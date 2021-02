अकरावीमध्ये "हे' विषय घेतलेले नोकरीत कमावताहेत इतरांपेक्षा ज्यादा पैसा !

सोलापूर : चांगली नोकरी, चांगला पगार कोणाला नको असते! पण यासाठी काय केले पाहिजे? इतरांपेक्षा चांगले वेतन मिळवण्यासाठी आपण स्वत:ला कसे पात्र ठरवू शकतो? या प्रश्नांना अनेक बाबी आहेत आणि त्यातील बरीच उत्तरेदेखील असू शकतात. परंतु येथे एका विषयाच्या अभ्यासक्रमाबद्दल उल्लेख करावा लागेल ज्यामध्ये त्याची पद्धत वर्णन केली आहे. विशेषतः ज्या विद्यार्थ्यांना बारावीत प्रवेश घ्यावा लागला आहे, अशा विद्यार्थ्यांसाठी हा अभ्यास खूप प्रभावी ठरू शकतो. हा अभ्यास इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, अहमदाबाद (आयआयएम अहमदाबाद), भारतीय सांख्यिकी संस्था, दिल्ली, कनेक्‍टिकट विद्यापीठ आणि मिशिगन स्टेट युनिव्हर्सिटी यांनी केला आहे. यात सांगितले गेले आहे, की अकरावीमध्ये कुठले विषय निवडलेले विद्यार्थी आज इतरांपेक्षा 25 टक्के जास्त पैसे कमवत आहेत. अकरावीमधील बेस्ट सब्जेक्‍ट कॉम्बिनेशन

या अभ्यासानुसार, उच्च माध्यमिक (अकरावी / इंटरमिजिएट) मधील विज्ञानासह इंग्रजी आणि संगणक कौशल्य शिकणारे लोक आजच्या उर्वरित लोकांपेक्षा 18 ते 25 टक्के जास्त पैसे कमवत आहेत. अभ्यासात असे दिसून आले आहे, की उच्च माध्यमिकमध्ये या विषयांचा अभ्यास करणारे टॉप एक टक्के कर्मचारी 37 टक्‍क्‍यांपर्यंत उत्पन्न मिळवत आहेत. इंग्रजीचे महत्त्व

हा अभ्यास देखील देश आणि जगाच्या नोकरीच्या बाजारात इंग्रजी भाषा किती महत्त्वाची आहे हे दर्शवते. असे म्हटले जाते, की ज्या विज्ञानाचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची इंग्रजीवर चांगली पकड नाही, त्यांना नॉन सायन्सच्या तुलनेत कमाईचा विशेष फायदा मिळत नाही. असेही म्हटले आहे, की इंग्रजीच्या बाबतीत नॉन-सायन्स विद्यार्थ्यांपेक्षा सायन्सचे विद्यार्थी 28 टक्के अधिक अस्खलित आहेत. या अभ्यासावर काम करणारे प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे, की विज्ञानाचे विद्यार्थी व्यावसायिक संस्थेचे एन्ट्रन्स क्‍लिअर करण्यात पुढे आहेत. त्यांच्याकडे अधिक पगारासह करिअरचे अनेक पर्याय आहेत. परंतु यासाठी त्यांना इंग्रजी आणि संगणक कौशल्यांकडेही विशेष लक्ष द्यावे लागेल. संगणक कौशल्यही ठरते महत्त्वाचे

या अभ्यासाला भारतीय मानव विकास सर्वेक्षण असे नाव देण्यात आले आहे. यात 25 ते 65 वर्षांपर्यंतच्या शहरी लोकांच्या प्रतिक्रिया घेण्यात आल्या. यापैकी बहुतेक लोक म्हणाले, की विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी किंवा गणिताशी संबंधित नोकरीमध्येही संगणक कौशल्य असणे आपल्यासाठी नेहमी फायदेशीर ठरते.

