Reading Benefits : रोजच्या कामात नावीन्यता आणण्यासाठी वाचन का गरजेचे आहे?

Brain health : रोज वाचन करणे का महत्त्वाचे आहे? वाचनामुळे मेंदूला चालना कशी मिळते, नवीन कल्पना कशा सुचतात आणि सकारात्मक ऊर्जा कशी निर्माण होते, हे जाणून घ्या.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अश्विनी भुजबळ

नवनवीन गोष्टी शिकणे आणि इतरांना शिकवणे म्हणजेच आपल्या मेंदूला चालना देऊन, काहीतरी नवीन शिक्षण घेण्याचा होणारा आनंद. त्यासाठी भरपूर नाही तर कमीत कमी तरी रोजचं वाचन झालं पाहिजे. स्त्रियांचं सतत काही ना काही काम चालू असतं. त्या कामामध्ये जर नावीन्यता, वेगळेपणा, आणायचा असेल तर तो कसा?

