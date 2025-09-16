Sukanya Samriddhi Yojana: सुकन्या समृद्धि योजना सुरू करायची आहे का? फायदे आणि सध्याचा व्याजदर एका ठिकाणी वाचा!

थोडक्यात:सुकन्या समृद्धी योजना मुलीच्या शिक्षण आणि विवाहासाठी केंद्र सरकारची सुरक्षित आणि करसवलतीची बचत योजना आहे.सध्या 8.2% वार्षिक व्याजदर मिळतो, जो चक्रवाढीने मोजला जातो आणि व्याज करमुक्त असतो.फक्त 250 रुपये पासून खाते सुरू करता येते आणि 18 वर्षे पूर्ण झाल्यावर शिक्षणासाठी 50% रक्कम काढता येते..Sukanya Samriddhi Yojana Interest Rate: आजच्या काळात, आर्थिक स्थैर्य हे फक्त आपल्या वर्तमानासाठी नव्हे तर आपल्या पाल्याच्या भविष्यासाठीही अत्यावश्यक बनले आहे. विशेषतः आपल्या मुलीच्या सुरक्षित, सशक्त आणि उज्ज्वल भविष्याची योजना आखणं ही प्रत्येक पालकांची प्राथमिक जबाबदारी आहे. यासाठी भारत सरकारची सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) हा एक आदर्श पर्याय ठरतो..सुकन्या समृद्धी योजना म्हणजे काय?सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) ही केंद्र सरकारने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ मोहिमेअंतर्गत सुरू केलेली एक लघु बचत योजना आहे. ही योजना मुलीच्या शिक्षण आणि विवाहासाठी आर्थिक तयारी करण्यासाठी आहे. 2015 साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही योजना सुरू केली..Maldhok Sanctuary: निसर्गप्रेमींनो, माळढोक अभयारण्य फिरायला जायचं? मग जाणून घ्या प्रवेश शुल्क आणि भेटीची योग्य वेळ!.सध्याचा व्याजदरसध्याचा व्याजदर (जुलै ते सप्टेंबर 2025): 8.2% वार्षिक हा व्याजदर इतर बचत योजनांपेक्षा अधिक आहे आणि तो दरवर्षी चक्रवाढ पद्धतीने (compounded yearly) मोजला जातो. त्यामुळे यामध्ये गुंतवलेले पैसे भविष्यात चांगले परतावे देऊ शकतात..सुकन्या समृद्धी योजनेचे महत्त्वाचे फायदे1. कर सवलत (Tax Benefit)या योजनेत गुंतवणूक केल्यास तुम्हाला कलम 80C अंतर्गत 1.5 लाखांपर्यंत कर सवलत मिळते. शिवाय, व्याज आणि परतावा देखील पूर्णपणे करमुक्त (Tax-Free) असतो.2. उच्च व्याजदरइतर बँक एफडी किंवा बचत योजनांच्या तुलनेत जास्त व्याजदर.3. विश्वासार्हता आणि सुरक्षितताही योजना केंद्र सरकारने समर्थित आहे, त्यामुळे तुमची गुंतवणूक पूर्णपणे सुरक्षित आहे.4. अल्प गुंतवणुकीसह सुरुवातफक्त 250 पासून खाते सुरू करता येते, आणि एका आर्थिक वर्षात 1.5 लाखांपर्यंत गुंतवणूक करता येते.5. मुलीच्या शिक्षणासाठी मदतमुलगी 18 वर्षांची झाल्यावर शिक्षणासाठी खात्यातून 50% रक्कम काढता येते..Udupi Weekend Trip: उडपीला फिरायला जायचं प्लॅन आहे का? मग हे ठिकाणं नक्की एक्सप्लोर करा!.कागदपत्र काय लागतात?1. मुलीचा जन्मप्रमाणपत्र: मुलीचं वय सिद्ध करण्यासाठी.2. ओळखपत्र: पालकाचे/कायदेशीर पालकाचे आधार कार्ड, पॅन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, पासपोर्ट इत्यादी.3. पत्ता पुरावा: वीज बिल, टेलिफोन बिल, आधार कार्ड, पासपोर्ट, निवास प्रमाणपत्र इत्यादी.4. पासपोर्ट साईज फोटो: मुलीचे आणि पालकाचे.खाते उघडण्यासाठी आवश्यक अटीमुलीचं वय 10 वर्षांपेक्षा कमी असणं आवश्यक आहे.पालक किंवा कायदेशीर पालक खाते उघडू शकतात.एका कुटुंबात 2 मुलींसाठी खाती उघडण्याची परवानगी, (ट्विन्स/ट्रिप्लेट्ससाठी अपवाद).अधिकृत बँका किंवा जवळच्या पोस्ट ऑफिसमध्ये खाते उघडता येते..FAQ1. सुकन्या समृद्धी योजनेचे खाते कोण उघडू शकतो? (Who can open an account under Sukanya Samriddhi Yojana?)पालक किंवा कायदेशीर पालक मुलीच्या नावाने खाते उघडू शकतात, आणि मुलीचं वय 10 वर्षांपेक्षा कमी असावं लागते.2. सुकन्या समृद्धी योजनेतून पैसे केव्हा काढता येतात? (When can money be withdrawn from Sukanya Samriddhi Yojana?)मुलगी 18 वर्षांची झाल्यावर शिक्षणासाठी 50% रक्कम काढता येते, आणि पूर्ण रक्कम 21 वर्षांनी मिळते.3. सुकन्या समृद्धी योजनेत कर सवलत किती मिळते? (What is the tax benefit under Sukanya Samriddhi Yojana?)या योजनेत गुंतवणूक करमुक्त असून, कलम 80C अंतर्गत 1.5 लाखांपर्यंत कर सवलत मिळते.4. सुकन्या समृद्धी योजनेत किती कमीतकमी गुंतवणूक करावी लागते? (What is the minimum investment amount in Sukanya Samriddhi Yojana?)फक्त 250 रुपये मासिक कमीतकमी गुंतवणूक आवश्यक आहे, आणि एकूण 1.5 लाखांपर्यंत वार्षिक गुंतवणूक करता येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.