जस्ट स्टार्ट अप

मृदुला अडावदकर (सर्जनशील व आंतरविद्याशाखीय शिक्षणतज्ज्ञ)नव्या वाटाशालेय अभ्यासक्रमातले विषय शिकताना दृष्टिकोन कसा ठेवावा? याबाबत आपण जाणून घेतलं. एकविसाव्या शतकातली महत्त्वाची कौशल्ये कशी वाढवावी? त्यातून स्वतः कोणत्याही करिअरसाठी सक्षम कसं व्हावं? हेही आपण जाणून घेतलं. आता प्रत्यक्ष करिअरला सुरुवात करण्यापूर्वी रंगीत तालीम करायची असल्यास शालेय काळ उत्तम असतो. या काळात आपल्याकडे थोडा जास्तीचा वेळ असू शकतो. तो आपल्याला सुट्ट्यांच्या माध्यमातून मिळू शकतो. उन्हाळी, दिवाळी, हिवाळी अशा विविध सुट्ट्या यासाठी वापरायला हरकत नाही. .प्रत्येक सुट्टीत काही ना काही व्यवसाय करून पाहा. अगदी भेळ-पाणीपुरीची गाडी लावण्यापासून ते 'रोबोटिक्स किट' तयार करण्यापर्यंत अनेक प्रकारचे व्यवसाय करून पाहता येतील. कोणी सांगावं? या 'स्टुडंट स्टार्टअप'मधून तुम्हाला खरंच तुमचं करिअरही सापडून जाईल!.'इकिगाई'चा विचारतुम्हाला एकमेकांना छेदणारी 'इकिगाई'ची चार वर्तुळं माहीत आहे ना! मला काय आवडतं? मला काय सर्वांत चांगलं जमतं? ग्राहकांची गरज काय आहे? कोणती गोष्ट पैसे देऊन विकत घ्यायला लोक तयार होतील? या प्रश्नांची चाळणी लावून प्रत्येक सुट्टीत एखादा व्यवसाय निवडायचा आणि करून पाहायचा. त्यासाठी लागणारी सगळी धावपळ स्वतः करायची. तुमच्या सोसायटीतले, वर्गातले मित्र सोबत घ्या किंवा आत्ये-मामे-चुलत भावंडं जमवा. एका दिवसात 'इकिगाई' ठरवायची, म्हणजे कोणता व्यवसाय करायचा ते ठरवायचं. आणि गरजेच्या वस्तूंची यादीही करून टाकायची. लक्षात ठेवा, या टप्प्यावरच्या कामासाठी एक दिवसापेक्षा जास्त काळ रेंगाळायचं नाही..अंदाज घ्यामग पुढच्या टप्प्यावर उत्पादन आणि पॅकिंगच्या खर्चाचा अंदाज घेणं, किती उत्पादन केलं तर फायद्याचं होईल? याचं गणित मांडणं वगैरे या गोष्टी येतात. आपले ग्राहक कोणत्या प्रकारचे, कोणत्या वयोगटातले असतील याबद्दल स्पष्ट विचार करून ठेवा. मग ताबडतोब प्रत्येकी वर्गणी काढून वस्तूंची जमवाजमव व खरेदी करा. ही तुमची टीम पक्की जमली की थोडं कौशल्याचं काम असतं! ते म्हणजे, बारीक-सारीक कामंसुद्धा वाटून घ्यायची. ही यादी नीट लिहून ठेवा. झालेली कामं एका वेगळ्या रंगाने 'टिक' करत चला. रोजचा पैशांचा हिशेब रोज करून ठेवायला विसरू नका!.लक्ष्य ठरवाहळूहळू तुमचं उत्पादन (प्रॉडक्ट) तयार करायला लागा. त्यासाठी दिवसाचं 'टार्गेट' ठरवून ठेवा आणि रोज ते नीट गाठलं जाईल याची काळजी घ्या. उत्साहाच्या भरात भरमसाट गोष्टी तयार करून ठेवू नका, तेवढा खप झाला नाही, तर नुकसान सोसावं लागेल.तुमच्या प्रॉडक्टला काही तरी खास नाव द्या. 'एमएस ऑफिस'चा वापर करून पॅकिंगवर लावायला छान लेबल्स छापून घ्या. त्यावर 'स्टुडंट स्टार्टअप' म्हणून आवर्जून लिहा..प्रत्यक्ष भेट व जाहिरातआता ग्राहकांकडे जा, त्यांना भेटा. सोसायटीच्या गेटजवळ किंवा बाजारपेठेत जिथे कुठे तुमचे ग्राहक असतील, तिथे स्टॉल लावा. इतकंच पुरेसं नाही बरंका! तुमच्या स्टार्टअपच्या नावाचं पेज सोशल मीडियावर येऊ द्या. त्यावर तुमचे रील्स, इन्ट्रो सगळं पोस्ट करा. प्रत्येकाने रोज ५० जणांना पेज 'इन्व्हाइट' पाठवा. 'फ्री टुल्स' वापरून तुमच्या ब्रँडची वेबसाइट तयार करा. तुमच्यासारखी वस्तू विकणाऱ्या इतर ब्रँड्सची वेबसाइट बघून तुमच्या वेबसाइटवर काय काय पोस्ट करायचं, हे ठरवा. तर मग तयार ना? येत्या सुट्टीत तुमचा 'स्टार्टअप' झोकात 'स्टार्ट' होऊ दे!