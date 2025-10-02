Tea Tasting Course: चहा प्रेमींसाठी आनंदाची बातमी! 'टी टेस्टिंग' कोर्स आता उपलब्ध; जाणून घ्या अर्ज कसा करायचा

थोडक्यात:भारत सरकारने पहिल्यांदाच 'टी टेस्टिंग' आणि 'चहा सोमेलियर' हे दोन व्यावसायिक कोर्स सुरू केले आहेत.हे कोर्स दार्जिलिंग येथील भारतीय चहा मंडळाच्या संशोधन केंद्रात घेण्यात येणार आहेत.१८ वर्षांवरील कोणतीही चहा प्रेमी व्यक्ती या कोर्ससाठी अर्ज करू शकते; लवकरच अर्ज प्रक्रिया वेबसाइटवर सुरू होईल..Explore India's first Tea Tasting and Sommelier Course: चहा हा केवळ एक पेय नसून, लाखो लोकांच्या रोजच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. आता या पारंपरिक पेयाला एक व्यावसायिक स्वरूप देण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारने महत्वाचा पाऊल उचलेला आहे. देशात प्रथमच चहा टेस्ट आणि सोमेलियर होण्यासाठी प्रशिक्षण असे दोन अभ्यासक्रम सुरु करण्यात आले आहेत..सरकारचा उपक्रमभारतात पहिल्यांदाच चहा साक्षरतेचा चालना देण्यासाठी सरकरने विशेष पाऊल उचलेला आहे. या अंतर्गत NCVET (National Council for Vocational Education and Training) मान्यताप्राप्त दोन नवे अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. या अभ्यासक्रमांद्वारे तरुणांना प्रोफेशनल चहा चाखणे आणि चहा सोमेलियर होण्यासाठी प्रशिक्षण दिलं जाईल.या कार्यक्रमाचा शुभारंभ आंतरराष्ट्रीय चहा दिनी वाणिज्य विभागाचे सचिव सुनील बर्थवाल यांच्या हस्ते करण्यात आला. हे वर्ग भारतीय चहा मंडळाच्या कुर्सियांग (दार्जिलिंग) येथील चहा संशोधन आणि विकास केंद्रात घेण्यात येणार आहेत..October Long Weekend: ऑक्टोबर महिन्यात फिरायला जायचं विचार करताय? मग ‘लाँग वीकेंड्स’साठी या तारखा लक्षात ठेवा.काय आहेत हे नवे कोर्स?१. चहा टेस्टिंग कोर्स ( २१० तासांचा कोर्स)हा कोर्स फॅक्टरीमध्ये चहा तयार होण्याच्या प्रत्येक टप्प्यावर लक्ष केंद्रित करतो. यात चहा ग्रेडिंग, चहा मिश्रण (ब्लेंडिंग), आणि सेंसरी टेस्टिंग अशा गोष्टी शिकवल्या जातात. इच्छुकांना उद्योगात व्यावसायिक टी टेस्टर होण्यासाठी तयार करण्यात येते.२. चहा सोमेलियर कोर्स (60 तासांचा कोर्स)हा थोडकाच पण खूप महत्वाचं अभ्यासक्रम असून, यात चहा प्रकार, त्यांचे वैशिष्ट्य, पद्धतशीर टेस्टिंग, ग्राहक अनुभव सुधारणा, आणि सर्जनशील मिश्रण तयार करणे शिकवले जाते..कोर्स कुठे होणार आहे?या दोन्ही प्रशिक्षण दार्जिलिंग कुर्सियांग येथे असलेल्या भारतीय चहा मंडळाच्या संशोधन व विकास केंद्रात होणार आहे.कोण करू शकतो अर्ज?१८ वर्षापेक्षा जास्त वयाचे कोणीही इच्छुक विद्यार्थी, बेरोजगार तरुण, हॉटेल मॅनेजमेंट विद्यार्थी किंवा खाद्यपदार्थांच्या क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणारे लोक हे कोर्स करू शकतात. कोणतीही पूर्वानुभवाची आवश्यकता नाही, फक्त चहा विषयी प्रामाणिक आवड असावी..Dussehra Decoration Tips: दसऱ्याला 'अशा' प्रकारे सजवा घर आणि कार्यालय, सर्वजण करतील कौतुक!.फायदाहे कोर्स केल्यावर उमेदवारांना देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय चहा उद्योगात नोकरीची संधी मिळू शकते. तसेच प्रशिक्षण पूर्ण झालेच NCVET मान्यताप्राप्त असल्याने त्याचे प्रमाणपत्र सर्वत्र ग्राह्य धरले जाईल.अर्ज कसा करावा?लवकरच भारतीय चहा मंडळाच्या अधिकृत वेबसाइट http://www.teaboard.gov.in वर अर्ज प्रक्रिया सुरू होईल. इच्छुकांनी नियमितपणे वेबसाइट तपासावी किंवा जवळच्या कौशल्य विकास केंद्राशी संपर्क साधावा..FAQs1. टी टेस्टिंग कोर्स किती कालावधीचा आहे? (What is the duration of the Tea Testing course?)टी टेस्टिंग कोर्स २१० तासांचा आहे.2. हा कोर्स कोण करू शकतो? (Who can apply for this course?)१८ वर्षांपेक्षा अधिक वयाचा कोणताही इच्छुक, चहा प्रेमी, किंवा हॉटेल मॅनेजमेंट विद्यार्थी अर्ज करू शकतो.3. कोर्स केल्यानंतर नोकरीच्या संधी असतील का? (Are there job opportunities after completing the course?)होय, देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय चहा उद्योगात नोकरीच्या संधी उपलब्ध होतील.4. अर्ज कसा करायचा? (How to apply for the course?)अर्ज प्रक्रिया लवकरच http://www.teaboard.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर सुरू होणार आहे; ती नियमित तपासावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.