MPSC Exam: पूरस्थितीमुळे राज्यसेवा परीक्षा पुढे ढकला; एमपीएससीची तयारी करणाऱ्या राज्यभरातील विद्यार्थ्यांची मागणी

छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यासह राज्यातील अनेक भागांमध्ये पूरस्थितीने शैक्षणिक क्षेत्रावर गंभीर परिणाम घडवून आणला आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची (एमपीएससी) येत्या २८ सप्टेंबर रोजी होणारी राज्यसेवा परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी विद्यार्थ्यांकडून होत आहे..मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसाने धुमाकूळ घालत जनजीवन विस्कळित केले आहे. अनेक गावे व शहरांमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली असून, विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाला मोठा फटका बसला आहे. .MPSC: 'मॅट'नंतर विद्यार्थ्यांचा उच्च न्यायालयाकडे मोर्चा; एसईबीसी आणि ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाच्या निकालातील त्रुटींवरून वाद .वाचनालये बंद असल्याने अभ्यासासाठी लागणारी जागा व साहित्य उपलब्ध नाही. वाहतूक व्यवस्थेवर देखील या पुरस्थितीचा मोठा परिणाम झाला आहे. राज्यातील अनेक रस्ते, पूल व रेल्वेसेवा विस्कळित झाली आहे. केंद्रीय जलआयोगाने आधीच राज्यातील काही नद्या पूरस्थितीत असल्याचा इशारा दिला आहे..परिणामी अनेक जिल्ह्यांचा संपर्क तुटला आहे. पुणे, मुंबईसारख्या शहरांत राहून तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बहुदा राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये परीक्षा केंद्र मिळते. मात्र, वाहतूक खंडित झाल्याने ही गोष्ट सध्या अशक्यप्राय झाली आहे..आयएमडीचा इशाराभारतीय हवामान खात्याने (आयएमडी) २६ सप्टेंबरपासून राज्यात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवला आहे. यासोबत वीज कोसळण्याचा व बहुधोक्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. त्यामुळे परीक्षेच्या अगदी दोन दिवस आधीच हवामान आणखी गंभीर होण्याची शक्यता आहे. .CET 2025 : आता केंद्रांपर्यंत जाणे हीच 'परीक्षा', सारथी, बार्टी, महाज्योतीचा भोंगळ कारभार; विद्यार्थ्यांना फटका.विद्यार्थ्यांचे म्हणणे...हवामान खात्याच्या इशाऱ्यानंतरही परीक्षा घेण्यात आली; तर वेळेत परीक्षा केंद्रावर पोचू न शकणारे अनेक परीक्षार्थी या स्पर्धा परीक्षेपासून वंचित राहतील. हजारो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य या परीक्षेवर अवलंबून असून, ती सुरक्षित व न्याय्य पद्धतीने पार पडावी यासाठी आयोगाने हा निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा परीक्षार्थींनी व्यक्त केली आहे.