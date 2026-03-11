भारतीय ज्ञान परंपरेतील पंचकोश ही संकल्पना आज एकविसाव्या शतकात उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या प्रकाशात समजून घ्यायचा प्रयत्न आपण करीत आहोत. अन्नापासून निर्माण होणारा कोश म्हणजेच ‘अन्नमय’ कोश. अन्नापासून तयार झालेले, दृश्य स्वरूपातील विविध अवयव, इंद्रिये, त्वचा, हाडे, मांस, पेशी आदींनी बनलेले स्थूल शरीर म्हणजेच अन्नमय कोश. आपल्यापैकी प्रत्येकालाच स्वतःच अस्तित्व आहे, व्यक्तिमत्त्व आहे जे शरीराच्या माध्यमातूनच व्यक्त होतं. म्हणूनच आपल्या देहाला अथवा अन्नमय कोशाला आपल्या सर्व विकास प्रक्रियांमध्ये अनन्यसाधारण महत्त्व आहे..काया ही पंढरी, आत्मा हा विठ्ठल,नांदतो केवळ पांडुरंग !या अभंगात साक्षात विठ्ठलाच्या, परमेश्वराच्या अस्तित्वासाठीही देहरूपी पंढरीची आवश्यकता आहे, असं म्हटलं आहे. तशीच प्रत्येक व्यक्तीच्या अस्तित्वासाठी, ऐहिक आनंदाचा अनुभव घेण्यासाठीही देहाची आवश्यकता आहे. अन्नमय कोशाच्या विकासाने व्यक्ती शारीरिकदृष्ट्या सक्षम होते. उर्वरित चारही कोशांचा विकास होण्यासाठी सर्वप्रथम अन्नमय कोश पुरेसा विकसित व्हावा लागतो. योग्य आहार, विहार आणि विश्रांती यांमुळे अन्नमय कोशाचा विकास होतो..पारंपरिक दृष्टिकोनातून बघितले तर आपले शरीर हे पृथ्वी, आप, तेज, वायू, आकाश या पंचमहाभूतांनी तयार झालेले आहे. आधुनिक दृष्टिकोन बाळगून बोलायचे झाले तर शरीरात जवळजवळ पंच्याहत्तर टक्के पाणी असून वीस ते पंचवीस टक्के काही रसायने आहेत.जी प्रामुख्याने कार्बन, हायड्रोजन, ऑक्सिजन, नायट्रोजन, कॅल्शियम, लोह, सोडियम इत्यादी मूलद्रव्यांची विविध संयुगे कर्बोदके, चरबी, प्रथिने, जीवनसत्त्वे, खनिजे या स्वरूपात शरीरात सापडतात. देह कार्यरत राहण्यासाठीची ऊर्जा अन्नाच्या माध्यमातूनच मिळते. आपण ज्या प्रकारचे अन्न घेऊ त्याप्रमाणे आपले शरीर आणि मन कार्य करते..मानवी देह-मनावर आहाराचा परिणाम होत असतो. सध्याच्या काळात कर्बोदके जास्त प्रमाणात खाल्ल्याने मधुमेहाचे आणि स्थूलतेचे प्रमाण कसे वाढले आहे ते आपण पाहतो आहोतच. अन्नमय कोशाच्या विकासात विश्रांतीचीही महत्त्वाची भूमिका आहे. दिवसभराच्या श्रमानंतर रात्री पुरेशी विश्रांती घेतल्यास दिवसभरात झालेली झीज भरून यायला मदत होते.सात ते आठ तास एकसलग झोप मिळणे आणि उठल्यावर ताजेतवाने वाटून झोप पूर्ण झाल्याचे अनुभवणे म्हणजे पुरेशी विश्रांती मिळाली आहे असे म्हणता येईल. विश्रांती घेतल्यानंतर दिवसभर न दमता आणि न कंटाळता दिनचर्या पूर्ण करता आली पाहिजे..शरीराची लवचिकता, चपळता, धावण्याचा वेग, हृदयाचा दमदारपणा, शरीरातील वेगवेगळ्या स्नायूंची ताकद इत्यादी घटकांचा शारीरिक क्षमतांमध्ये समावेश होतो. याचे मूल्यमापन विविध चाचण्यांच्या मदतीने करणे शक्य आहे. या क्षमतांचा विकास करण्यासाठी सुयोग्य आहार आणि प्रकृतीचा विचार यासोबतच नियमित व्यायाम महत्त्वाचा आहे.स्वतःच्या प्रकृतीला अनुसरून आणि ऋतुमानानुसार योग्य आहार घेणे, शारीरिक क्षमतांचा विकास होण्यासाठी सुयोग्य व्यायाम करणे, पुरेशी विश्रांती घेणे याच बरोबर आजूबाजूला असलेल्या भुरळ पाडणाऱ्या वस्तू खाद्यपदार्थ यांच्यावरती नियंत्रण ठेवणे ही महत्त्वाचे ठरते..शाळांमध्ये अन्नमय कोशाच्या विकासासाठी दररोज योग, सूर्यनमस्कार, इतर व्यायाम प्रकार आणि मैदानी खेळांचा सराव घेता येईल. स्वतःची शारीरिक परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी शारीरिक तंदुरुस्ती चाचण्या आयोजित करता येतील. विद्यार्थ्यांना संतुलित आहार, स्वच्छता आणि आरोग्यदायी सवयींबाबत मार्गदर्शन करता येईल. तसेच विद्यार्थ्यांना पुरेशी विश्रांती, योग्य दिनचर्या आणि निसर्गसंपर्क यांचे महत्त्व समजावून सांगणारे उपक्रम राबवता येतील. वेदांमध्ये म्हटले आहे..जीवेम शरदः शतम ।नंदाम शरदः शतम् ।‘आम्ही शंभर वर्षे जगू, शंभर वर्षे आनंदाने जगू!’ असं खरच व्हायचे असेल तर अन्नमय कोश सुदृढ ठेवण्याशिवाय पर्याय नाही! म्हणून शाळांमधला शारीरिक शिक्षणाचा तास ऑफ तास अथवा इतर विषयांचा तास न करता सर्व विद्यार्थी, केवळ या तासांनाच नव्हे तर दररोज मैदानावर कसे येतील याकडे लक्ष देणे अत्यावश्यक आहे!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.