज आहे. आंतर्देशीय जलवाहतूक आणि दळणवळणाच्या विस्तारामुळेही रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होणार आहेत..भारतात सुमारे २० हजार किलोमीटर लांबीच्या जलमार्गांचा विकास केला जात आहे. किनारपट्टी व्यवस्थापन, गाळाचा अभ्यास आणि अँटी-फाउलिंग तंत्रज्ञान हीदेखील विशेष कौशल्याची गरज असलेली क्षेत्रे आहेत. कौशल्यातील ही दरी भरून काढण्यासाठी मरिटाइम रिसर्च सेंटरने चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम विकसित केला आहे. या अभ्यासक्रमात नील अर्थव्यवस्था (ब्लू इकॉनॉमी), हवामान बदल, गाळ व्यवस्थापन, गोड्या पाण्याचे व्यवस्थापन, पाण्याखालील ध्वनी व्यवस्थापन आणि एआय व पाण्याखालील डेटा विश्लेषण अशा सहा विशेष अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे..या अभ्यासक्रमाला रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाची मान्यता मिळाली आहे. हे अभ्यासक्रम बहु विषयक ज्ञानासोबत व्यावहारिक कौशल्ये विकसित करण्यावर भर देतात. संबंधित क्षेत्रातील भागधारक, नव्याने निर्माण होणाऱ्या रोजगाराच्या संधी आणि उद्योगाच्या गरजा लक्षात घेऊन विद्यार्थ्यांना रोजगारासाठी सक्षम करण्याच्या दृष्टीने अभ्यासक्रमाची रचना केली आहे..मरिटाइम रिसर्च सेंटरने ‘एआय आणि अंडरवॉटर डेटा ॲनालिटिक्स’ या विषयातील सहा महिन्यांचा विशेष अभ्यासक्रमही सुरू केला आहे. पुण्यातील कोरेगाव भीमा येथील सेंटर ऑफ एक्सलन्सच्या माध्यमातून हा अभ्यासक्रम ऑनलाइन, ऑफलाइन आणि हायब्रीड पद्धतीने उपलब्ध आहे.पारंपरिक शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये विद्यार्थ्यांना या नव्या क्षेत्रातील व्यावहारिक उपयोग आणि करिअरच्या संधींची पुरेशी माहिती मिळत नाही. ही उणीव भरून काढून तरुणांना उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये प्रवेश करण्यास सक्षम करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.