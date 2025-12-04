State Bank SO Recruitment 2025: स्टेट बँकेत स्पेशॅलिस्ट ऑफिसर भरती जाहीर; पात्रता, वयोमर्यादा आणि निवड प्रक्रिया येथे वाचा

State Bank Specialist Officer Recruitment 2025: पदवी पूर्ण करून बँकिंग क्षेत्रात करिअर करण्यासाठी उमेदवार तयारी करत असलेल्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने स्पेशॅलिस्ट ऑफिसर (SO) पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे..इच्छुक उमेदवारांनी बँकेच्या अधिकृत वेबसाइट sbi.bank.in/careers वर २३ डिसेंबरपर्यंत अर्ज करू शकतात. अर्ज प्रक्रिया २ डिसेंबरपासून सुरु झाली आहे. यात एकूण 996 स्पेशॅलिस्ट ऑफिसर पदांसाठी भरती होणार असून VP Wealth (SRM) चे 506, AVP Wealth (RM) चे 206 आणि ग्राहक संबंध कार्यकारी (Customer Relationship Executive) चे एकूण 284 पदे भरण्यात येणार आहे. चला पाहूया या पदांसाठी आवश्यक पात्रता आणि निवड प्रक्रिया कशी असणार आहे..DRDO Internship 2025: DRDO मध्ये पेड इंटर्नशिपची संधी, स्टायपेंडही मिळणार; येथे जाणून घ्या पात्रता आणि अर्जाची शेवटची तारीख.पात्रताVP Wealth (SRM)कोणत्याही शाखेचे ग्रॅज्युएशन आवश्यकबँकिंग, फायनान्स किंवा मार्केटिंगमध्ये 60% गुणांसह MBA असलेल्या उमेदवारांना विशेष प्राधान्यAVP Wealth (RM)ग्रॅज्युएशन अनिवार्यसंबंधित क्षेत्रातील पोस्ट-ग्रॅज्युएशन उमेदवारांना जास्त महत्त्वCustomer Relationship Executiveकोणत्याही शाखेचे ग्रॅज्युएशन अनिवार्य.वयोमर्यादाVP Wealth : 26 ते 42 वर्षेAVP Wealth : 23 ते 35 वर्षेग्राहक संबंध कार्यकारी : 20 ते 35 वर्षेअर्ज शुल्कGeneral / OBC / EWS : 750SC / ST / PwD : शुल्क नाही.MPSC Exam Updates: एमपीएससी परीक्षा व नगरपंचायत मतमोजणी एकाच दिवशी; विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम.अर्ज कसा करायचा?SBI ची अधिकृत साइट sbi.bank.in उघडा.Career / Recruitment विभाग निवडा.SBI SO 2025 Apply Online लिंकवर क्लिक करा.नवीन नोंदणी करून अर्ज फॉर्म भरा.आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.शुल्क भरून अर्ज सबमिट करा..निवड प्रक्रियापदे 5 वर्षांच्या करारावर भरली जातील.पात्र उमेदवारांना इंटरव्ह्यूसाठी बोलावले जाईल.केवळ मुलाखतीतील मिळालेल्या गुणांच्या आधारे अंतिम निवड सूची जाहीर होईल.अधिक तपशीलांसाठी SBI ने प्रसिद्ध केलेले अधिकृत जाहिरातपत्र पाहावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.