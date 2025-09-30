TCS Layoffs: 'टीसीएस'मध्ये खरंच किती कर्मचाऱ्यांची कपात झाली? 12000 की 60000?

Latest Jobs: टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस अर्थात टीसीएसमध्ये नुकत्याच झालेल्या नोकर कपातीवरुन मोठा विवाद उभा राहिला आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार कंपनीने १२ हजार २०० कर्मचारी कमी केले आहेत. मात्र या आकड्यांवरुन प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागलेत. मॅनेजमेंट एक्स्पर्ट अँड कन्सल्टंट देविका गौतम यांनी आपल्या एक्स अकाऊंटवरुन भलताच दावा केलाय..देविका गौतम यांनी 'एक्स'वर आपला परिचय BRANDxDASH.com च्या फाऊंडर असा दिला आहे. पोस्टमध्ये त्या लिहितात, रविवारी सकाळी टीसीएसच्या मॅनेजर्सना एक तातडीचा मेसेज आला. त्यात आपल्या टीममधील १० टक्के लोकं तातकाळ री-डिप्लॉयमेंटवर टाका, असा मजकूर होता. विशेष म्हणजे हा निर्णय ना परफॉर्मेंस रिव्ह्यूबेस होता, अप्रायजलबेस होता. केवळ वरिष्ठांच्या दबावामुळे नावांची यादी बनवली गेली..Girish Mahajan : ओला दुष्काळ जाहीर नाही, पण तेवढीच मदत; गिरीश महाजन यांची नाशिकमध्ये घोषणा.कोणत्या कारणाने कर्मचारी कपात केले?कपात झालेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये केवळ गुणवत्तेचा आधार नाही तर इतरही कारणांमुळे कर्मचाऱ्यांना नारळ देण्यात आलेला आहे. जे कर्मचारी नव्या जबाबदाऱ्या मागत होते, त्यांना महत्त्वाकांक्षेची शिक्षा देण्यात आली. शिवाय जे कर्मचारी लिडरशीपशी जुळवून घेत नव्हते त्यांनाही बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आलेला आहे. सपोर्ट रोलमध्ये काम करणाऱ्या लोकांना निरुपयोगी समजून हटवण्यात आलं.सगळ्यात मोठा विरोधाभास कंपनीच्या सीईओंच्या विधानावरुन पुढे आलेला आहे. मागच्या तिमाहीत सीईओंनी म्हटलं होतं की, आम्ही कर्मचारी कपात करणार नाही.. ''आम्ही राष्ट्रनिर्माते आहोत, आम्ही सामाजिक बांधिलकी जपतो.'' मात्र सध्याच्या तिमाहीत हजारो लोक बेरोजगार झाले आहेत..देविका गौतम यांचं म्हणणं आहे की, हा केवळ नंबर्स गेम आहे. ज्यात कर्मचारी सगळ्यात मोठी किंमत मोजत आहेत. अशी परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी कंपन्या ठाराविक प्लेबुक वापरतात. सुरुवातीला बनावट आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण करणं, नंतर व्यवस्थापकांवर जबाबदाऱ्यांचं वाटप, पढे पीआरकडून नॅरेटिव्ह तयार केला जातो आणि शेवटी बाह्यगोष्टीवर खापर फोडलं जातं, जसं युद्ध, बाजाराची स्थिती वगैरे..Eyes Reveal Health: कोणत्याही आजारासाठी डॉक्टरांकडे गेल्यावर डोळ्यांची तपासणी का केली जाते? हे आहे कारण....टीसीएसने माणुसकीपुढे नफ्याला अधिकचं महत्त्व दिलं. हे केवळ टीसीएसपुरतं मर्यादित नाही. आज अनेक कंपन्यांमध्ये हाच फॉर्म्युला वापरला जातो. केवळ पुढचा नंबर कोणाचा? हाच प्रश्न आहे.. असं देविका गौतम म्हणतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.