Supreme Court Recruitment 2026: सुप्रीम कोर्टामध्ये विविध पदांसाठी भरती जाहीर; जाणून घ्या पगारपासून ते अर्ज करण्याची संपूर्ण माहिती

Central Government Jobs : तुम्ही सरकारी नोकरीची तयारी करत असाल तर तुमच्यासाठी एक महत्वाची बातमी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक पदांसाठी भरती जाहीर केली आहे. यासाठी अधिसूचना जारी करण्यात आली असून, ऑनलाईन अर्ज २३ फेब्रुवारीपासून सुरू झाले आहेत..सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्या युवक-युवतींसाठी ही मोठी संधी आहे. या भरतीची अर्ज प्रक्रिया ही २३ फेब्रुवारीपासून अर्ज सुरू झाले असून अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ८ मार्च २०२६ आहे. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी www.sci.gov.in या अधिकृत वेबसाईटला भेट देऊ शकतात..कोणत्या पदांसाठी भरती?सहाय्यक संपादक - ५ पदेसहाय्यक ग्रंथपाल - १४ पदेवरिष्ठ न्यायालय सहाय्यक (संग्रहालय) - २ पदेसहाय्यक संचालक - १ पदएकूण २२ पदे भरली जातील.महत्वाच्या तारखाअर्ज सुरू होण्याची तारीख: २३ फेब्रुवारी २०२६अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: ८ मार्च २०२६.अर्ज कसा करावा?सुप्रीम कोर्टच्या अधिकृत वेबसाइट www.sci.gov.in ला भेट द्याRecruitment सेक्शनमध्ये क्लिक कराइच्छित पदासाठी अर्ज फॉर्म उघडा आणि सर्व माहिती काळजीपूर्वक भरासबमिट करण्यापूर्वी फॉर्म नीट तपासापदानुसार पगारसहाय्यक संपादक: वेतन स्तर १२, मूळ वेतन ७८,८००सहाय्यक संचालक (सर्वोच्च न्यायालय संग्रहालय): वेतन स्तर ११, मूळ वेतन ६७,७००वरिष्ठ न्यायालय सहाय्यक (संग्रहालय): वेतन स्तर ८, मूळ वेतन ४७,६००सहाय्यक ग्रंथपाल: वेतन स्तर ८, मूळ वेतन ४७,६००.पात्रतासहाय्यक संपादक - बार कौन्सिल ऑफ इंडिया मान्यताप्राप्त एलएलबी पदवी आणि किमान ३ वर्षांचा अनुभव आवश्यक आहे.सहाय्यक संचालक - संग्रहालयशास्त्रात प्रथम श्रेणीसह पदव्युत्तर पदवी आणि ५ वर्षांचा संशोधन अनुभव अनिवार्य आहे.वरिष्ठ न्यायालय सहाय्यक (संग्रहालय) – ५५% गुणांसह संग्रहालयशास्त्रात पदव्युत्तर पदवी आणि २ वर्षांचा अनुभव.सहाय्यक ग्रंथपाल – ग्रंथालय विज्ञानात पदवी, संगणक डिप्लोमा आणि २ वर्षांचा अनुभव आवश्यक..