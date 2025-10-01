- डॉ. सचिन जैन, संस्थापक संचालक, एसकेवायआय कम्पोझिट प्रायव्हेट लिमिटेडस्वावलंबनाचे धडे गांधीजींनी प्रत्येक भारतीयांच्या मनात रुजवण्याचे प्रयत्न केला. वेळेची गरज आणि नव्या भारताच्या उभारणीसाठी स्वावलंबी असणे आवश्यक होते. प्रगती होत गेली या गोष्टींचा विसर पडत गेला आणि सवय शिक्षा वाटायला लागली. सध्याच्या काळात पुन्हा त्याची जाणीव होते आहे..इतरांपेक्षा पुढे जायचे असल्यास, भविष्य उज्ज्वल करायचे असल्यास स्वावलंबनाशिवाय पर्याय नाही. स्वावलंबन फक्त कामाचेच नाही, तर इतरही महत्त्वपूर्ण गोष्टींचे असते प्रामुख्याने आर्थिक स्वावलंबन, मानसिक, व्यावसायिक स्वावलंबन. स्वावलंबनाचे धडे पाल्याला लहानपणापासूनच दिले पाहिजेत.अगदी शाळा-महाविद्यालयापासून तुम्ही स्वतःच्या नोट्स लिहायची सवय लावल्यास पुढे कधीही तुम्हाला त्यासाठी वणवण फिरावे किंवा दुसऱ्याकडून घ्यायची गरज पडणार नाही. यात वेळ, मेहनत सगळ्याच गोष्टीची बचत होते. खासकरून आपण लिहिलेल्या गोष्टी आपल्याला लवकर आत्मसात होतात..त्याही पलीकडे आपण दुसऱ्यांचे मार्गदर्शक होऊ शकतो आणि अजून नव्या गोष्टी शिकायची संधी मिळू शकते. स्वतः प्रयत्न करून स्वतंत्र अभ्यासाने आपला मार्ग निवडल्यास पुढचे मार्ग सुकर होत जातात आणि निर्णय घेण्याचा आत्मविश्वास वाढतो. आपण जेवढे स्वावलंबी तेवढे निर्णय घेणे सोपे.आपल्या व्यवसायात, नोकरीत स्वतः निर्णय घेऊन त्याच्या परिणामांची जबाबदारी घेतल्यास तुमची प्रगती झपाट्याने होऊ शकते. कामात सहकाऱ्यांची सहमती घेणे किंवा वरिष्ठांना योग्य रीतीने आपला निर्णय पटवून देणे आवश्यक आहे. त्यापलीकडे आपल्या निर्णयासाठी इतर कुणावर अवलंबून नसावे..यशस्वी आणि समाधानी भविष्यासाठी महत्त्वाचे आहे, आर्थिक स्वावलंबन आणि स्वातंत्र्य. आपल्या पाल्यांना आर्थिक स्वातंत्र्याचे मार्ग, संधी, मंच उपलब्ध करून देणे पालकांचे कर्तव्य आहे. नुसते एवढेच नाही तर त्यांना त्याची जाणीव करून दिली पाहिजे. मुलींना आर्थिक स्वातंत्र्य असेल तर त्यांच्या आयुष्यात येणाऱ्या विविध संकटांना त्या सहजतेने सामोऱ्या जाऊ शकतात.सगळ्या प्रकारच्या स्वातंत्र्यामध्ये आर्थिक स्वातंत्र्य महत्त्वाचे आहे. आर्थिक स्वावलंबनासाठी आर्थिक शिस्त पाळणे खूप गरजेचे आहे. मराठीत म्हण आहे, ‘अंथरूण पाहून पाय पसरावे’ हा गुरुमंत्र आहे. आपला खर्च हा आपल्या कमाईपेक्षा कधीच जास्त असू नये, तरच तुम्हाला आर्थिक स्थिरता आणि स्वातंत्र्य मिळणार..दुसऱ्याचे घेऊन त्यावर बढाई न करता आपण कष्ट करून स्वतः आपल्या लायकीप्रमाणे वागले पाहिजे. या दोन्ही गोष्टी व्यवसायात वाढ करण्यात असो किंवा नोकरीत वेळोवेळी पुढचा टप्प्यांचे निर्णय घेण्यासाठी मानसिक स्वातंत्र्य देतात आणि जेणेकरून आपण समतोल आणि सर्वांगीण विचार करून योग्य निर्णय घेऊ शकतो. म्हणून स्वावलंबी होणे यशस्वी भविष्याचे मूळ आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.