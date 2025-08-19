एज्युकेशन जॉब्स

SSC Recruitment 2025: लॉ पदवीधारकांसाठी सुवर्णसंधी! SSC दिल्ली मुख्यालयात कन्सल्टंट पदासाठी भरती; वाचा सविस्तर माहिती एका क्लिकवर

SSC Legal Consultant Recruitment 2025: एसएससी कार्यालयात लीगल कन्सल्टंट पदासाठी भरती जाहीर करण्यात आला आहे. या नोकरीसाठी चांगला पगार मिळणार असून, प्रवास, राहण्याचा व खाण्याचा खर्चही सरकारतर्फे दिला जाईल
  1. SSC दिल्ली मुख्यालयात यंग प्रोफेशनल लीगल कन्सल्टंट पदासाठी भरती जाहीर झाली आहे, जिथे पगार 60,000 रुपये प्रति महिना आहे.

  2. उमेदवारांना प्रवास, राहणी, आणि जेवणाचा खर्च SSC कडून दिला जाईल, आणि अर्ज ऑफलाइन पद्धतीने करायचा आहे.

  3. पात्रतेसाठी राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठातून किमान 60% गुणांसह लॉ पदवी आणि किमान 2 वर्षांचा अनुभव आवश्यक आहे.

