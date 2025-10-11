एज्युकेशन जॉब्स

Communication Skills : संवाद केवळ शब्दांचा खेळ नाही! गैरसमज टाळण्यासाठी 'समजून घेण्याची कला' का महत्त्वाची?

Comprehension : संवाद केवळ शब्द नव्हे, प्रभावी संवादासाठी व गैरसमज टाळण्यासाठी या 7 सोप्या उपायांनी 'समजून घेण्याची कला' आत्मसात करा.
सकाळ वृत्तसेवा
Learn the art of comprehension in communication : संवाद संवाद म्हणजे नेमकं तरी काय? हा केवळ शब्दांचा खेळ नसून दोन मनांमधला पूल आहे. चांगला संवाद साधणं म्हणजे फक्त स्वतःचं मत प्रभावीपणे मांडणं नव्हे, तर समोरच्याचं म्हणणं योग्य रीतीने समजून घेणं (Comprehension) हेसुद्धा तितकंच महत्त्वाचं आहे.

