Delhi Police Recruitment 2025: 12वी उत्तीर्ण उमेदवार, तयारी लागा! SSC मार्फत दिल्ली पोलीस दलात 7565 कॉन्स्टेबल पदांची भरती सुरु, जाणून घ्या अर्जाची शेवटची तारीख

Eligibility Criteria for SSC Constable Posts: पोलीस दलात नोकरी करण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या तरुणांसाठी आनंदाची बातमी आहे. कर्मचारी निवड आयोग (SSC) मार्फत दिल्ली पोलीस दलात ७५६५ कॉन्स्टेबल पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरु झाली आहे.
Monika Shinde
Updated on

Delhi Police Constable Recruitment 2025: तुम्ही जर पोलीस भरतीची तयारी करत असला तर तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. कर्मचारी निवड अयोग (SSC) मार्फत दिल्ली पोलीस दलात ७५६५ कॉन्स्टेबल पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरु झाली आहे. १२वी पास असलेल्या उमेदवारांसाठी ही सुवर्णसंधी आहे.

