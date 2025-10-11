Communication Skills : संवाद केवळ शब्दांचा खेळ नाही! गैरसमज टाळण्यासाठी 'समजून घेण्याची कला' का महत्त्वाची?

Learn the art of comprehension in communication : संवाद संवाद म्हणजे नेमकं तरी काय? हा केवळ शब्दांचा खेळ नसून दोन मनांमधला पूल आहे. चांगला संवाद साधणं म्हणजे फक्त स्वतःचं मत प्रभावीपणे मांडणं नव्हे, तर समोरच्याचं म्हणणं योग्य रीतीने समजून घेणं (Comprehension) हेसुद्धा तितकंच महत्त्वाचं आहे. .अनेक गैरसमज हे चुकीच्या शब्दांमुळे नव्हे, तर आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न न केल्यामुळे होतात. जेव्हा आपण ऐकताना लक्ष देत नाही, मनात आधीच मत तयार करून ठेवतो किंवा फक्त उत्तर द्यायची घाई करतो, तेव्हा संवादाचं सार हरवतं. कामाच्या ठिकाणी असो अथवा तुमच्या व्यक्तिगत आयुष्यामध्ये, समोरच्याच्या शब्दांमागची काय भावना आहे आणि त्याचा बोलण्याचा खरा काय अर्थ आहे हे समजलं, की संवाद सहज, स्पष्ट आणि सकारात्मक होतो. .म्हणूनच संवादात ‘Comprehension’ म्हणजेच समजून घेण्याची कला खूप महत्त्वाची आहे. संवाद साधताना समोरच्याच्या दृष्टिकोनातून विचार केला, की आपण फक्त कोण काय बोललं हेच नाही, तर का बोललं हेही समजू शकतो आणि असं झालं, की गैरसमज कमी होतात. नाती अधिक घट्ट होतात. संवाद अधिक प्रामाणिक होतात. खरं तर, comprehension च संवादातून भावनांना जोडतो. .कारण कधी कधी शब्द अपुरे पडतात; पण त्या शब्दांमागचा अर्थ आणि भावना समजून घेतली, की संवाद खऱ्या अर्थानं प्रभावी ठरतो. समजून घेण्याची कला आत्मसात करण्यासाठी काही टिप्स पूर्ण लक्ष द्या : संभाषण करताना लक्ष विचलित होऊ देऊ नका. एकाग्रपणे समोरच्याचं बोलणं ऐकून घ्या. सहानुभूती ठेवा : शब्दांबरोबरच समोरच्याच्या भावना समजून घ्यायचा प्रयत्न करा. त्यासाठी स्वतःला समोरच्याच्या जागी ठेवून विचार करा. .डोळ्यांचा संपर्क ठेवा : कारण डोळ्यांतून भावना आणि प्रामाणिकपणा दिसतो. शब्दांपलीकडचंही ऐकण्याचा प्रयत्न करा : आवाज बोलण्याचा टोन चेहऱ्यावरील हावभाव यांच्याकडे लक्ष ठेवा. थोडा वेळ घ्या : उत्तर देण्याची घाई न करता, संभाषणाचा अर्थ समजून घ्यायचा प्रयत्न करा. थोडा वेळ शांत बसून झालेल्या संभाषणावर विचार करा. पूर्वग्रह टाळा : सर्व बाजू समजल्याशिवाय कुठलेही मत ठरवू नका. .कारण त्यामुळे संवादाचा खरा अर्थ हरवतो. अभिप्राय द्या : प्रश्न विचारून, स्पष्टीकरण घेऊन तुमचा समज बरोबर आहे याची खात्री करून घ्या. कधी कधी संवाद फक्त शब्दांपुरता मर्यादित राहतो; पण खरंतर भावनांशिवाय संवाद अपूर्णच असतो आणि या भावनांना जागा देणं म्हणजेच समजून घेण्याची कला. समोरच्याच बोलणं समजून घ्यायला शिकल्यावर आपण फक्त चांगलेच वक्ते नाही, तर एक संवेदनशील आणि परिणामकारक संवादक होतो. .Event Management Skills: इव्हेंट मॅनेजमेंट करायचंय? हे गुण विकसित करा!.त्यामुळे लक्षात ठेवा, समजून घेणं म्हणजे म्हणजे फक्त शब्द ऐकणं नाही तर समोरच्याचं मन ओळखणं. हे जेव्हा आपण शिकतो, तेव्हा गैरसमज नाहीसे होतात आणि संवाद खऱ्या अर्थानं नात्यांना जोडतो.अश्विनी आपटे-खुर्जेकर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.