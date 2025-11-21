मोठी स्वप्नं? छोट्या पावलांनी सुरू करा! थेंबे थेंबे तळे साचे! 'प्रगतीचा 1% फॉर्म्युला' समजून घ्या

अश्विनी आपटे- खुर्जेकरPersonal Growth Tips : आपल्या सगळ्यांनाच आपण जे आहोत त्याच्यापेक्षा आणखी काही तरी चांगलं बनायचं आहे आणि त्यासाठी आपण प्रयत्नही करत असतो; पण बहुतेक वेळा आपल्याला असं वाटतं, की बदल म्हणजे काही तरी मोठा, नाट्यमय, एका दिवसात आयुष्य पालटून टाकणारा असेल. .त्यासाठी आपण संपूर्ण ताकदीने एखादी गोष्ट बदलण्यासाठी प्रयत्न करतो; पण खरा बदल असा होत नाही. तो होतो दररोजच्या छोट्या पावलांनी. यालाच म्हणतात ‘वन परसेंट रूल ऑफ प्रोग्रेस’ म्हणजेच रोजची ‘एक टक्का सुधारणा’.मैत्रिणींनो, आता तुम्ही म्हणाल की, एक टक्का हा तर खूप छोटा आकडा आहे; पण हा छोटासा आकडा रोज वाढत गेला, तर वर्षभरात तो तुमचं व्यक्तिमत्त्व, सवयी, कौशल्य आणि दृष्टिकोन पूर्णपणे बदलू शकतो..उदाहरणार्थ, तुम्ही रोज फक्त दहा मिनिटं वाचन केलं, पाच मिनिटं व्यायाम केला किंवा कोणतीही एक छोटी, पण चांगली सवय विकसित केली, तर एका दिवसात फरक दिसणार नाही; पण ३६५ दिवसांनी मात्र तुमच्यातल्या बदलांनी तुम्हीच आश्चर्यचकित व्हाल. हीच असते एक टक्का नियमाची ताकद!.नियमाचे महत्त्व‘एक टक्का सुधारणा’ हा नियम आपल्याला दोन महत्त्वाच्या गोष्टी शिकवतो - एक ‘कन्सिस्टन्सी’ म्हणजेच सातत्य आणि दुसरी ‘पेशन्स’ म्हणजेच संयम. मोठं उद्दिष्ट ठेवणं सोपं असतं; पण ते साध्य करण्यासाठी रोज थोडे थोडे प्रयत्न करत राहणं कठीण असतं. मात्र, ज्यांनी सातत्य ठेवलं, ते नक्कीच यशस्वी होतात. त्याचप्रमाणे हा नियम आपल्यातल्या अपयशाची भीती कमी करतो. कारण, आपण मोठी झेप घेत नसतो, तर एक छोटंसं पाऊल टाकत असतो. त्यामुळे दडपण नसतं आणि सुधारण्याची प्रक्रिया आनंददायी होते..सुरुवात कशी करावी?सर्वांत आधी छोटी आणि साध्य होतील अशी उद्दिष्टे ठरवा. तुमच्या मोठ्या ध्येयाला छोट्या-छोट्या उद्दिष्टांमध्ये रूपांतरित करा. उदाहरणार्थ- फिटनेस ध्येयाला, ‘मी रोज किमान तीस मिनिटं चालीन’ अशा लहान आणि मोजण्यासारख्या उद्दिष्टामध्ये रूपांतरित करा.एकाच वेळी एकापेक्षा अधिक सुधारणांचा प्रयत्न करू नका. सुरुवातीला फक्त एक सवय निवडा. उदा. वेळेचं व्यवस्थापन/ व्यायाम/ हसतमुख राहणं किंवा सकारात्मक दृष्टिकोन. आधी एक छोटी सवय पक्की करा आणि मगच पुढच्या सवयीसाठी प्रयत्न करा. कारण, एकापेक्षा अधिक सुधारणांचा प्रयत्न तुम्हाला दडपण देऊ शकतो..प्रगतीचा आढावा घ्या. तुम्ही तुमच्या ध्येयांना मोजण्यायोग्य उद्दिष्टांमध्ये रूपांतरित केल्यामुळे, त्यांचा मागोवा घेणं शक्य आहे. त्यासाठी कॅलेंडर, रिमाइंडर, टू डू लिस्ट अशा वेगवेगळ्या ‘ॲप्स’चा उपयोग करा. रोज स्वतःला विचारा, ‘आज मी एक टक्का प्रगती केली का?’स्वतःवर दडपण येऊ देऊ नका- सुधारण्याच्या प्रक्रियेमध्ये एक-दोन दिवस चुकले, तरी खचून जाऊ नका. पुढच्या दिवशी पुन्हा नव्याने सुरुवात करा. सातत्य म्हणजे ‘परफेक्शन’ नाही, तर सातत्य म्हणजे परत उभे राहणे..छोट्या यशाचा आनंद घ्या. एखादी चांगली सवय अंगीकारण्यात तुम्ही यशस्वी झालात, की स्वतःला शाबासकी द्या. तुमचं ठरवलेलं ध्येय तुम्ही पूर्ण केलं, की आनंद साजरा करा. यामुळे पुढच्या वाटचालीसाठी प्रेरणा मिळते.दररोजची एक टक्के सुधारणा सुरुवातीला क्षुल्लक वाटते; पण परिणाम ‘कंपाऊंड इफेक्ट’प्रमाणे होत जातो. ‘थेंबे थेंबे तळे साचे’ याच तत्त्वाने लहान सवयी कालांतराने मोठा परिणाम करतात. रोज एक गोष्ट सातत्याने केल्यामुळे तुमचा आत्मविश्वास वाढतो, तुमच्या ध्येयाच्या दिशेने तुम्ही सातत्याने प्रयत्न केल्याने तुमचं व्यक्तिमत्त्व अधिक परिपक्व होतं. तुम्ही स्वतःचीच एक सुधारित आवृत्ती होता. एक टक्का सुधारणेच्या सातत्याने तुमच्यात अंतर्बाह्य बदल घडतो..MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...त्यामुळे मैत्रिणींनो लक्षात ठेवा, मोठे बदल अचानक होत नाहीत. ते रोजच्या एक टक्का सुधारणांच्या शांत, सातत्यपूर्ण आणि टिकाऊ प्रवासातून आकार घेतात. या छोट्या-छोट्या सवयी तुम्हाला तुमच्या उद्दिष्टांच्या जवळ आणतात, ते केवळ नाट्यमय बदलांनी नाही तर, सातत्याने केलेल्या छोट्या प्रगतीने..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.