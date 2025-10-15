‘एक्स्प्रेशन्स’ आणि ‘इमोशन्स’चा करा प्रभावी वापर

ओंकार थोरात - आरजे, एपीडी - रेडिओ सिटी‘आवाज की दुनिया’मध्ये रमायला प्रत्येकाला आवडतं. एफएमवर गाण्यांबरोबर विविध विषयांची माहिती देणाऱ्या ‘आरजे’ (रेडिओ जॉकी)च्या बोलण्याची मोहिनी अनेकांवर असते. त्यातल्या काही जणांच्या विशिष्ट ‘शो’ला तुफान लोकप्रियताही मिळते. त्याचं बोलणं, आवाज श्रोत्यांच्या मनाचा ठाव घेत असतो. .तुझा ‘आरजे’ होण्याचा प्रवास कसा झाला?- लहानपणी वक्तृत्व स्पर्धांमध्ये सहभागी व्हायचो. बोलणं, गोष्टी वाचून दाखवणं, संवाद साधणं, निवेदन आवडू लागलं. बी.ए. झाल्यावर सांगली आकाशवाणीत ‘कॅज्युअल अनाउन्सर’ म्हणून काही काळ काम केलं. त्यानंतर एमए करताना आमच्या भागात खासगी एफ.एफ. आले. २००७ मध्ये कोल्हापुरात ‘रेडिओ मिर्ची’मध्ये मी अर्ज केला. मुलाखतीद्वारे निवड झाली आणि काम सुरू झालं. दोन वर्षे तिथे काम केल्यावर २००९ मध्ये मी ‘रेडिओ सिटी’त काम सुरू केलं. तिथे २०१६-१७ पर्यंत काम केलं. त्यानंतर माझी बदली कोल्हापूरला झाली. मी आता आरजे व असोसिएट प्रोग्रॅमिंग डिरेक्टर (एपीडी) अशा दोन्ही भूमिकांमध्ये ‘रेडिओ सिटी’साठी काम करतोय. ‘स्मरण’ नावाचा माझा सध्याचा शो पुणे, नागपूर, सांगली, अकोला, जळगाव, नांदेड, सोलापूर, कोल्हापूर, अहिल्यानगर या शहरांत प्रसारित जातो. याशिवाय कोल्हापुरात माझा एक शो संध्याकाळी असतो..आरजे होण्यासाठी कोणती कौशल्ये अंगी असावीत?- प्रमाणभाषा आणि तुमच्या भागातली बोलीभाषा या दोन्हींची माहिती, आवड असायला हवी. आपण काय बघतो, वाचतो, ऐकतो, अनुभवतो हे इतरांना सांगण्याची, शेअर करण्याची उत्स्फूर्तता तुमच्यात असायला हवी. माणसांची सुख-दुःख, त्यांचा संघर्ष, प्रश्न, आनंदाचे क्षण टिपता यायला हवेत आणि त्यावर भाष्य करता यायला हवं. सामाजिक, वैचारिक, आरोग्य, क्रीडा, राजकीय वर्तुळात काय सुरू आहे? याची जाण असावी. नाट्य-चित्रपटसृष्टीचं ज्ञान हवंच. कारण, त्यातली गाणी हा आपल्या क्षेत्राचा अविभाज्य भाग आहे. सगळंच माहिती असेलच असं नव्हे, पण प्रसंगी कमी वेळात माहिती घेऊनही ती आत्मविश्वासाने, सहजतेने पोहोचवता यायला हवी. आवाजाचा पोत, चढ-उतार कळायला हवेत. मनातील भावना आवाजाच्या माध्यमातून पोहोचवता यायला हव्यात. हल्ली याविषयीच्या कार्यशाळा, ऑनलाइन कोर्सेसही घेतले जातात..निवेदक आणि ‘आरजे’त काय फरक असतो?- आकाशवाणीवरील कार्यक्रम, रचना, श्रोते ठरलेले असतात. त्यामुळे तिथे निवेदकाने त्या पठडीत बोलणं अपेक्षित असतं. प्रामुख्याने प्रमाणभाषा वापरली जाते. यात काळानुरूप काही बदल निश्चित स्वरूपात झाले आहेत, पण फार नाही. खासगी ‘एफएम’वरील कार्यक्रमांमध्ये व्यावसायिकताही असते. त्यामुळे तिथे बोलणारी व्यक्ती श्रोत्यांना त्यांचा मित्र वाटायला हवी. एखाद्या उत्पादनाची जाहिरात करायची असेल, तर तो ती माहिती फक्त आपल्यालाच देतो आहे असं ऐकणाऱ्या प्रत्येकाला वाटायला हवं. त्यामुळे ‘आरजे’चं बोलणं खेळीमेळीचं, खुमासदार, विविध शैलीतलं असावं. त्याला जनमानसाची भाषा बोलता यावी. प्रसंगी त्याने स्वतःचं मतही व्यक्त करावं..‘एआय’चा परिणाम कसा होतो आहे?- ‘एफएम’ क्षेत्रावर अद्याप तरी एआयचा परिणाम हा मर्यादित स्वरूपाचा आहे. काही एफएम वाहिन्यांनी ‘एआय आरजे’ आणले व त्यांचे ‘शो’ही सुरू केले. मात्र, ते प्रमाण फार नाही. काही ठिकाणी जाहिरातींना लागणाऱ्या ‘व्हॉइस ओव्हर’साठी ‘एआय’चा वापर केला जात आहे. मात्र, अजूनही श्रोत्यांना ‘आरजे’चं जिवंत बोलणं, त्याची भाषाशैली हे आवडतं आहे..‘आरजे’ होताना...स्वतःचं बोलणं काळजीपूर्वक ऐका, त्यातले बदल ओळखा.वाचन करा, ताज्या घडामोडींची नोंद ठेवा.वेळ आल्यास एखाद्या कार्यक्रमात व्यासपीठावरही बोलता यायला हवं.डिजिटली आणि प्रत्यक्षातही तुमच्याशी बोलणं, भेटणं लोकांना सुखावेल असं व्यक्तिमत्त्व घडवा.(शब्दांकन : मयूर भावे).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.