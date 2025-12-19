एज्युकेशन जॉब्स

SSC CGL Tier 1 Result 2025: SSC CGL टियर 1 परीक्षा 2025 चा निकाल जाहीर; पहा कुठे अन् कसा पाहायचा रिजल्ट

SSC CGL Tier 1 Result 2025 Decleared: एसएससी सीजीएल टियर 1 परीक्षा 2025 चा निकाल 18 डिसेंबर 2025 रोजी जाहीर केला असून उमेदवारांनी ssc.gov.in या अधिकृत वेबसाईट वर रिजल्ट तपासू शकता
Monika Shinde
Updated on

SSC CGL Tier 1 Result 2025: स्टाफ सिलेक्शन कमिशन कडून टियर 1 परीक्षा 2025 चा निकाल 18 डिसेंबर 2025 रोजी अधिकृतपाने घोषित करण्यात आला आहे. या परीक्षेत सहभागी झालेल्या उमेदवारांना आपला रिजल्ट ssc.gov.in या अधिकृत वेबसाईटवर पाहू शकतात.

