SSC CPO Final 2024 निकाल जाहीर; राज्यातून ५ हजाराहून अधिक उमेदवारांची निवड

SSC CPO Final Result 2024 Declared: स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ( SSC) ने SSC CPO 2024 चा अंतिम निकाल जाहीर केला आहे. दिल्ली पोलीस आणि केंद्रीय पोलीस दल मध्ये उपनिरीक्षक पदासाठी झालेल्या भरती परीक्षेचा हा शेवटचा टप्पा होता..आयोगाच्या अधिकृत अधिसूचनेनुसार, यात एकूण 4,841 पुरुष आणि 455 महिला उमेदवारांची वैद्यकीय तपासणी आणि कागदपडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर हा निकाल प्रसिद्ध केला आहे..निकाल कुठे पाहावा?SSC CPO 2024 भरती परीक्षा दिलेल्या उमेदवारांनी आपला निकाल हा SSC च्या अधिकृत वेबसाइट ssc.gov.in पाहावा. याच बरोबर निकालामध्ये तुमची पात्रता स्थिती, कॅटेगरी व इतर माहिती दिलेले आहेत.कोणत्या पदांसाठी होती भरतीदिल्ली पोलिस, केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल (CAPF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (CISF) मधील सहाय्यक उपनिरीक्षक यासाठी एकूण 4,137 पदांसाठी भरती जाहीर झाली होती.काही उमेदवारांचे निकाल तात्पुरते थांबवले61 महिला उमेदवार (दिल्ली पोलिस) आणि 394 महिला उमेदवार (CAPFs) यांचा निकाल सध्या तात्पुरता थांबवण्यात आला आहे. याशिवाय, १२० उमेदवारांचे निकाल विविध कारणांनी जसे की कोर्ट केस आणि अपूर्ण प्रक्रिया) प्रलंबित आहेत..कायदेशीर स्थितीSSC ने स्पष्ट केलं आहे की हा अंतिम निकाल "WP No. 40316 of 2025 (Abhishek Khatana वि. भारत सरकार व इतर)" या प्रकरणाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे, जे सध्या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या ग्वाल्हेर खंडपीठात सुरू आहे.अंतिम कट-ऑफ व डिटेल्सप्रत्येक कॅटेगरी आणि पदासाठी शेवटच्या निवड झालेल्या उमेदवाराचे गुण (cut-off) आणि जन्मतारीख SSC च्या वेबसाइटवर जाहीर करण्यात आले आहेत..