Supreme Court Clerk Job: सुप्रीम कोर्टात लॉ क्लर्क भरती जाहीर; १ लाख पर्यंत पगार, जाणून घ्या पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया
Eligibility Criteria for Law Clerk Positions: कायद्याचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थी आणि पदवीधरांसाठी नोकरीची सुवर्णसंधी आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने २०२६ साठी लॉ क्लर्क-कम-रिसर्च असोसिएट पदांसाठी भरती सुरू केली आहे. निवड झालेल्या उमेदवारांना दरमहा १ लाखांपर्यंत वेतन मिळणार आहे. चला तर या भरतीची अर्ज प्रक्रिया जाणून घेऊया
Supreme Court Law Clerk Recruitment 2026: कायद्याचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थी आणि पदवीधरांसाठी नोकरीची सुवर्णसंधी आहे. कारण भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने लॉ क्लर्क-कम-रिसर्च असोसिएट पदांसाठी भरतीची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.