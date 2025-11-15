Territorial Army Job 2025: सैनिक व्हा, देशाची सेवा करा! 22 राज्यांमध्ये टेरिटोरियल आर्मी भरती, शेड्यूल आणि पात्रता पाहा

Territorial Army Recruitment 2025: जर तुम्ही सैन्यात करिअर करण्याचा विचार करत असाल, तर ही बातमी नक्कीच तुमच्यासाठी आहे. टेरिटोरियल आर्मी २०२५ अंतर्गत देशभरातील २२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये १५०० हुन अधिक पदांसाठी आज १५ नोव्हेंबरपासून भरती सुरू होत आहे..या भरतीत सैनिक जनरल ड्युटी (GD), सैनिक क्लर्क आणि इतर ट्रेंड्ससाठी उमेदवारांची निवड केली जाईल. अधिक माहितीसाठी तुम्ही या www.joinindianarmy.nic.in अधिकृत वेबसाइट ला भेट देऊ शकतात. चला पाहूया, भरतीसाठी पात्रता, शेड्युल आणि अर्ज प्रक्रिया कशी आहे..Pune Travel Places: नोव्हेंबरमध्ये फिरण्याचा प्लॅन करत आहात? मग पुण्याच्या 'या' सुंदर निसर्गरम्य ठिकाणी नक्की जा!.पदांची माहितीटेरिटोरियल आर्मी भरतीसाठी खालील पदांवर उमेदवारांची निवड होईलसैनिक (GD): 752 पदेसैनिक क्लर्क: 792 पदेसैनिक (सर्वे): 6 पदेसैनिक (शेफ स्पेशल): 1 पदसैनिक (कुक सेवा): 2 पदेसैनिक (रॅलीवाई): 2 पदेसैनिक (कम्पवायर बटालियरी): 2 पदेसैनिक (दरजी): 1 पदहाऊस क्रूवर: 10 पदेसैनिक (मेस): 4 पदेसैनिक (कारीगर – लाकूड): 2 पदेसैनिक (हेल्थ ट्रेजर): 3 पदेही सर्व पदे पुरुष आणि महिला उमेदवारांसाठी आहेत..राज्यानुसार भरती शेड्यूल1. 15 नोव्हेंबर ते 14 डिसेंबर 2025: मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान2. 28 नोव्हेंबर ते 10 डिसेंबर 2025: हरियाणा, दिल्ली3. 15 नोव्हेंबर ते 1 डिसेंबर 2025: केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिळनाडू, महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगणा, लक्षद्वीप, दमन आणि दीव, दादर नगर हवेली, पुडुचेरीपात्रताशैक्षणिक पात्रता: 8वी पास ते 12वी पास, पदानुसार योग्य अर्हता आवश्यक.वयमर्यादा: 18 ते 45 वर्षे.वेतन: निवड झालेल्या उमेदवारांना सेनेच्या वेतनमानानुसार वेतन दिले जाईल..भरती प्रक्रिया1. टेरिटोरियल आर्मी भरतीसाठी उमेदवारांची निवड तीन टप्प्यात केली जाईल:2. फिजिकल टेस्ट: अर्ज केलेल्या सर्व उमेदवारांना प्रथम फिजिकल टेस्ट द्यावी लागेल.3. मेडिकल टेस्ट: फिजिकल टेस्टमध्ये यशस्वी झालेल्यांचा मेडिकल तपासणी केली जाईल.4. लिखित परीक्षा: फिजिकल आणि मेडिकलमध्ये यशस्वी उमेदवारांना लिखित परीक्षा देण्यासाठी बोलावले जाईल.लिखित परीक्षेत यशस्वी झालेल्यांना मेरिट यादी तयार करून नियुक्ती दिली जाईल. भरती रॅलीत सहभागी होणे अनिवार्य आहे..अर्ज कसा करावा?ऑनलाइन अर्ज:उमेदवारांनी Territorial Armyच्या अधिकृत वेबसाईट www.joinindianarmy.nic.in वर जाऊन अर्ज करावा.अर्ज भरण्यापूर्वी:सर्व नियम, पात्रता, शेड्यूल आणि आवश्यक कागदपत्रे नीट वाचा.अपूर्ण किंवा चुकीची माहिती भरल्यास अर्ज रद्द होऊ शकतो.अर्जाची अंतिम तारीख:भरती रॅलीत सहभागी होण्यासाठी वेळेत अर्ज करणे अनिवार्य आहे.देय तारखे नंतर आलेले अर्ज मान्य केले जाणार नाहीत.रॅलीमध्ये उपस्थिती:अर्ज केलेले उमेदवार भरती रॅलीमध्ये उपस्थित राहतील.येथे फिजिकल, मेडिकल टेस्ट आणि नंतर लिखित परीक्षा होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.