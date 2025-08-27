एज्युकेशन जॉब्स

कंपोझिट मटेरिअल धोरणात्मक संशोधन

फायबर रिइन्फोर्समेंट आणि रेझिन, कार्बन किंवा मेटल मॅट्रिक्स वापरून बनवलेले कंपोझिट हे बहुमुखी मटेरिअल आहेत.
Strategic Research on Composite Materials
Strategic Research on Composite Materialssakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- डॉ. राजेश ओहोळ, करिअर मार्गदर्शक

फायबर रिइन्फोर्समेंट आणि रेझिन, कार्बन किंवा मेटल मॅट्रिक्स वापरून बनवलेले कंपोझिट हे बहुमुखी मटेरिअल आहेत. ते नावीन्यपूर्ण आणि मागणी असलेल्या डिझाइनसाठी फायदेशीर आहे. सर्वसाधारणपणे, कंपोझिट मटेरिअल हलके, मजबूत असतात. अशा गोष्टींमुळे विशिष्ट अभियांत्रिकी-डिझाइन उपयोजन आणि लोडिंग परिस्थिती पूर्ण करण्यासाठी कंपोझिट मटेरिअलची रचना आणि उत्पादन प्रक्रिया सहजपणे तयार केली जाऊ शकते.

Loading content, please wait...
education
Innovation
materials

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com