- मृदुला अडावदकर, सर्जनशील व आंतरविद्याशाखीय शिक्षणतज्ज्ञउज्जैनजवळ सांदीपनी आश्रम आहे. म्हणजे जिथे कृष्ण आणि सुदाम शिकले ती जागा. आता तिथे एक छानसं संग्रहालय उभं केलं आहे. काय आहे या संग्रहालयात? तर प्राचीन काळापासून भारतात प्रचलित असलेल्या १४ विद्या आणि ६४ कला यांच्याबद्दलच हे संग्रहालय आहे. तिथे प्रत्येक विद्या त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या ज्ञानाच्या उपशाखा या सर्वांची विस्तृत माहिती दिलेली आहे..याशिवाय उल्लेखलेल्या ६४ कलांची माहिती एक एक करून भित्तीचित्रांच्या रूपात सादर केलेली आहे. आपल्या प्राचीन भारतीय विद्या आणि कलांचा इतका मोठा पट पाहून एकाच वेळी आनंद आणि आश्चर्य वाटून गेले. नवीन शैक्षणिक धोरणात याच प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणाली प्रणालीशी विद्यार्थ्यांना आजच्या काळात पुन्हा एकदा जोडून घेण्यासाठी प्रयत्न करावे, असं आवर्जून सांगण्यात आलेलं आहे..वेगवेगळ्या विद्यापीठांनी त्यासाठी अभ्यासक्रमही तयार केलेले आहेत. गीतेमध्ये सांगितलेली ‘ऊर्ध्व मूलम-अधःशाखा’ या प्रकारची ज्ञानवृक्षाची रचना भगवान श्रीकृष्णांना याच आश्रमात रहात असताना मन:पटलावर दिसली असेल. विद्या आणि कला या एकाच ज्ञानवृक्षाच्या विविध शाखा आहेत..ही विभागणी नीट पहिली तर लक्षात येईल की, शास्त्राचे नियम चर्चा की चर्चा या सर्व म्हणतो ते विषय विद्या या अंतर्गत ठेवले गेलेत आणि प्रत्यक्ष हाताने किंवा स्नायूंचा वापर करून करण्याच्या गोष्टी या कला या अंतर्गत ठेवलेल्या दिसतात. यांच्या एकत्रित अभ्यासातून बालकांचा पंचकोशात्मक विकास साधला जावा अशी अशी योजना या प्रकारच्या ज्ञानरचनेत दिसून येते..यामध्ये वेगवेगळ्या विषयांचे पर्याय याचबरोबर कलाविषय सुद्धा मुख्य विषयाप्रमाणे अभ्यास करण्याची मोकळीक विद्यार्थ्यांना मिळालेली आहे. अजून शालेय स्तरावर सगळ्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यामध्ये जरा तांत्रिक अडचणी येत असल्या तरी लवकरच गोष्टी सुरळीत होतील आणि विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीचे विषय शालेय स्तरावर घेता येतील..शालेय किंवा विद्यापीठीय पातळीवर कला विषयाचा अभ्यासक्रम तयार करताना काही ठिकाणी सर्वसमावेशकता हा निकष महत्त्वाचा मानला गेलाय. त्यामुळे कला शिक्षण हे त्या कलेची तोंडओळख होण्याइतपतच मर्यादित राहते. त्यामुळे परंपरागत कला शिकण्यासाठी गुरुकुल पद्धतीने जिथे शिक्षण चालते तिथे शिक्षण घेणे महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.