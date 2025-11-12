वेळेचे महत्त्व

- डॉ. सचिन जैन, संस्थापक संचालक, एसकेवायआय कम्पोझिट प्रायव्हेट लिमिटेडमायक्रो सेकंदाचे महत्त्व १०० मीटर शर्यतीत दुसऱ्या आलेल्याला विचारा, मिनिटांचे महत्त्व हृदयविकाराच्या झटक्याने आपल्या जवळच्या माणसाला गमावलेल्या विचारा. प्रत्येक क्षणाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. मिळालेला प्रत्येक क्षण उत्तम कार्याच्या दृष्टीने गुंतवायला पाहिजे. आपण पैशांची गुंतवणूक करायला शिकतो त्याहीपेक्षा जास्त महत्त्वाची आहे..वेळेची गुंतवणूक. विद्यार्थी असताना अभ्यासात आपण किती वेळ टाकतो, यावर आपले पुढचे आयुष्य आणि संपूर्ण करिअर अवलंबून असते. दर दिवशी थोडा वेळ काढून आपला गृहपाठ, दिलेला अभ्यासक्रम त्याच दिवशी पूर्ण केल्यास कामाची यशस्वी पूर्तता तर होतेच, परंतु वेळेही वाचतो आणि दुसऱ्या चांगल्या कामासाठी सार्थकी लागतो..गेलेली वेळ परत येत नाही, कालचक्र आपण उलटे फिरवू शकत नाही, त्यामुळे योग्य वेळी वेळेचा विपर्यास न करता, योग्य पद्धतीने कामे पूर्ण केली पाहिजेत. परीक्षेच्या काळात शिक्षक प्रश्नपत्रिका वेळ ठरवून दिलेल्या वेळेत पूर्ण करण्याचा सराव करायला सांगतात ते यासाठीच.परीक्षा देताना प्रत्येक मिनीट महत्त्वाचा असतो, जेवढा वेळ तुम्हाला विचार करून प्रश्न सोडवायला मदत होते आणि तुम्ही इतरांपेक्षा पुढे जाऊ शकतात. वेळेच भान ठेवणे आणि त्याला अनुसरून आपले काम केल्यास ठरविलेला टप्पा गाठणे सुरळीत होते..तुम्ही कामाचा वेग, व्याप, संख्या वाढवून जेवढा फायदा होईल त्यापेक्षा वेळ वाचवून जास्त फायदा होतो. म्हणजेच प्रत्येक क्षण महत्त्वाचा असतो. तुम्ही रेल्वे स्टेशनवर पोहोचला आणि तत्पूर्वी केवळ पाच मिनिटे आधी तुमची नियोजित रेल्वे गेली आणि पुढची रेल्वे अर्ध्या तासांनी असल्यास केवळ पाच मिनिटांसाठी २५ मिनिटे वाया गेली. दैनंदिन जीवनात आपल्याला अशा अनेक प्रसंगांना सामोरे जावे लागते. केवळ वेळेच्या थोड्या फार फरकामुळे मोठे नुकसान होते..कामाच्या वेळेत कुणाचा फोन आला आणि तुम्ही गप्पा मारत राहिल्यास नुकसान फक्त फोनच्या वेळेपुरते नाही तर तुमच्यावर अवलंबून असलेल्या अन्य लोकांच्या वेळेचे, तुमच्या पुढच्या कामाचे आणि महत्त्वाचे म्हणजे जे मोजण्यासारखे नाही, ते तुमचे मन, डोके शांत असताना घेता येऊ शकणाऱ्या निर्णयाचे देखील आहे. अगदी औद्योगिक क्षेत्रात तर प्रत्येक मिनिटाला उत्पादकतेवर भर दिला जातो..कमीत कमी वेळ वाया जाऊन, अधिकाधिक उत्पादन क्षमता वाढविण्यावर जोर दिला जातो. आधुनिक काळात जिथे रोज नवीन आविष्कार होत असतात तिथे तर अजून जास्त गंभीर आहे. कारण आविष्कार आता जगाच्या विविध ठिकाणी एकाचवेळी होत असतात, या स्थितीमध्ये हे आविष्कार कोण सगळ्यात आधी जगासमोर आणतो त्याला महत्त्व आहे आणि त्यांच्यासाठीच संपूर्ण बाजारपेठ उपलब्ध होते. त्यामुळे प्रत्येक क्षण मोलाचा हे ब्रीद वाक्य ठेऊन आपले कार्य करत जीवन जगले पाहिजे. तेच आपल्याला भविष्याच्या शर्यतीत पुढे नेईन..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.