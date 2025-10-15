एज्युकेशन जॉब्स

‘एक्स्प्रेशन्स’ आणि ‘इमोशन्स’चा करा प्रभावी वापर

रेडिओ सिटीसाठी आरजे आणि असोसिएट प्रोग्रॅमिंग डिरेक्टर अशा दुहेरी भूमिकेत काम करणाऱ्या या व्यक्तीचा 'स्मरण' नावाचा शो पुणे, नागपूर, सोलापूरसह ९ शहरांत प्रसारित होत असून, वक्तृत्व स्पर्धेतून सुरू झालेला हा प्रवास आकाशवाणी ते एफएमपर्यंत गाजतो आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
ओंकार थोरात - आरजे, एपीडी - रेडिओ सिटी

‘आवाज की दुनिया’मध्ये रमायला प्रत्येकाला आवडतं. एफएमवर गाण्यांबरोबर विविध विषयांची माहिती देणाऱ्या ‘आरजे’ (रेडिओ जॉकी)च्या बोलण्याची मोहिनी अनेकांवर असते. त्यातल्या काही जणांच्या विशिष्ट ‘शो’ला तुफान लोकप्रियताही मिळते. त्याचं बोलणं, आवाज श्रोत्यांच्या मनाचा ठाव घेत असतो.

