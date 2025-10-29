प्राध्यापक व्हायचंय?

- प्रा. सुभाष शहाणेअनेकदा विद्यार्थ्यांचे प्राध्यापक होण्याचे स्वप्न असते. कनिष्ठ महाविद्यालयात प्राध्यापक होण्यासाठी डी. एड. पदवीची गरज असते त्याचप्रमाणे वरिष्ठ महाविद्यालयात पदव्युत्तर शिक्षणाबरोबर सेट परीक्षा किंवा अखिल भारतीय स्तरावरील यू.जी.सी. नेट ही परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे..नेटची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर भारतातील कुठल्याही विद्यापीठात सहायक प्राध्यापक म्हणून नोकरी मिळविता येते. यू.जी.सी. नेट ही परीक्षा वर्षातून दोन वेळा नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीमार्फत घेण्यात येते ही परीक्षा जे.आर.एफ (ज्युनिअर रिसर्च फेलोशिप) तसेच महाविद्यालयात लेक्चररची एक पात्रता परीक्षा घेण्यात येते..यूजीसी-नेट-डिसेंबर २०२५ परीक्षेचे नोटिफिकेशन नुकतेच प्रसिद्ध झाले आहे. या परीक्षेला बसण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज ७ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत करावयाचे आहे. त्यासाठी वेबसाइट पुढीलप्रमाणे आहे - www.nta.ac.in या परीक्षेची अधिक माहितीपुढील प्रमाणे आहे..शैक्षणिक पात्रता - उमेदवार हा मान्यता प्राप्त विद्यापीठाचा पोस्ट ग्रॅज्युएट परीक्षा उत्तीर्ण असावा. (सर्वसाधारणसाठी ५५ टक्के व एस.सी.,एस.टी, ओबीसीसाठी ५० टक्के गुण आवश्यक)वयोमर्यादा - जे.आर.एफ.साठी वयोमर्यादा ३० वर्षापर्यंत आहे. लेक्चररसाठी वयाची मर्यादा नाही.परीक्षा फी - जनरल व अराखीवसाठी ११५० रुपये, ओबीसी, एन.सी.एल.साठी ६०० रुपये व एस.सी.एस.टी.साठी ३२५ रुपये परीक्षा शुल्क आहे. ते डेबिट किंवा क्रेडीट कार्डने भरता येते.परीक्षेचे माध्यम - इंग्रजी किंवा हिंदीपरीक्षा कालावधी - एकूण तीन तास (१८० मिनिटे)प्रश्नपत्रिका प्रकार - बहुपर्यायी स्वरूपाची असेल..गुणांकन पद्धत - चुकीच्या उत्तरांना दंडात्मक गुण आकारले जाणार नाही. निगेटिव्ह मार्किंग पद्धत नाही.परीक्षा प्रक्रिया - नेट परीक्षेला दोन पेपर आहेत.पेपर क्र.१ - ही परीक्षा ऑनलाइन होईल सर्व शाखेच्या उमेदवारांसाठी हा पेपर एकच आहे. ही परीक्षा एकूण ५० प्रश्नांची व एकूण १०० गुण आहे. पेपर-१ मध्ये साधारणतः: ३३ प्रकारचे विषय व त्यावरील प्रश्न असतील.पेपर क्र २ - ही परीक्षा ऑनलाइन होईल. यामध्ये एकूण ८५ विषय आहेत. उदा. कॉमर्स, मॅनेजमेंट, मराठी, इंग्रजी, भूगोल, वगैरे विषय आहेत. यामध्ये एकूण १०० प्रश्न व एकूण गुण २०० आहेत.उमेदवारांनी अंतिम मुदतीपूर्वी ऑनलाइन अर्ज करावा व परीक्षा फी भरावी. दोन्ही पेपर्सचे स्टडी मटेरिअल्स, पुस्तके, मागील १० वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका घेऊन अभ्यासाला सुरुवात करावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.