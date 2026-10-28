Supreme Court Recruitment: सुप्रीम कोर्टात नोकरीची संधी! 'कोर्ट मास्टर' पदासाठी १५ नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज करण्याची मुदत

Supreme Court of India opens online applications for 20 Court Master: स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने कोर्ट मास्टर शॉर्टहँड या पदांच्या भरतीसाठी अधिकृत ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू केली आहे. या भरती मोहिमेद्वारे एकूण २० रिक्त पदे भरण्यात येणार आहेत. .सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांसाठी २५ ऑक्टोबर २०२६ पासून ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया खुली झाली असून अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत १५ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत ठेवण्यात आली आहे. अदालती कामकाज सुरळीत आणि योग्य पद्धतीने पार पाडण्यासाठी मदत करणे ही कोर्ट मास्टरची मुख्य जबाबदारी असते..त्यामुळे या पदासाठी शैक्षणिक पात्रतेसोबतच उमेदवाराकडे कामाचा अनुभव आणि शॉर्टहँडचे कौशल्य असणे आवश्यक आहे. या भरतीसाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या उमेदवाराकडे कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी असणे अनिवार्य आहे..याशिवाय उमेदवाराचे वय ३० ते ४५ वर्षांच्या दरम्यान असावे. सरकारी नियमांनुसार राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना कमाल वयोमर्यादेत सवलत लागू असेल. या पदावर अंतिम निवड झालेल्या उमेदवारांना 'पे मॅट्रिक्स लेव्हल-११' नुसार दरमहा ६७,७०० रुपये ते २,०८,७०० रुपये या वेतनश्रेणीत आकर्षक पगार दिला जाणार आहे..DA Hike: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मोदी सरकारची दिवाळी भेट! किती टक्क्यांनी वाढला महागाई भत्ता?.अर्ज कसा करावा?या भरतीसाठी उमेदवारांना केवळ ऑनलाइन पद्धतीनेच अर्ज सादर करावा लागेल. अर्ज करण्यासाठी सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊन तेथील भरती विभागात जावे. तिथे उपलब्ध असलेल्या कोर्ट मास्टर भरती संदर्भातील लिंकवर क्लिक करून नाव, जन्मतारीख, शैक्षणिक पात्रता आणि इतर माहिती अचूक भरावी. आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करून फॉर्मची पुन्हा एकदा खात्री करावी, जेणेकरून कोणतीही चूक राहणार नाही. शेवटी अर्ज सबमिट करून त्याची पोहोच पावती किंवा प्रिंटआउट भविष्यातील संदर्भासाठी सुरक्षित ठेवावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.