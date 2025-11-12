नात्यांचा सुंदर गोफ

- मृदुला अडावदकर, सर्जनशील व आंतरविद्याशाखीय शिक्षणतज्ज्ञशालेय वयातला खूप महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे तिसरी ते दहावी या काळाचे आणखीन दोन टप्पे करता येतील. तिसरी ते सहावी हा पहिला टप्पा आणि सातवी ते दहावी हा दुसरा टप्पा. किशोरवय आणि पौगंडावस्थेमध्ये अर्थातच वेगवेगळ्या प्रकारचे संप्रेरकांचे (हॉर्मोनल) बदल होत असतात. मानसशास्त्रज्ञांनी या काळाला ‘वादळी काळ’ असं नाव दिलेलं आहे..या वादळातून प्रत्येकालाच आपली नौका नीटपणे कुठल्याही खडकावर आदळू न देता पुढे न्यायची कसरत करायची असते. या प्रवासात पालक, शिक्षक, आणि समाज या सगळ्यांचा अर्थातच खूप मोठा वाटा असतो. या काळातच निर्णय क्षमता विकसित होत असते, भावना व्यक्त करण्याची पद्धत मुलं शिकत असतात, स्वतःच्या व्यक्तिमत्त्वाचा शोध घेण्याची धडपडही सुरू असते.कुठल्या तरी ‘भन्नाट आणि भारी’ गोष्टींनी ‘इम्प्रेस’ होण्याचा हाच तो काळ असतो. बरोबर त्याच काळात मुलांच्या आयुष्यातल्या महत्त्वाच्या शैक्षणिक परीक्षाही येतात. त्यामुळे पालकांसाठी आणि शिक्षकांसाठी तर या मुलांना हाताळणं त्यांच्याशी वागणं-बोलणं, योग्य गोष्टी त्यांच्या गळी उतरवणे हे सगळं फारच मुश्कील होऊन बसतं. कारण मुलांचा प्रतिसाद योग्य प्रकारे येईलच याची खात्री नसते..पालक शिक्षक कुटुंबीय सगळ्यांच्याच एकूण संयमाची परीक्षा पाहणारा काळ असतो हा. या सगळ्यात खूप मोठा प्रभाव टाकतात ते त्यांचे मित्र वर्तुळच. लहानपणापासून विशेषतः तिसरीपासून तरी मुलांचा मित्र मंडळ काय आहे त्यांचे विचार कसे आहेत? त्यांच्या पालकांचे विचार कसे आहेत? याकडे नीट लक्ष पुरवणं फार गरजेचं आहे.अशावेळी भक्कम कुटुंब व्यवस्था आणि उत्तम सामाजिक संपर्क वर्तुळ असल्यास मुलांचा आणि पालकांचा प्रवास पुष्कळच सुखकर व्हायला मदत होते. सारखं-सारखं आई-वडिलांचं ऐकून मुलांना कंटाळा येतो आणि मग नकळत एक विरोधी प्रतिक्रिया यायला लागते..हाच डोस आजी-आजोबा मित्रमंडळी कुटुंबातले चुलत मावस भावंड आत्या काका काकू मावशी मामा अगदी आपले सोसायटीतले शेजारी यांनी सगळ्यांनी मिळून थोडा-थोडा दिला तर तो पटतोही आणि पचतोही. आपली भारतीय कुटुंब व्यवस्था बदलत्या काळात फार बदललीच नाही. मुलांना पालकांचं पटत असतं, पण मित्रमैत्रिणी जे करतायत त्यातही सहभागी व्हायचं असतं.वैयक्तिक आणि सामाजिक नाती निर्माण होण्याची नुकतीच सुरुवात होत असते. त्यासाठी व्यक्ती निवडणं, सोबत असतील त्या व्यक्तींशी जुळवून घेणं, नाती सांभाळणं हे सगळं तर आलंच, याशिवाय मोठेपणी घरातल्या आणि समाजातल्या नात्यांचा योग्य बॅलन्स राखणं, व्यावसायिक भूमिकेतून कौटुंबिक भूमिकेत सहजगत्या प्रवेश करता येणं हे जमलं पाहिजे..बटरफ्लाय इफेक्टबदलत्या काळात आपली स्पेस सांभाळून पारंपरिक नात्यांची व्यवस्था नव्या पद्धतीने जपून, मजबूत करणे हे पालकांच्या मुलांच्या आणि एकंदर समाजाच्याच फायद्याचं आहे. यातून नवीन शैक्षणिक धोरणातील बहुभाषिकत्व, समानता, सर्वसमावेशकता ही ध्येये गाठण्याकडे नकळत वाटचाल होणार आहे.साधारण पाच ते दहा वर्षानंतर आजची नऊ ते सोळा वर्षांची मुलं त्यांच्या व्यावसायिक आयुष्यात उतरतील. बदलत्या व्यावसायिक स्वरूपात तर हे वय आणखी कमीच होत जाणार आहे. त्या काळासाठी आवश्यक असा हा एक प्रकारचा ‘बटरफ्लाय इफेक्ट’च म्हणू या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.