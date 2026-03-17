SSB Head Constable Recruitment 2026 : बारावी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी सरकारी नोकरीची संधी; सशस्त्र सीमा दलात भरती सुरु

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या सशस्त्र सीमा दलात (SSB) हेड कॉन्स्टेबल पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या भरती प्रक्रियेत देशभरातील विविध विभागांमध्ये मिळून २३३ पदे भरली जाणार आहेत. सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्या बारावी उत्तीर्ण उमेदवारांसाठी ही मोठी संधी मानली जात आहे. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांना अधिकृत वेबसाईटवरून ऑनलाईन अर्ज करता येणार आहे..ही भरती सशस्त्र सीमा दलाच्या विविध विभागांसाठी करण्यात येत असून पात्र उमेदवारांची निवड लेखी परीक्षा, शारीरिक चाचणी आणि इतर प्रक्रियेद्वारे केली जाणार आहे..सशस्त्र सीमा दल भरती २०२६ चे तपशीलसशस्त्र सीमा दलाने (SSB) हेड कॉन्स्टेबल पदांसाठी एकूण २३३ जागांची भरती जाहीर केली आहे. ही भरती देशभर विविध युनिट्स आणि विभागांमध्ये केली जाणार आहे.या पदांसाठी अर्ज प्रक्रिया २१ मार्च २०२६ पासून सुरू झाली आहे. इच्छुक उमेदवारांनी अधिकृत भरती पोर्टलवर जाऊन अर्ज करावा..पात्रता निकषया भरतीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांनी मान्यताप्राप्त मंडळातून बारावी (१०+२) परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असणे आवश्यक आहे.तसेच उमेदवारांचे वय साधारणपणे १८ ते २५ वर्षे दरम्यान असावे. सरकारी नियमांनुसार राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना वयोमर्यादेत सवलत लागू होईल..महत्त्वाच्या तारखासशस्त्र सीमा दल भरती प्रक्रियेच्या महत्त्वाच्या तारखा पुढीलप्रमाणे आहेत:अर्ज प्रक्रिया सुरू : २१ मार्च २०२६अर्ज करण्याची अंतिम तारीख : २० एप्रिल २०२६अर्ज करण्याची पद्धतSSB हेड कॉन्स्टेबल भरतीसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची प्रक्रिया पुढीलप्रमाणे आहे:अधिकृत वेबसाइट ssb.gov.in वर जाSSB Head Constable Recruitment 2026 या लिंकवर क्लिक करावैयक्तिक आणि शैक्षणिक माहिती भरून नोंदणी कराआवश्यक कागदपत्रे, फोटो आणि सही अपलोड कराअर्ज शुल्क भरून फॉर्म सबमिट करा.कशी होईल भरती प्रक्रिया?या भरती प्रक्रियेत उमेदवारांची निवड पुढील टप्प्यांद्वारे केली जाणार आहे:लेखी परीक्षाशारीरिक कार्यक्षमता चाचणी (PET)शारीरिक मापदंड चाचणी (PST)कागदपत्र पडताळणीवैद्यकीय तपासणी.