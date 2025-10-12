Delhi Police Recruitment 2025: 12वी उत्तीर्ण उमेदवार, तयारी लागा! SSC मार्फत दिल्ली पोलीस दलात 7565 कॉन्स्टेबल पदांची भरती सुरु, जाणून घ्या अर्जाची शेवटची तारीख

Delhi Police Constable Recruitment 2025: तुम्ही जर पोलीस भरतीची तयारी करत असला तर तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. कर्मचारी निवड अयोग (SSC) मार्फत दिल्ली पोलीस दलात ७५६५ कॉन्स्टेबल पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरु झाली आहे. १२वी पास असलेल्या उमेदवारांसाठी ही सुवर्णसंधी आहे. .पदांची माहितीदिल्ली पोलीस दलात कॉन्स्टेबल पदासाठी एकूण ७५६५ जागा भरण्यासाठी अधिसूचना जारी झाली आहे. या पदांसाठी उमेदवार किमान १२ वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. नोकरीचे ठिकाणे संपूर्ण भारतात असतील, मात्र मुख्यतः दिल्लीमध्ये काम करण्यासाठी संधी मिळेल. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ही २१ ऑक्टोबर २०२५ (रात्री ११:०० वाजेपर्यंत) आहे. अधिक माहितीसाठी https://ssc.gov.in/login या वेबसाइट पाहू शकता..Natural Glow Facial: दिवाळीत चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो हवा आहे? हे फेशियल आहे परफेक्ट!.शैक्षणिक पात्रता व वयोमर्यादा१२ वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.१ जुलै २०२५ रोजी उमेदवारांची वयोमर्यादा १८ ते २७ वर्षे दरम्यान असणे आवश्यक आहे.वयातील सूट:SC/ST – ५ वर्षे सूटOBC – ३ वर्षे सूटअर्ज शुल्क व अर्ज प्रक्रिया.अर्ज शुल्क:सामान्य व ओबीसी उमेदवारांसाठी १००/-SC/ST, महिला, व एक्स-सेवामनांसाठी फी माफ आहे.ऑनलाइन अर्जाची शेवटची तारीख: २१ ऑक्टोबर २०२५ (रात्री ११:०० वाजेपर्यंत)अर्ज करण्यासाठी उमेदवारांनी अधिकृत वेबसाईट https://ssc.gov.in/login वर जाऊन नोंदणी करावी व अर्ज भरावा..Solapur Robbery News: सोलापुरात धाडसी चोरीचा थरार; लहान मुलाच्या गळ्यावर चाकू लावून अवंतीनगरातील दोन घरांवर डल्ला.परीक्षा आणि निवड प्रक्रियाभरतीसाठी लिखित परीक्षा डिसेंबर २०२५ किंवा जानेवारी २०२६ मध्ये घेतली जाईल. परीक्षा पूर्णपणे ऑनलाइन स्वरूपात असेल. उमेदवारांची निवड लेखी परीक्षा, शारीरिक चाचणी आणि इतर टप्प्यांवर होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.