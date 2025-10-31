MPSC Result 2024: राज्यसेवा परीक्षा निकाल जाहीर! सोलापूरचा विजय लामकणे राज्यात पहिला

MPSC Result 2024: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) नुकतीच राज्यसेवा मुख्य परीक्षे 2024 चा निकाल जाहीर केला. निकालानंतर उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या, ज्यात १,५१६ उमेदवार मुलाखतीसाठी पात्र ठरले होते. मुलाखती ३० ऑक्टोबरपर्यंत सुरू होत्या आणि रात्री निकाल जाहीर करण्यात आला..यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील विजय नागनाथ लामकणे राज्यात पहिला क्रमांक मिळवणारा उमेदवार ठरला आहे..Top 5 Countries: परदेशात शिक्षणाचं स्वप्न पूर्ण करा! हे आहेत 5 देश, जिथे भारतीय विद्यार्थी 30 लाखांच्या आत करू शकतात उच्च शिक्षण.विजय नागनाथ लामकणे हे जिल्हा परिषद केंद्र शाळा, कोन्हेरीचे माजी विद्यार्थी असून कोन्हेरीचे भूमिपुत्र आहेत. त्यांच्या अभ्यास व मेहनतीमुळे त्यांनी राज्यस्तरीय परीक्षेत प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. .तर नागपूरची प्रगती जगताप ही SC प्रवर्गातून पहिली आली आहे. तसेच एमपीएससीच्या अधिकृत वेबसाइटवर निकाल आणि पात्रतागुणीची यादी तपासता येऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.