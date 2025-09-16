एज्युकेशन जॉब्स

Sukanya Samriddhi Yojana: सुकन्या समृद्धि योजना सुरू करायची आहे का? फायदे आणि सध्याचा व्याजदर एका ठिकाणी वाचा!

Sukanya Samriddhi Yojana New Update: आपल्या मुलीच्या सुरक्षित आणि उज्ज्वल भविष्यासाठी गुंतवणूक करण्याचा विचार करत असला तर सुकन्या समृद्धी योजना हा त्यासाठीचा सर्वोत्तम पर्याय ठरू शकतो. चला तर जाणून घेऊयात सध्याचा व्याजदर किती आहे
  1. सुकन्या समृद्धी योजना मुलीच्या शिक्षण आणि विवाहासाठी केंद्र सरकारची सुरक्षित आणि करसवलतीची बचत योजना आहे.

  2. सध्या 8.2% वार्षिक व्याजदर मिळतो, जो चक्रवाढीने मोजला जातो आणि व्याज करमुक्त असतो.

  3. फक्त 250 रुपये पासून खाते सुरू करता येते आणि 18 वर्षे पूर्ण झाल्यावर शिक्षणासाठी 50% रक्कम काढता येते.

