UK University Scholarships: ब्रिटनमध्ये उच्च शिक्षण घ्यायचंय? या विद्यापीठात मिळणार आहे आकर्षक शिष्यवृत्ती, जाणून घ्या नियम आणि अटी

Eligibility Criteria and Scholarship Requirements: जर तुम्ही ब्रिटनमध्ये शिक्षण घेण्याचे स्वप्न पाहत असाल पण खर्चामुळे अडकला असाल तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. शेफील्ड विद्यापीठ आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती देते, ज्यामुळे शिकवणीचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो
Monika Shinde
Updated on

Study in UK: अनेक विद्यार्थ्यांचे परदेशात शिक्षण घेण्याचे स्वप्न असते, परंतु सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे उच्च शिक्षण शुल्क. पण आता काळजी करू नका. ब्रिटनमध्ये नोंदणीकृत शेफील्ड विद्यापीठाने आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी एक विशेष शिष्यवृत्ती योजना आणली आहे.

