MPSC Exam: पूरस्थितीमुळे राज्यसेवा परीक्षा पुढे ढकला; एमपीएससीची तयारी करणाऱ्या राज्यभरातील विद्यार्थ्यांची मागणी

Maharashtra Flood: मराठवाडा व राज्यातील पूरस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर गंभीर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे २८ सप्टेंबरला होणारी राज्यसेवा परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी सुरू आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यासह राज्यातील अनेक भागांमध्ये पूरस्थितीने शैक्षणिक क्षेत्रावर गंभीर परिणाम घडवून आणला आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची (एमपीएससी) येत्या २८ सप्टेंबर रोजी होणारी राज्यसेवा परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी विद्यार्थ्यांकडून होत आहे.

