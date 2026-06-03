- सीए प्रणव मंत्री, ‘एआय’ ट्रेनरसी.ए. झालो म्हणतात... खरी कमाई माझ्या आईची...माझं नाव घेतात सगळे... पण ही जीत तुझ्याचसाठी...हे शब्द ऐकताना माझ्या डोळ्यांसमोर एका क्षणात दहा वर्षांपूर्वीचं चित्र उभं राहिलं. सी.ए. निकालाचा तो दिवस...माझं नाव यशस्वी विद्यार्थ्यांच्या यादीत होतं.घरात आनंदाचं वातावरण होतं. नातेवाइकांचे फोन, मित्रांचे संदेश आणि अभिनंदनाचा वर्षाव सुरू होता. त्या सगळ्या गोंधळात माझी नजर एका व्यक्तीकडे गेली होती ती म्हणजे माझी आई. तिच्या डोळ्यांत आनंदाश्रू होते. कदाचित त्या अश्रूंमध्ये अनेक वर्षांची धावपळ, चिंता, प्रार्थना आणि त्याग दडला होता. त्या दिवशी मला तिच्यासाठी काहीतरी खास करायचं होतं. तिच्या संघर्षावर, तिच्या प्रेमावर आणि माझ्यावर ठेवलेल्या विश्वासावर एक गाणं तयार करायचं होतं. परंतु एक अडचण होती. मी ना गीतकार, ना संगीतकार, ना गायक.म्हणून तो विचार मनातच राहिला. काळ पुढे सरकत गेला..सी.ए. झाल्याला दहा वर्षे झाली. आणि मग अचानक कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या एका नव्या साधनाने मला ती अपूर्ण इच्छा पूर्ण करण्याची संधी दिली.त्याचं नाव होतं - ‘सुनो एआय’ (Suno AI)मी फक्त एवढी सूचना दिली, ‘एका आईने आपल्या मुलाला चार्टर्ड अकाउंटंट बनवण्यासाठी केलेल्या संघर्षावर भावनिक मराठी गाणं तयार कर.’ आणि काही क्षणांत माझ्यासमोर संपूर्ण गाणं तयार झालं.त्यात शब्द, सूर, भावना होत्या. आणि महत्त्वाचं म्हणजे त्या गाण्यात मला माझी आई दिसत होती.दहा वर्षांपूर्वी जे शक्य नव्हतं, ते आज काही सेकंदांत शक्य झालं होतं.एआय आता गाणीही तयार करतो?.काही वर्षांपूर्वी एखाद्याने सांगितलं असतं की संगणक स्वतः गाणी लिहील, त्यांला संगीत देईल आणि गाऊनही दाखवेल, तर कदाचित त्यावर विश्वास बसला नसता.कृत्रिम बुद्धिमत्ता चित्रं तयार करत आहे, व्हिडिओ बनवत आहे आणि आता संगीतही तयार करत आहे. ‘सुनो एआय’ हे अशाच नव्या पिढीतील एआय साधनांपैकी एक आहे. वापरकर्त्याने दिलेल्या काही ओळींच्या कल्पनेवरून हे साधन काही सेकंदांत संपूर्ण गाणं तयार करू शकतं. विशेष म्हणजे ते फक्त संगीत तयार करत नाही. ते गीत लिहितं. गायकाचा आवाज निर्माण करतं. पार्श्वसंगीत तयार करतं. आणि संपूर्ण ध्वनिरचनाही तयार करतं. म्हणजे कल्पनेपासून तयार गाण्यापर्यंतचा संपूर्ण प्रवास काही क्षणांत पूर्ण होतो..कल्पनेपासून गाण्यापर्यंततुम्हाला आईवर गाणं तयार करायचं आहे. किंवा महाराष्ट्राच्या अभिमानावर, गणेशोत्सवावर, शिक्षकांबद्दल कृतज्ञतेवर. मित्रांच्या आठवणींवर. तुम्ही फक्त तुमची कल्पना लिहायची. उर्वरित काम एआय करतो. काही सेकंदांत तयार झालेलं गाणं तुम्ही पहिल्यांदा ऐकता, तेव्हा आश्चर्य आणि भावनांचा एक वेगळाच अनुभव मिळतो..संगीतनिर्मितीची नवी क्रांतीएक गाणं तयार होण्यासाठी गीतकार, संगीतकार, गायक, वादक, रेकॉर्डिंग स्टुडिओ अशा अनेक लोकांची गरज असायची. ‘सुनो एआय’मुळे ही प्रक्रिया सर्वसामान्यांच्या हातात येत आहे. ज्याला संगीताची आवड आहे पण औपचारिक प्रशिक्षण नाही, तोसुद्धा स्वतःचं गाणं तयार करू शकतो. यालाच संगीतनिर्मितीचं लोकशाहीकरण असं म्हणतात..मराठी भाषेसाठी मोठी संधीअनेकांना वाटतं की एआय म्हणजे फक्त इंग्रजी. परंतु वास्तव वेगळं आहे. आज मराठीतही भावगीत, भक्तिगीत, प्रेरणादायी गाणी, लोकसंगीत किंवा आधुनिक शैलीतील संगीत तयार करता येत आहे. यामुळे स्थानिक भाषा आणि संस्कृतीला जागतिक तंत्रज्ञानाची नवी जोड मिळत आहे..कलाकारांचं काय?प्रत्येक नवीन तंत्रज्ञानासोबत हा प्रश्न निर्माण होतो. कॅमेरा आला तेव्हा चित्रकला संपली नाही. कॅलक्युलेटर आला तेव्हा गणित संपलं नाही. संगणक आला तेव्हा लेखक संपले नाहीत. त्याचप्रमाणे एआयमुळे कलाकार संपणार नाहीत. उलट त्यांना अधिक वेगाने प्रयोग करण्याची, नवीन कल्पना शोधण्याची आणि अधिक सर्जनशील होण्याची संधी मिळेल. भावनांची किंमत अजूनही मानवीच. माझ्यासाठी ‘सुनो एआय’चा सर्वांत मोठा धडा वेगळाच होता. एआयने गाणं तयार केलं. सूर दिले. आवाज दिला. परंतु त्या गाण्यामागची भावना एआयची नव्हती. ती माझ्या आईबद्दलच्या कृतज्ञतेची होती. तंत्रज्ञान कितीही प्रगत झालं तरी प्रेम, त्याग, संघर्ष आणि नात्यांची ऊब ही माणसाचीच राहणार आहे. कदाचित म्हणूनच त्या गाण्यातील एक ओळ मनाला सर्वाधिक भिडली, सी.ए. झालो म्हणतात... खरी कमाई माझ्या आईची...कृत्रिम बुद्धिमत्ता गाणं तयार करू शकते. त्या गाण्याला आत्मा देणाऱ्या भावना मात्र आजही पूर्णपणे मानवीच आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.