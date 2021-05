SSC GD Constable 2021 : कर्मचारी निवड आयोगातर्फे (SSC) घेण्यात येणाऱ्या जीडी भरती परीक्षेच्या अधिसूचनेची प्रतीक्षा अनेक उमेदवार करीत आहेत. SSC कॅलेंडरनुसार, या परीक्षेची अधिसूचना 25 मार्च रोजी जाहीर होणार होती. मात्र, त्या तारखेला ती जाहीर होऊ शकली नाही. त्यानंतर ही अधिसूचना मेच्या पहिल्या आठवड्यात आयोगाने जारी केली, परंतु, कोरोना विषाणूच्या दुसर्‍या लाटेमुळे तेव्हा ही ती रद्द करण्यात आली. (ssc-gd-constable-2021-notifications-can-be-released-this-month-on-ssc-nic-in)

मीडिया रिपोर्टनुसार, कोरोना विषाणूचे प्रमाण कमी झाल्यानंतर ही अधिसूचना जारी केली जाऊ शकते. ही अधिसूचना जून किंवा जुलैमध्ये जारी होण्याची शक्यताही आहे. त्याचबरोबर SSC GD Constable 2021 च्या माध्यमातून 40 हजाराहून अधिक पदांची भरती होईल, असाही अंदाज आहे. दरम्यान, या भरती प्रक्रियेसंदर्भात अद्याप एसएससीकडून कोणतीही अधिकृत अधिसूचना जारी केलेली नाही.

SSC GD Constable 2021 च्या पदांकरिता अर्ज करण्यासाठी उमेदवार 10 वी पास असावा. यासह अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त असावे. परंतु, आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांना वयाची सवलत देण्यात येईल आहे.

या परीक्षेत CBT, फिजिकल स्टँडर्ड टेस्ट (PST), फिजिकल एफिशियन्सी टेस्ट (PET) आणि शेवटी मेडिकल टेस्टनंतर उमेदवारांची निवड केली जाते. या भरतीद्वारे BSF, CRPF, SSB, NIA, CISF, ITBP, SSF आणि आसाम रायफल्स (AR) मध्ये कॉन्स्टेबल म्हणून उमेदवारांची नेमणूक केली जाते. अधिकृत अधिसूचना दिल्यानंतर शैक्षणिक पात्रता, वयोमर्यादा आणि निवड प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती मिळेल, असे स्पष्ट केले आहे.

