स्वच्छता, साधेपणा आणि सहजता

लहानपणापासूनच ‘साधेपणाचे’ बाळकडू पाल्यांना दिले पाहिजे.
सकाळ वृत्तसेवा
- डॉ. सचिन जैन, संस्थापक संचालक, एसकेवायआय कम्पोझिट प्रायव्हेट लिमिटेड

लहानपणापासूनच ‘साधेपणाचे’ बाळकडू पाल्यांना दिले पाहिजे. साधेपणा म्हणजे कंजुषी नव्हेतर नीटनेटकेपणा. कोणताही दिखाऊपणा न करणे. मग ते शाळा, महाविद्यालय, नोकरीत असो किंवा स्वतःच्या व्यवसायात असो.

