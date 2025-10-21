एज्युकेशन जॉब्स

SSC CPO Final 2024 निकाल जाहीर; राज्यातून ५ हजाराहून अधिक उमेदवारांची निवड

SSC CPO Final Result 2024: SSC CPO भरती 2024 चा निकाल जाहीर झाला असून यात ५ हजाराहून अधिक उमेदवारांनी यश प्राप्त केलं आहे. चला तर जाणून घेऊयात निकाल कुठे पाहावा
SSC CPO Final Result 2024

SSC CPO Final Result 2024

Esakal

Monika Shinde
Updated on

SSC CPO Final Result 2024 Declared: स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ( SSC) ने SSC CPO 2024 चा अंतिम निकाल जाहीर केला आहे. दिल्ली पोलीस आणि केंद्रीय पोलीस दल मध्ये उपनिरीक्षक पदासाठी झालेल्या भरती परीक्षेचा हा शेवटचा टप्पा होता.

Loading content, please wait...
jobs
job
ssc
SSC Exam
Job Opportunity
Government Jobs
Job Portal
Goverment Job
Job News
Merit List
Government job vacancies

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com