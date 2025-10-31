एज्युकेशन जॉब्स

MPSC Result 2024: राज्यसेवा परीक्षा निकाल जाहीर! सोलापूरचा विजय लामकणे राज्यात पहिला

MPSC Result 2024: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने नुकतीच राज्यसेवा राज्यसेवा मुख्य परीक्षेचा निकाल जाहीर केला असून राज्यभरातील उमेदवारांच्या कामिगिरीवर लक्ष वेधले आहे. यावर्षी सोलापूरचा विजय लामकणे आणि नागपूरची प्रगती जगताप या दोघांनी राज्यभरात आपले नाव कमावले आहे
MPSC Result 2024: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) नुकतीच राज्यसेवा मुख्य परीक्षे 2024 चा निकाल जाहीर केला. निकालानंतर उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या, ज्यात १,५१६ उमेदवार मुलाखतीसाठी पात्र ठरले होते. मुलाखती ३० ऑक्टोबरपर्यंत सुरू होत्या आणि रात्री निकाल जाहीर करण्यात आला.

