SSC CGL 2025: एसएससीने जारी केली नवीन सूचना; परीक्षेत गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई होणार

थोडक्यात:एसएससीने 2025 च्या सीजीएल परीक्षेसाठी नवीन सूचना जारी केल्या असून, परीक्षेदरम्यान गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई होणार आहे.परीक्षेतील प्रत्येक केंद्रावर डिजिटल मॉनिटरिंगची व्यवस्था असून, तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करणाऱ्यांना त्वरित ओळखून शिक्षा केली जाईल.आतापर्यंत 2,435 शिफ्टपैकी फक्त 25 शिफ्ट रद्द झाल्या असून, बाकी परीक्षा सुरळीतपणे चालू आहेत..Staff Selection Commission Exam 2025: स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (SSC) ने 2025 साली होणाऱ्या CGL (कंबाइंड ग्रॅज्युएट लेव्हल) परीक्षेसाठी नवीन सूचना जाहीर केल्या आहेत. या परीक्षेसाठी देशभरातील 227 केंद्रांवर 12 सप्टेंबरपासून 26 सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घेण्यात येणार आहे..आयोगाने उमेदवारांना खबरदारीपूर्वक परीक्षा देण्याचे आवाहन केले असून, परीक्षेदरम्यान कोणत्याही प्रकारच्या गैरप्रकारांना किंवा अनियमिततांना कडकडून प्रतिबंध घालण्यात येणार आहे. आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, जर परीक्षेत कोणत्याही उमेदवाराकडून गडबडी आढळली गेली, तर त्यांच्याविरुद्ध कडक कारवाई होईल..Solapur: सोलापूरमध्ये मुसळधार पावसामुळे पूरस्थिती; आपत्कालीन मदतीसाठी हेल्पलाइन जारी, 'या' क्रमांकांवर साधा संपर्क.नव्या सूचनांमधील महत्वाचे मुद्दे1. गैरप्रकारांवर बंदीपरीक्षेदरम्यान कोणत्याही प्रकारच्या गडबडी, हॅकिंग, रिमोट टेकओवर किंवा नियमभंग केल्यास उमेदवारावर कडक कारवाई होईल. अशा दोषी उमेदवारांच्या परीक्षांचे गुण रद्द करण्यात येतील आणि भविष्यातील परीक्षांपासून त्यांना वंचित ठेवण्यात येईल.2. डिजिटल मॉनिटरिंगप्रत्येक परीक्षा केंद्रावर डिजिटल सुरक्षा सुविधा राबवण्यात आली आहे. उमेदवारांच्या संगणकावरील हालचालींची सतत तपासणी केली जाईल, ज्यामुळे कोणत्याही अनियमित क्रियाकलापांचा शोध लवकर लावता येईल..3. परीक्षा सुरळीत चालण्याची हमीआयोगाने सांगितले आहे की, आतापर्यंत 2,435 शिफ्टपैकी केवळ 25 शिफ्ट रद्द करण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे काही उमेदवार प्रभावित झाले आहेत, पण उर्वरित परीक्षा सुरळीतपणे सुरू आहेत.उमेदवारांसाठी सूचनाSSC ने सर्व उमेदवारांना विनंती केली आहे की, परीक्षा नियमांचे काटेकोर पालन करावे आणि कोणत्याही प्रकारच्या गडबडीपासून दूर राहावे. परीक्षेची पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि आपले भवितव्य सुरक्षित करण्यासाठी याचे पालन करणे अत्यंत गरजेचे आहे..Women Health: पाळी, गरोदरपणा आणि रजोनिवृत्तीचा स्त्रियांच्या आतड्यांवर परिणाम; वाचा डॉ. राकेश पटेल यांचे सविस्तर मार्गदर्शन.FAQ1. SSC CGL परीक्षा कधी आणि कुठे होणार आहे? (When and where is the SSC CGL exam conducted?)SSC CGL 2025 परीक्षा देशभरातील 227 केंद्रांवर 12 सप्टेंबर ते 26 सप्टेंबर दरम्यान घेण्यात येणार आहे.2. परीक्षेत गडबडी आढळल्यास काय कारवाई होईल? (What action will be taken if malpractice is found during the exam?)गडबडी करणाऱ्या उमेदवारांची परीक्षा रद्द केली जाईल आणि भविष्यातील परीक्षांसाठीही त्यांच्यावर बंदी घालण्यात येईल.3. डिजिटल मॉनिटरिंग कसे काम करते? (How does digital monitoring work during the exam?)प्रत्येक केंद्रावर उमेदवारांच्या संगणकावर होणाऱ्या हालचालींची सतत डिजिटल तपासणी केली जाते, ज्यामुळे गैरप्रकार लगेच ओळखले जातात.4. परीक्षा रद्द झालेल्या शिफ्ट्सचा परिणाम काय आहे? (What is the impact of the cancelled shifts?)२५ शिफ्ट्स रद्द झाल्यामुळे सुमारे 7,705 उमेदवार प्रभावित झाले आहेत, पण बाकी परीक्षा सुरळीत चालू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.