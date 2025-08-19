SSC Recruitment 2025: लॉ पदवीधारकांसाठी सुवर्णसंधी! SSC दिल्ली मुख्यालयात कन्सल्टंट पदासाठी भरती; वाचा सविस्तर माहिती एका क्लिकवर

थोडक्यातSSC दिल्ली मुख्यालयात यंग प्रोफेशनल लीगल कन्सल्टंट पदासाठी भरती जाहीर झाली आहे, जिथे पगार 60,000 रुपये प्रति महिना आहे.उमेदवारांना प्रवास, राहणी, आणि जेवणाचा खर्च SSC कडून दिला जाईल, आणि अर्ज ऑफलाइन पद्धतीने करायचा आहे.पात्रतेसाठी राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठातून किमान 60% गुणांसह लॉ पदवी आणि किमान 2 वर्षांचा अनुभव आवश्यक आहे..SSC Legal Consultant Recruitment 2025: जर तुम्ही लॉ पदवीधारक असाल आणि सरकारी नोकरीची संधी शोधत असाल, तर तुम्हाला आनंदाची बातमी आहे. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (SSC) ने दिल्ली मुख्यालयासाठी ‘यंग प्रोफेशनल लीगल कन्सल्टंट’ पदासाठी भरती जाहीर केली आहे..या पदासाठी निवड झालेल्या उमेदवारांना आकर्षक पगारासोबत प्रवास, राहणी आणि जेवणाचा खर्च देखील दिला जाईल. म्हणजेच, कामाच्या ठिकाणी प्रवास किंवा राहण्यासाठी होणाऱ्या खर्चाचा भार सरकार उठवणार आहे..Eco-friendly Ganpati: बाप्पांची मूर्ती बनवा स्वतःच्या हातांनी; इको-फ्रेंडली गणपतीसाठी तयारी सुरू करा आजपासून!.ही भरती ८ ऑगस्ट २०२५ रोजी जाहीर करण्यात आली असून, इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी SSC च्या अधिकृत संकेतस्थळावर (ssc.gov.in) जाऊन अर्ज करायला हवा. अर्ज करण्यासाठी आणि आवश्यक पात्रतेसाठी सर्व तपशील वेबसाइटवर उपलब्ध आहेत. यासाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे, म्हणून लवकर अर्ज करणे फायद्याचे ठरेल. ही नोकरी लॉ क्षेत्रातील करिअर वाढवण्यासाठी आणि सरकारी सेवा करण्यासाठी एक उत्तम संधी आहे..नोकरीबाबत मुख्य माहितीपदाचे नाव: यंग प्रोफेशनल – लीगल कन्सल्टंटसंस्था: स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (SSC)कामाचे ठिकाण: SSC मुख्यालय, नवी दिल्लीपगार: 60,000/- प्रतिमाहपदसंख्या: 1कामकाजाचा कालावधी: 1 वर्ष (गरजेनुसार वाढवता येऊ शकतो)कमाल वयमर्यादा: 32 वर्षे.पात्रताराष्ट्रीय कायदा विद्यापीठ (National Law School of India) किंवा कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून लॉ पदवी (किमान 60% गुणांसह) असणे आवश्यक आहे.किमान 2 वर्षांचा व्यावसायिक अनुभव असणे आवश्यक आहे.अतिरिक्त सुविधादेशांतर्गत प्रवास करावा लागू शकतो.प्रवासाच्या वेळी हॉटेल भाडे, टॅक्सी भाडे आणि जेवणाचा खर्च SSC कडून दिला जाईल.म्हणजेच, कामाशी संबंधित सर्व खर्च SSC भरुन देईल..World Photography Day 2025 : फोटोग्राफी दिनानिमित्त, जगाला नव्या दृष्टीने पाहणाऱ्या मित्रांना आज खास शुभेच्छा पाठवा!.अर्ज कसा करावा?अर्ज ऑफलाइन पद्धतीने करायचा आहे.अर्जाचा नमुना SSC च्या अधिकृत वेबसाइटवरील नोटिफिकेशनमध्ये उपलब्ध आहे.अर्जाचा प्रिंट घेऊन सर्व माहिती भरावी, फोटो चिकटवावा आणि आवश्यक कागदपत्रांच्या स्व-प्रमाणित प्रत्या जोडाव्यात.अर्ज खालील पत्त्यावर पोस्टाने पाठवावा:पत्ताअंडर सेक्रेटरी (Admin-I),स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (मुख्यालय),रूम नं. 712, ब्लॉक नं. 12,CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,नवी दिल्ली – 110003.Eco-friendly Ganpati: बाप्पांची मूर्ती बनवा स्वतःच्या हातांनी; इको-फ्रेंडली गणपतीसाठी तयारी सुरू करा आजपासून!.FAQs1. SSC लीगल कन्सल्टंट पदासाठी अर्ज कसा करावा? (How to apply for SSC Legal Consultant post?)अर्ज ऑफलाइन पद्धतीने SSC च्या अधिकृत वेबसाइटवरील नमुना वापरून भरावा आणि आवश्यक कागदपत्रांसह पोस्टाने SSC मुख्यालयावर पाठवावा.2. SSC लीगल कन्सल्टंट पदासाठी पात्रता काय आहे? (What is the eligibility for SSC Legal Consultant post?)मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून लॉ पदवी (किमान 60% गुणांसह) आणि किमान 2 वर्षांचा व्यावसायिक अनुभव असणे आवश्यक आहे.3. या पदावर पगार आणि इतर सुविधा काय आहेत? (What is the salary and benefits for this post?)पगार 60,000 रुपये प्रति महिना असून, प्रवास, राहणी, आणि जेवणाचा खर्च SSC कडून भरला जाईल.4. अर्ज करण्याची अंतिम तारीख काय आहे? (What is the last date to apply?)अधिकृत नोटिफिकेशनमध्ये अंतिम तारीख दिलेली आहे; उमेदवारांनी लवकर अर्ज करणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.