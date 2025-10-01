सरफेस प्रोसेसिंग तंत्रज्ञान

- डॉ. राजेश ओहोळ, करिअर मार्गदर्शकमटेरिअल्स गुणधर्मांची रचना करणे हे सर्वोच्च शास्त्र तंत्रज्ञानातील संशोधनाचे क्षेत्र समजले जात आहे. या संशोधनात प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितीत मटेरिअल्सचे वर्तन कसे असेल याचा अंदाज लावता येतो. त्यांच्या उत्पादनापूर्वी पृष्ठभागाच्या गुणवत्तेकडे विशेष लक्ष देणे महत्त्वाचे ठरते..अलीकडच्या दशकांमध्ये, सुधारित पृष्ठभागाच्या गुणधर्मांसह धातू आणि नवीन मिश्रधातूंचा सतत विकास झाला आहे. हे नवीन मटेरिअल्स विविध उद्योग शाखांमध्ये तसेच बायोमेडिकल प्रयोगांमध्ये वापरण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे.धातू आणि मिश्रधातूंच्या पृष्ठभागाच्या थरात येणाऱ्या वेगवेगळ्या बदलांमुळे सुधारित यांत्रिक, इलेक्ट्रोकेमिकल आणि अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्म सुधारले जाऊ शकतात. नवीन पृष्ठभाग तंत्रज्ञान अभियांत्रिकीमध्ये लेसर ट्रीटमेंट, रासायनिक आणि इलेक्ट्रोकेमिकल पॉलिशिंग, मॅग्नेटो इलेक्ट्रो पॉलिशिंग, पॅसिव्हेशन, एनोडिक ऑक्सिडेशन, इलेक्ट्रोफोरेटिक डीपोजिशन, आयन इम्प्लांटेशन, प्लाझ्मा इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सिडेशन, रासायनिक किंवा फिजिकल वेपर डिपॉझिशन तसेच सोल-जेल प्रक्रियेद्वारे सादर केलेल्या बदल आणि सुधारणांचा समावेश होतो..पृष्ठभाग तंत्रज्ञानाचा वापर कोठे?विविध कारणांमुळे मोठ्या प्रमाणातील पृष्ठभागाच्या वर्तनापेक्षा वेगळ्या पृष्ठभागाच्या वर्तनासह मिश्रधातू शोधणे कठीण आहे. अतिशय टोकाच्या वातावरणासाठी जास्त किंवा अधिक विशिष्ट परिस्थितीकरिता धातू आणि मिश्रधातूंच्या पृष्ठभागाच्या थरात विशेष गुणधर्म आवश्यक असतात..जसे की गंज आणि झीज होण्यास प्रतिकार, उच्च यांत्रिक किंवा थकवा प्रतिरोध, हायड्रोफोबिसिटी, ऑलिओफिलिसिटी, थर्मल (कमी किंवा उच्च तापमानाच्या प्रदर्शनासाठी), चुंबकीय, विद्युत किंवा विशिष्ट ऑप्टिक किंवा प्रकाशातील वर्तन किंवा जैव सुसंगतता किंवा (जैव) दूषितता किंवा त्यांचे एकत्रित परिणाम निर्माण करण्यासाठी इत्यादी.धातू आणि मिश्रधातूंमध्ये हे गुणधर्म साध्य करण्यासाठी आणि सुधारण्यासाठी, धातूवर थेट कृती विचारात घेऊन किंवा हे गुणधर्म प्रदान करेल किंवा जटिल आवश्यकतांसाठी त्याच्या पृष्ठभागावर कार्य करेल असे कोटिंग समाविष्ट करून पृष्ठभाग सुधारण्याचे तंत्र वापरण्यात येते..पृष्ठभाग तंत्रज्ञानातील संशोधन आव्हानेया संशोधनात पारंपरिक कोटिंग्ज तंत्रज्ञानाच्या नवीन दृष्टिकोनांपासून आणि थर्मोमेकॅनिकल प्रक्रिया, बायोकटिंग्ज आणि ऊर्जा अनुप्रयोगांसाठी पृष्ठभाग सुधारणा, उत्प्रेरक आणि नॅनोमटेरिअल्सपासून ते धातू पावडर आणि अॅडिटिव्ह उत्पादित धातूच्या पृष्ठभागांच्या कार्यापर्यंत समावेश होतो. या सर्व सुधारणा यशस्वी अभियांत्रिकी उत्पादने आणि भाग विकसित करण्यावर केंद्रित झाल्या आहेत..पर्यावरणीय समस्या सोडवण्यासाठी काही नवीन धोरणे यामध्ये विचारात घेतली जातात. धातूंसाठी बहुतेक सरफेस फिनिशिंग प्रक्रिया उच्च ऊर्जेची मागणी आणि संभाव्य मानवी व पर्यावरण विषारीपणा यावर परिणाम करणाऱ्या रसायनांच्या वापराशी संबंधित असतात.तथापि, सरफेस फिनिशिंग प्रक्रिया घर्षण, झीज आणि गंज कमी करून पदार्थ जीवनचक्राच्या इतर टप्प्यांमध्ये पर्यावरणीय आणि आर्थिक फायदे देऊ शकतात. धातूंचा वापर त्यांच्या चांगल्या थर्मल कंडक्टव्हिटी आणि यांत्रिक आणि पृष्ठभागाच्या गुणधर्मांमुळे मोठ्या प्रमाणात जैवसामग्री म्हणून केला जातो..संशोधनासाठी कोण पात्र?नवीन धातूंच्या मिश्रधातूंमधील संशोधन, नवीन कार्यात्मक पृष्ठभागाचे बदल आणि कोटिंग्ज, नवीन टेक्स्चर आणि आकार देण्याच्या तंत्रज्ञानाला शैक्षणिक आणि औद्योगिक दोन्ही क्षेत्रात मोठी आवड निर्माण झाली आहे. मटेरिअल सायन्स अँड इंजिनिअरिंग, केमिकल इंजिनिअरिंग, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग आणि संबंधित शाखांमधील शिक्षणधारक उमेदवार पृष्ठभाग तंत्रज्ञानातील संशोधनात प्रवेश करू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.