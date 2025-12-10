SSC CHSL टियर-1 ची Answer Key लवकरच होणार जाहीर, येथे जाणून घ्या स्टेप-बाय-स्टेप डाउनलोड प्रक्रिया

SSC CHSL Tier-1 Answer Key 2025 Release Update: स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (SSC) लवकरच SSC CHSL टियर 1 परीक्षेची उत्तरपत्रिका आणि उमेदवारांची रिस्पॉन्स शीट अपलोड करणार आहे. यामुळे परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अंदाजे गुणांची कल्पना येईल आणि निकालाबाबत प्राथमिक अंदाज लावता येईल..उत्तरपत्रिकेसोबत अयोग्य ऑब्जेक्शन विंडो देखील सुरू करणार आहे. या सुविधामुळे उमेदवार कोणत्याही प्रश्नावर किंवा पर्यायावर शंका असल्यास लगेच ऑनलाइन आक्षेप ssc.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर जाणून नोंदवू शकतात. चला तर जाणून घेऊया अर्ज प्रक्रिया.MPSC Exam : मोठी बातमी! आता MPSC ने २१ डिसेंबरला होणारी परीक्षा पुढे ढकलली; जाणून घ्या नवीन वेळापत्रक.आक्षेप कसा नोंदवायचा?एसएससीची अधिकृत वेबसाइट ssc.gov.in ला भेट द्या.होमपेजवर दिसणाऱ्या उत्तर की ऑब्जेक्शन लिंकवर क्लिक करा.सर्वात मनोरंजक प्रश्न निवडा.योग्य उत्तराबाबत तुमचे स्पष्टीकरण कृपया नोंदवा.आवश्यक असल्यास पुरावे किंवा कागदपत्रे अपलोड करा.सबमिट करण्यापूर्वी सर्व तपशील तपासा.सबमिट केल्यानंतर मिळालेले पुष्टीकरण पृष्ठ जतन करा..परीक्षेची माहितीCHSL टियर-१ परीक्षा १२ नोव्हेंबर ते ३० नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत ५० हून अधिक शिफ्टमध्ये घेण्यात आली. गट-क मधील ३,१३१ पदे भरतीद्वारे भरली जाणार आहेत. यावेळी ३०.१० लाखांहून अधिक उमेदवारांनी भाग घेतला होता, त्यामुळे उत्तर की आणि निकालाबद्दल उत्सुकता वाढली आहे..Mahadevgad Fort Trek: महादेवगडवर ट्रेकिंगला जाण्याचा विचार करताय? जाणून घ्या येथे पोहोचण्याची संपूर्ण माहिती.Answer Key कशी डाउनलोड करायची?ssc.gov.in किंवा वेबसाइटवर जा.होमपेजवर CHSL टियर-१ उत्तर की लिंक निवडा.तुमचा वापरकर्ता आयडी आणि पासवर्ड टाकून लॉग इन करा.उत्तर की आणि प्रतिसाद पत्रक स्क्रीनवर दिसेल.दस्तऐवज पीडीएफ स्वरूपात डाउनलोड करा आणि सेव्ह करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.