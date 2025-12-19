SSC CGL Tier 1 Result 2025: SSC CGL टियर 1 परीक्षा 2025 चा निकाल जाहीर; पहा कुठे अन् कसा पाहायचा रिजल्ट

SSC CGL Tier 1 Result 2025: स्टाफ सिलेक्शन कमिशन कडून टियर 1 परीक्षा 2025 चा निकाल 18 डिसेंबर 2025 रोजी अधिकृतपाने घोषित करण्यात आला आहे. या परीक्षेत सहभागी झालेल्या उमेदवारांना आपला रिजल्ट ssc.gov.in या अधिकृत वेबसाईटवर पाहू शकतात. .आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, 49 उमेदवारांचे निकाल तांत्रिक व प्रशासकीय कारणांमुळे तात्पुरते स्थागित ठेवण्यात आले आहे..Marathi Career Rashi Bhavishya: आजचा दिवस भाग्यवान! सूर्य–मंगळ संयोगामुळे 'या' राशींना मिळणार करिअर आणि आर्थिक फायदा.SSC ने स्पष्ट केले आहे की, टियर 1 परीक्षा वेगवेगळ्या सत्रांमध्ये झाल्यामुळे उमेदवारांचे गुण नॉर्मलायझेशन पद्धतीने समायोजित करण्यात आले आहेत. हे सुधारित गुण पुढील टप्प्यासाठी म्हणजेच SSC CGLटियर 2 परीक्षेसाठी पात्रता ठरवण्यासाठी वापरण्यात आले आहेत..पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची संख्याज्युनियर स्टॅटिस्टिकल ऑफिसर- 6,196स्टॅटिस्टिकल इन्व्हेस्टिगेटर ग्रेड-II- 2,781इतर सर्व पदे- 1,30,418.Nursery To UKG मुलांसाठी वने डे ट्रिप प्लॅन करताय? मग मुंबईजवळच्या 'या' लोकेशन नक्की भेट द्या!.असा करा रिजल्ट चेकssc.gov.in या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्याहोमपेजवरील SSC CGL टियर 1 निकाल 2025 या लिंकवर क्लिक करानिकालाची PDF फाईल स्क्रीनवर उघडेलCtrl + F वापरून आपला रोल नंबर शोधाआपली निवड स्थिती तपासानिकालाची प्रत डाउनलोड करून जतन करा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.