एका बाजूला आपल्याला माहिती आहे, की प्रत्येक मूल वेगळे असते. त्याची बुद्धिमत्ता, आवड, क्षमता, शिकण्याची गती आणि व्यक्तिमत्त्व इतरांपेक्षा भिन्न असते. मात्र, आपल्या सध्याच्या शिक्षणव्यवस्थेत सर्व विद्यार्थ्यांना एकाच अभ्यासक्रमातून, एकाच गतीने आणि एकाच पद्धतीने शिकवले जाते. प्रत्येक विद्यार्थी वेगळा असताना शिक्षणव्यवस्था मात्र सारखीच असणे हा विद्यार्थ्यांवरील अन्याय नाही का? म्हणूनच विद्यार्थी केंद्रित शिक्षणाची गरज आहे..वर्गातील सर्व विद्यार्थ्यांना एकाच वेळी एखादी संकल्पना समजेलच असे नाही. काही विद्यार्थी लवकर शिकतात, तर काहींना अधिक वेळ, सराव आणि मार्गदर्शन आवश्यक असते. ठरावीक वेळेत अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याच्या आग्रहामुळे मागे पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अडचणी वाढतात. दुसरीकडे, लवकर शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्याच गोष्टींची पुनरावृत्ती सहन करावी लागते. यासाठी विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या गतीनुसार अध्यापन, वैयक्तिक मार्गदर्शन आणि पूरक कृतींची व्यवस्था हवी. ज्यांना अडचणी येतात त्यांना अतिरिक्त मदत द्यावी, तर लवकर शिकणाऱ्यांना अधिक आव्हानात्मक प्रश्न, अधिक कठीण प्रकल्प आणि संशोधनाची संधी द्यावी. समानता म्हणजे सर्वांना सारखे देणे नव्हे, तर प्रत्येकाला प्रगतीसाठी आवश्यक ते देणे होय..प्रत्येक विद्यार्थ्याला भाषा, गणित, विज्ञान आणि सामाजिक शास्त्रे यांचे किमान मूलभूत ज्ञान तर मिळालेच पाहिजे. त्यानंतर मात्र त्याच्या आवडी, कल आणि क्षमतांनुसार विषय निवडण्याची संधी मिळायला हवी. एखाद्याला विज्ञानात रस असेल, तर दुसऱ्याला साहित्य, संगीत, चित्रकला, क्रीडा, तंत्रज्ञान किंवा उद्योजकतेत रस असू शकतो. सर्वांना एकाच साच्यात बसवण्याऐवजी विविध विषय, पर्यायी अभ्यासक्रम, प्रकल्प आणि कौशल्यविकासाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या, तर विद्यार्थ्यांना स्वतःची क्षमता ओळखता येईल. शिक्षण अधिक आनंददायी आणि जीवनोपयोगी होईल..शिक्षणात मागे पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहेच. अलीकडे निर्माण झालेल्या जागरूकतेमुळे तसे ते पुष्कळ वेळा दिलेही जाते. मात्र, अधिक क्षमता असलेल्या विद्यार्थ्यांकडेही दुर्लक्ष होता कामा नये. बुद्धिमान विद्यार्थ्यांना विषय लवकर समजत असला, तरी त्यांच्या क्षमतेचा पूर्ण विकास आपोआप होत नाही. त्यांना प्रगत अध्ययन, सर्जनशील कृती, संशोधन आणि योग्य मार्गदर्शनाची गरज असते. त्यांना वारंवार त्याच पातळीचे काम दिल्यास कंटाळा येऊ शकतो आणि जिज्ञासा कमी होऊ शकते. त्यांच्या क्षमतांची ओळख न झाल्यास प्रतिभा विकसित होण्याच्या संधीही गमावल्या जातात. देशाची प्रगती केवळ भौतिक आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर अवलंबून नसते. ज्ञान, संशोधन, नवकल्पना आणि नेतृत्वक्षमता हीदेखील राष्ट्राची संपत्ती आहे. आजच्या विद्यार्थ्यांमधून उद्याचे शास्त्रज्ञ, संशोधक, उद्योजक आणि समाजनेते घडणार आहेत. बुद्धिमान विद्यार्थ्यांना योग्य संधी दिल्यास ते विज्ञान, तंत्रज्ञान, आरोग्य, शेती आणि उद्योग क्षेत्रांत महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकतात. त्यांच्या क्षमतांकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे संभाव्य राष्ट्रीय संपत्तीचा पुरेपूर उपयोग न करणे होय..राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर, चिकित्सक विचारावर, अनुभवाधारित शिक्षणावर आणि लवचीक अभ्यासक्रमावर भर देते. विद्यार्थ्यांच्या क्षमता, आवडी आणि प्रतिभा ओळखून त्यांचा विकास करण्याची दिशा धोरणात मांडली आहे. विषय निवडीतील लवचीकता आणि संकल्पनांच्या सखोल आकलनालाही महत्त्व दिले आहे. या तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी शिक्षक प्रशिक्षण, सातत्यपूर्ण मूल्यांकन, वैयक्तिक मार्गदर्शन आणि विविध अध्ययनसंधी आवश्यक आहेत. विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण म्हणजे प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याच्या क्षमतेनुसार प्रगती करण्यासाठी योग्य वातावरण निर्माण करणे. कोणताही विद्यार्थी मागे राहू नये आणि कोणत्याही विद्यार्थ्याची प्रतिभा अविकसित राहू नये, हेच शिक्षणव्यवस्थेचे ध्येय असले पाहिजे. प्रत्येकाच्या वेगळेपणाचा स्वीकार करणारी व्यवस्था उभी राहिली, तरच व्यक्तीचा आणि राष्ट्राचा विकास अधिक प्रभावीपणे साधता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.