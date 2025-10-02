एज्युकेशन जॉब्स

Tea Tasting Course: चहा प्रेमींसाठी आनंदाची बातमी! 'टी टेस्टिंग' कोर्स आता उपलब्ध; जाणून घ्या अर्ज कसा करायचा

Explore India's first Tea Tasting and Sommelier Course: तुम्ही चहा प्रेमी असाल तर तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. आता 'टी टेस्टिंग' कोर्स करता येणार आहे. चला तर यासाठी अर्ज प्रक्रिया कशी आहे ते पाहूया
Monika Shinde
थोडक्यात:

  1. भारत सरकारने पहिल्यांदाच 'टी टेस्टिंग' आणि 'चहा सोमेलियर' हे दोन व्यावसायिक कोर्स सुरू केले आहेत.

  2. हे कोर्स दार्जिलिंग येथील भारतीय चहा मंडळाच्या संशोधन केंद्रात घेण्यात येणार आहेत.

  3. १८ वर्षांवरील कोणतीही चहा प्रेमी व्यक्ती या कोर्ससाठी अर्ज करू शकते; लवकरच अर्ज प्रक्रिया वेबसाइटवर सुरू होईल.

