मनाचा अहंकार आणि ठामपणा

- डॉ. सचिन जैन, संस्थापक संचालक, एसकेवायआय कम्पोझिट प्रायव्हेट लिमिटेडआयुष्यात यशस्वी व्हायचे असल्यास कोणतेही काम सुरू केल्यास ते पूर्णत्वास नेल्याशिवाय थांबू नये किंवा मग असे कामच सुरू करू नये. हा महत्त्वाचा नियम आहे. घेतलेल्या निर्णयावर ठाम राहणे, त्यासाठी लागणारे सर्वांगीण कष्ट करून त्यास पार पाडणे हे पैलूच तुम्हाला इतरांपेक्षा वेगळे ठरवतील..दोन पर्याय ठेवल्यास संमभ्रावस्थेत अडकणार आणि मग पुढचा मार्ग निवडताना मनात द्वंद्व सुरू होते, त्यापेक्षा सगळे दरवाजे बंद करावेत. दोन्ही दगडावर पाय ठेवले तर पुढे जाताना माथ्यावरच पडाल.आपण काही करायचे ठरवतो तेव्हा आपले लक्ष्य समोर ठेवून आपल्या योग्य सहकाऱ्यांच्या किंवा मित्रांच्या किंवा हितचिंतकांच्या सल्ल्याने आपल्या योजना आणि आराखडा मांडायला पाहिजे. कुणाचा सल्ला घ्यावा हेही निश्चित नसावे..धरसोड किंवा अजून नवीन कुणाशी सल्ला मसलत करण्यात वेळ आणि जवळच्या लोकांना वगळून वेगळे काही साध्य होते नाही. अचूकपणे सल्लागार निवडावे, त्यांच्याशी टिकून राहावे आणि जे एकदा ठरविले त्याच्याशी संलग्न राहून कार्य पूर्णत्वास न्यावे.मन ठाम असायला हवे तसेच अहंकार आपल्या नियंत्रणात असावा. स्वाभिमान आणि अहंकार यात खूपच अंधूक सीमारेषा आहे. त्याचा समतोल साधणे अत्यावश्यक आहे. रावणाचा केवळ अहंकारामुळे सर्वनाश झाला. अहंकार ही मनाला लागली अशी कीड आहे. ती स्वतःलाच खाऊन टाकते. अहंकारामुळे स्वतःचे आणि आपल्या सभोवतालच्या लोकांचेही नुकसान होते..अभ्यास करताना अहंकार असल्यास दुसऱ्याची मदत घेण्यास कचरतो. अनेकदा उपलब्ध असलेल्या गोष्टी पुन्हा करण्यातच ऊर्जा खर्ची होते. स्वाभिमान असावा परंतु गरज असेल तिथे मने मोठे करून मदत घेऊन आपल्या प्रयत्नाची पराकाष्ठा करण्यातच शहाणपण आहे..कामाच्या ठिकाणीही हे तितकेच लागू होते. एक कुठली गोष्ट, कला, कौशल्य शिकायचे असल्यास स्वतः पुढाकार घेणे महत्त्वाचे आहे. आपल्यामुळे दुसऱ्याचा देखील फायदा होईल या अहंकारपायी आपण असे प्रयत्न करत नाहीत. त्यात नुकसान आपलेच आहे, हे लक्षात ठेवणे जास्त जरुरीचे आहे. या कारणांमुळे आपलीच प्रगती खुंटते.करिअरमध्ये असो किंवा व्यवसायात अहंकार आपला व्याप, व्यापार, विकासात अडथळे आणतात. ज्या दिवशी आपण यावर मात करू त्यावेळेपासून यशाचा मार्ग सुकर होईल. व्यवसायात आणि नोकरीच्या ठिकाणी तर हे खूप उपयोगात येते..