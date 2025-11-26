आनंदी आयुष्याचे नवनवीन पर्याय

डॉ. सचिन जैन (संस्थापक संचालक, एसकेवायआय कम्पोझिट प्रायव्हेट लिमिटेड)आमचे एक मित्र अहमदाबाद येथे करिअरच्या पर्यायावर बोलते होते. त्यांना सहज कुणी प्रश्न विचारला की, ‘शैक्षणिक किंवा व्यावसायिक चाकोरीबद्ध वाटेशिवाय नवीन आपण काय पर्याय निवडू शकतो?’ त्यांनी तडक उत्तर दिले, ‘आध्यात्मिक.’ भारताला आध्यात्मिक ज्ञानाचे भांडार समजले जाते. आपल्या नैसर्गिक संस्कृतीला प्राधान्य देत लोकांपर्यंत पोहोचवू शकतो. त्याचे भविष्य उज्ज्वल आहे. महाकुंभमध्ये येणाऱ्या ‘नागा’ साधूंबद्दल की, ते काहीही पोशाख परिधान न करत अगदी कैलास पर्वतासारख्या ठिकाणी कुठल्याही ऋतूमध्ये परिस्थितीचे सहज चढून जातात. हिमाचल प्रदेश तसेच हिमालयात राहणारे साधू पातळ कपड्यांमध्ये अगदी शून्य तापमानातही ध्यान लावून बसतात. ही काही जादू नाही तर आध्यात्मिक आणि शरीराला केलेली सवय आहे. .तात्त्विकपेक्षाही आध्यात्मिक ज्ञान हे आजच्या धकाधकीच्या जीवनात महत्त्वपूर्ण आणि गरजेचे आहे. आध्यात्मिक गोष्टींचे आणि त्याच्या विविध पैलूंचे ज्ञान खूप कमी लोकांना आहे. या विषयात सखोल अभ्यास करून पारंगत झाल्यास त्याचा उपयोग व्यावसायिक, सामाजिक, राजकीय आणि खासगी जीवनातही होऊ शकतो. अनेक संशोधक, शास्त्रज्ञ आपला मेंदू तल्लख ठेवण्यासाठी ध्यान करतात. आध्यात्मिक गोष्टींचा, पुस्तकाचा संदर्भ घेतात आणि त्यांचे अतिशय दूरदर्शी ठरणारे विविध प्रयोग करून नवनवीन आविष्कार करण्याची प्रेरणा मिळत असते. .खासगी जीवनात विविध प्रसंगी आपणास अध्यात्म आणि त्याच्याशी निगडित व्यायाम-ध्यान-तप करून लोक आपली लढाई यशस्वीपणे आणि शांतपणे लढत असतात. आजच्या परिस्थितीत करिअरचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत आणि त्यामध्ये जाणीवपूर्वक आध्यात्मिक ज्ञान शिकावं आणि त्याच विषयांत पुढे आपले करिअर निवडून खासगी, व्यावसायिक आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रात देखील त्याचा सदुपयोग करावा. याला खूप वाव आहे आणि भविष्यात त्याला खूप मागणी देखील आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.