SSC CGL 2025: एसएससीने जारी केली नवीन सूचना; परीक्षेत गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई होणार

SSC CGL 2025 Exam Guidelines: जर तुम्ही या वर्षी स्टाफ सिलेक्शन कमीशनची परीक्षा देत असाल, तर SSC ने 2025 च्या सीजीएल परीक्षेसाठी जारी केलेल्या नव्या सूचना तुम्ही नक्की वाचायला हव्यात
Monika Shinde
थोडक्यात:

  1. एसएससीने 2025 च्या सीजीएल परीक्षेसाठी नवीन सूचना जारी केल्या असून, परीक्षेदरम्यान गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई होणार आहे.

  2. परीक्षेतील प्रत्येक केंद्रावर डिजिटल मॉनिटरिंगची व्यवस्था असून, तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करणाऱ्यांना त्वरित ओळखून शिक्षा केली जाईल.

  3. आतापर्यंत 2,435 शिफ्टपैकी फक्त 25 शिफ्ट रद्द झाल्या असून, बाकी परीक्षा सुरळीतपणे चालू आहेत.

