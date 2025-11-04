UK University Scholarships: ब्रिटनमध्ये उच्च शिक्षण घ्यायचंय? या विद्यापीठात मिळणार आहे आकर्षक शिष्यवृत्ती, जाणून घ्या नियम आणि अटी

Study in UK: अनेक विद्यार्थ्यांचे परदेशात शिक्षण घेण्याचे स्वप्न असते, परंतु सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे उच्च शिक्षण शुल्क. पण आता काळजी करू नका. ब्रिटनमध्ये नोंदणीकृत शेफील्ड विद्यापीठाने आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी एक विशेष शिष्यवृत्ती योजना आणली आहे..या शिष्यवृत्तीमुळे विद्यार्थ्यांचा आर्थिक भार बऱ्याच प्रमाणात हलका होईल. किंवा योजनेतील पात्र विद्यार्थ्यांना ७५०० डॉलर्स म्हणजेच अंदाजे ८.७५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल. ही रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या शिकवणी शुल्कात समायोजित केली जाईल, त्यामुळे शिकवणीचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होईल..Winter Body Detox: औषधांची गरज नाही; हिवाळ्यात शरीर डिटॉक्स करण्याचे ५ सोपे उपाय.कोण अर्ज करू शकतो?ही सप्टेंबरची शिष्यवृत्ती २०२६ च्या इनटेकमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी लागू आहे. विद्यार्थी पूर्णवेळ पदवीपूर्व अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेतात. तथापि, शिष्यवृत्ती केवळ औषध आणि दंतचिकित्सा अभ्यासक्रमांसाठी उपलब्ध नाही. इतर सर्व शाखांमधील विद्यार्थी अर्ज करू शकतात.अर्जाची प्रक्रियाशिष्यवृत्तीसाठी वेगळा अर्ज भरण्याची आवश्यकता नाही. विद्यापीठात प्रवेश घेतल्यानंतर, तुम्हाला योजनेसाठी स्वयंचलितपणे किंवा विचारात घेतले जाईल. म्हणजेच, अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे स्वयंचलित आहे.महत्त्वाची अटजर विद्यार्थ्याला शिष्यवृत्ती व्यतिरिक्त इतर कोणतीही शिष्यवृत्ती मिळाली असेल, तर तो/ती या योजनेसाठी पात्र राहणार नाही. शेफिल्ड विद्यापीठ एका वेळी फक्त एकच शिष्यवृत्ती देते, जेणेकरून शक्य तितक्या जास्त विद्यार्थ्यांना संधी मिळू शकेल..Solapur Marathon: सोलापूरकर धावले अन् जिंकले! होम मैदानावर पहाटेपासूनच हजारो धावपटू अन् आरोग्यप्रेमी नागरिकांची भरली जत्रा.का निवडावे शेफील्ड युनिव्हर्सिटी?यूकेमधील सर्वोत्तम विद्यापीठांपैकी एक म्हणून, शेफील्ड विद्यापीठ हे उच्च दर्जाचे अध्यापन, पुनरावृत्तीसाठी प्रोत्साहन आणि आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठी स्वागतार्ह वातावरण यासाठी प्रसिद्ध आहे. या शिष्यवृत्तीचा लाभ घेऊन तुम्ही केवळ जागतिक दर्जाचे शिक्षणच नाही तर आर्थिक स्थिरता देखील सुनिश्चित करू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.