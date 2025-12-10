एज्युकेशन जॉब्स

SSC CHSL टियर-1 ची Answer Key लवकरच होणार जाहीर, येथे जाणून घ्या स्टेप-बाय-स्टेप डाउनलोड प्रक्रिया

SSC CHSL Answer Key 2025: SSC CHSL टियर 1 परीक्षेची उत्तरपत्रिका लवकरच जाहीर होणार आहे. तरी ज्या उमेदवारांनी ही परीक्षा दिली आहे त्यांनी अधिकृत वेबसाइटवर जाणून उत्तरपत्रिका अश्या प्रकारे डाउनलोड करू शकतात
SSC CHSL Answer Key 2025

SSC CHSL Answer Key 2025

Esakal

Monika Shinde
Updated on

SSC CHSL Tier-1 Answer Key 2025 Release Update: स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (SSC) लवकरच SSC CHSL टियर 1 परीक्षेची उत्तरपत्रिका आणि उमेदवारांची रिस्पॉन्स शीट अपलोड करणार आहे. यामुळे परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अंदाजे गुणांची कल्पना येईल आणि निकालाबाबत प्राथमिक अंदाज लावता येईल.

Loading content, please wait...
education
jobs
job
ssc
SSC Exam
Job Opportunity
CGL And CHSL Exam
SSC Result
Job News
educational marathi article

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com