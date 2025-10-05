Reading Benefits : रोजच्या कामात नावीन्यता आणण्यासाठी वाचन का गरजेचे आहे?

अश्विनी भुजबळ नवनवीन गोष्टी शिकणे आणि इतरांना शिकवणे म्हणजेच आपल्या मेंदूला चालना देऊन, काहीतरी नवीन शिक्षण घेण्याचा होणारा आनंद. त्यासाठी भरपूर नाही तर कमीत कमी तरी रोजचं वाचन झालं पाहिजे. स्त्रियांचं सतत काही ना काही काम चालू असतं. त्या कामामध्ये जर नावीन्यता, वेगळेपणा, आणायचा असेल तर तो कसा? .त्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारची छोटी छोटी का होईना पुस्तके, कादंबऱ्या, माहितीपुस्तिका वाचणं गरजेचं आहे. तेही नाही झालं, तरी रोजचं पूर्ण वर्तमानपत्र वाचून त्यामध्ये छोटी कोडी सोडवण्यापासून पुरवण्यांपर्यंत गोष्टींचा लाभ घेऊ शकता. यामुळे मेंदूला व बुद्धीला चालना मिळून नवीन कल्पना सुचायला लागलात..प्रत्येक वेळी वेगवेगळ्या वाचनाने व त्यातून नवीन काहीतरी शिकण्यास मिळाल्याने सकारात्मक ऊर्जा तयार होते. अनेक प्रकारची माहिती आपल्याला पुस्तकांमधून मिळते आणि माहितीतील अर्धवटपणाला पूर्णत्व मिळते..Maharashtra Education : पहिली ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचे सर्वंकष मूल्यमापन; नवीन कार्यपद्धतीसाठी आदेश जारी .म्हणूनच म्हणतात..वाचनाने होईल आपल्यामनाचे खोल उत्खनन....प्रत्येक गोष्टीच्या मुळापर्यंतजाऊन करेल मनाचे संवर्धन....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.