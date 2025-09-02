TET Mandatory: शिक्षकांना मोठा झटका! आता पदोन्नतीसाठी TET बंधनकारक; वाचा सर्वोच्च न्यायालयाचा नवीन निर्णय

थोडक्यात:सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षक पदोन्नतीसाठी आणि नोकरी टिकवण्यासाठी TET परीक्षा पास करणे अनिवार्य केले आहे.सेवानिवृत्तीस ५ वर्षांपेक्षा कमी कालावधी असलेल्या शिक्षकांना TET शिवाय सेवा सुरू ठेवण्याची मुभा आहे.TET ही गुणवत्ता सुनिश्चित करणारी परीक्षा असून, ती सर्व शिक्षकांसाठी अनिवार्य आहे, संस्था कोणतीही असो..TET Mandatory For Promotion: मुलांचे भविष्य घडवणारा शिक्षक हा समाजाचा मजबूत पाया असतो. तुम्हाला शिक्षक व्हायचं असेल तर ही बातमी खास तुमच्यासाठी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षक सेवेशी संबंधित एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. .आता शिक्षक पदावर पदोन्नती मिळवण्यासाठी किंवा नोकरीत टिकून राहण्यासाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) पास करणे अनिवार्य केले आहे. हा निर्णय ‘अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर’ या प्रकरणावर सुनावणी करताना दिला गेला आहे..Peanut Health Benefits: शेंगदाणे खायला आवडतात? योग्य पद्धतीने सेवन करा आणि या समस्यांपासून कायमचा सुटका मिळवा!.काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय?न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात हा प्रकरणाचा निकाल दिला. या निर्णयानुसार, ज्यांना पाच वर्षांपेक्षा कमी वेळ सेवा सुरू ठेवायची आहे, त्यांना TET परीक्षा न देताही काम सुरू ठेवण्याची परवानगी मिळाली आहे. पण ज्यांच्या सेवानिवृत्तीसाठी पाच वर्षांपेक्षा जास्त वेळ उरलेला आहे, त्यांच्यासाठी TET परीक्षा उत्तीर्ण करणे अनिवार्य ठरले आहे. जर त्यांनी परीक्षा दिली नाही तर त्यांना नोकरी सोडावी लागेल किंवा सेवांत लाभांसह स्वेच्छेनिवृत्ती घ्यावी लागेल..प्रकरण नेमकं काय होतं?प्रकरण हे अल्पसंख्याक शिक्षण संस्था आणि त्यांच्या शिक्षकांसाठी TET अनिवार्य असू शकते का? या मुद्यावर केंद्रित होतं. या संदर्भातील विविध याचिकांवर सुनावणी करत, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं की TET ही गुणवत्ता सुनिश्चित करणारी परीक्षा असून, ती सर्व शिक्षकांसाठी आवश्यक आहे . मग संस्था कोणतीही असो..Aajoba Ganpati: भारतातील पहिलं सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ ‘आजोबा गणपती’, वाचा इतिहास, परंपरा आणि गौरव.TET म्हणजे काय?राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद (NCTE) ने २०१० मध्ये शिक्षक पदासाठी किमान पात्रता ठरवताना TET परीक्षेची अट लागू केली होती. ही परीक्षा इयत्ता १ ते ८ च्या विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी शिक्षक म्हणून नियुक्त होण्यासाठी आवश्यक आहे.तामिळनाडू सरकारची वेगळी याचिकात्याच वेळी, सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारच्या एका याचिकेवर सुनावणीस मंजुरी दिली आहे. या याचिकेत RTE कायद्यानुसार खासगी शाळांना शैक्षणिक खर्चासाठी भरपाई देण्यासंबंधी मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले आहे. या प्रकरणावर पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनंतर होणार आहे..FAQs1. शिक्षक पदोन्नतीसाठी TET परीक्षा अनिवार्य आहे का? (Is TET exam mandatory for teacher promotion?)होय, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, शिक्षक पदोन्नतीसाठी TET परीक्षा पास करणे आवश्यक आहे.2. सेवानिवृत्तीस ५ वर्षांपेक्षा कमी वेळ उरलेल्यांना काय मुभा आहे? (What is the exemption for teachers with less than 5 years to retire?)ज्यांच्या सेवानिवृत्तीस ५ वर्षांपेक्षा कमी वेळ उरलेला आहे, त्यांना TET शिवाय सेवा सुरू ठेवण्याची मुभा दिली आहे.3. TET परीक्षा का अनिवार्य केली गेली आहे? (Why is the TET exam made mandatory?)TET परीक्षा शिक्षकांची गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी अनिवार्य करण्यात आली आहे.4. हा निर्णय सर्व शिक्षकांसाठी लागू आहे का? (Is this decision applicable to all teachers?)होय, हा निर्णय सर्व शिक्षकांसाठी लागू असून, अल्पसंख्याक संस्था असल्या तरी TET परीक्षा अनिवार्य आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.