TCS Layoffs: 'टीसीएस'मध्ये खरंच किती कर्मचाऱ्यांची कपात झाली? 12000 की 60000?

TCS Layoff Consultant Claims 60,000 Employees Affected, Far Exceeding Official Figures: टीसीएसने किती कर्मचारी कपात केली, याबाबत संभ्रम आहे. कंपनीचा आकडा वेगळा असला तरी प्रत्यक्षात मोठी कपात केली जात असल्याचा दावा तज्ज्ञ करीत आहेत.
TCS Layoffs: 'टीसीएस'मध्ये खरंच किती कर्मचाऱ्यांची कपात झाली? 12000 की 60000?
संतोष कानडे
Latest Jobs: टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस अर्थात टीसीएसमध्ये नुकत्याच झालेल्या नोकर कपातीवरुन मोठा विवाद उभा राहिला आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार कंपनीने १२ हजार २०० कर्मचारी कमी केले आहेत. मात्र या आकड्यांवरुन प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागलेत. मॅनेजमेंट एक्स्पर्ट अँड कन्सल्टंट देविका गौतम यांनी आपल्या एक्स अकाऊंटवरुन भलताच दावा केलाय.

