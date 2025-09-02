एज्युकेशन जॉब्स

TET Mandatory: शिक्षकांना मोठा झटका! आता पदोन्नतीसाठी TET बंधनकारक; वाचा सर्वोच्च न्यायालयाचा नवीन निर्णय

Supreme Court’s New Decision on TET: तुम्हाला शिक्षक व्हायचं आहे किंवा तुम्ही सध्या शिक्षक म्हणून कार्यरत असाल, तर तुमच्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. नेमकं काय आहे हा निर्णय? चला, जाणून घेऊया
  1. सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षक पदोन्नतीसाठी आणि नोकरी टिकवण्यासाठी TET परीक्षा पास करणे अनिवार्य केले आहे.

  2. सेवानिवृत्तीस ५ वर्षांपेक्षा कमी कालावधी असलेल्या शिक्षकांना TET शिवाय सेवा सुरू ठेवण्याची मुभा आहे.

  3. TET ही गुणवत्ता सुनिश्चित करणारी परीक्षा असून, ती सर्व शिक्षकांसाठी अनिवार्य आहे, संस्था कोणतीही असो.

