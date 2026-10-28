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Supreme Court Recruitment: सुप्रीम कोर्टात नोकरीची संधी! 'कोर्ट मास्टर' पदासाठी १५ नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज करण्याची मुदत

Apply for Court Master Posts: इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांसाठी २५ ऑक्टोबर २०२६ पासून ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया खुली झाली असून अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत १५ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत ठेवण्यात आली आहे.
Supreme Court
Supreme Courtesakal
संतोष कानडे
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Supreme Court of India opens online applications for 20 Court Master: स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने कोर्ट मास्टर शॉर्टहँड या पदांच्या भरतीसाठी अधिकृत ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू केली आहे. या भरती मोहिमेद्वारे एकूण २० रिक्त पदे भरण्यात येणार आहेत.

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